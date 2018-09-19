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  • Жена Глушакова – о разводе: «Причиной стали постоянные измены Дениса. Его похождения давно не секрет ни для кого в «Спартаке»

Жена Глушакова – о разводе: «Причиной стали постоянные измены Дениса. Его похождения давно не секрет ни для кого в «Спартаке»

19 сентября 2018, 15:54
39

Жена полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарья Глушакова прокомментировала ситуацию с разводом.

Ранее СМИ сообщили, что супруга футболиста застукала его в бане с проституткой и подала на развод. Адвокат Глушакова утверждает, что игрок сам решил расстаться с Дарьей, поскольку это именно она первой изменила ему.

«Я действительно подала на развод с Денисом. Наш брак подошел к концу. Причиной стали его постоянные измены. Окончательно я решилась в конце августа этого года, когда я застала его в бане с любовницей в ночь накануне матча «Спартака» с «Динамо» (прим. – 25 августа).

Я не хотела предавать огласке наш развод и надеялась разойтись тихо, оставив это нашим внутренним семейным делом. Но после того, как видео этого инцидента попало в интернет, скрывать происходящее стало бесполезно.

Я не знаю, кто именно слил в интернет это видео, но, к сожалению, похождения Дениса – давно не секрет ни для кого в команде.

У нас была счастливая семья, и подрастают две замечательные дочки Лера и Саша. Но, увы, Денис перестал быть тем любящим мужем, отцом и порядочным человеком, которого я когда-то знала, любила и уважала», – сказала Дарья Глушакова.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (39)
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Чермындыр
1537361813
Вот про порядочного человека в точку. Только он им перестал быть, когда рванул "за титулами" в Спартак. Корона слишком тяжелая стала
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Alllex68
1537361856
Кто тебе алименты будет платить? Ты зачем топишь мужика?
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Alllex68
1537361904
Ты и слила! Тва рь
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cska-62
1537363296
"ГРЯЗНОЕ БЕЛЬЁ СТИРАЮТ ДОМА" Наполеон Бонапарт
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Project Бабангида
1537363299
к малахова в студии будите исповедоваться. перед эи фетишистом грязным бельём и потрясёшь! он это просто обожает
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derrik2000
1537363670
В тексте имеются довольно существенные нестыковки. Сначала - "супруга футболиста застукала его в бане С ПРОСТИТУТКОЙ и подала на развод". Потом - "Окончательно я решилась в конце августа этого года, когда я застала его в бане С ЛЮБОВНИЦЕЙ". Всё таки это "две большие разницы" - любовница и проститутка. Я ЭТО как человек знающий пишу. ))))))))))))))))))))) А, вообще, всё более менее проясняется: у Дениски наступила чёрная полоса в жизни - то "лайкнет" не то и не там, то непонятно, кто кому в семье первый изменил. Скоро ещё какая-нибудь хрень всплывёт... В Арсенал ему нужно срочно. Но не в лондонский, а в тульский. Там, может, всё и устаканится. P.S. Да и тулячки, по разговорам, очень даже красивые барышни... ))))) P.P.S. Меня вот что ещё удивляет. И как это жена Глушака всё успевает: и зубы пациентам лечить и драть, и самой гулять, и детей воспитывать, и за Глушаком следить? "Женщина будущего", не иначе.))))))))))))))))))))
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Chernyi Lis
1537366358
сами члены семей виноваты чтоб обсуждалось во всемирно..сами хотят чтоб о них мир узнал таким образом..противно плять..
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Chesn0k
1537366755
а как вы готовитесь к матчу?)
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ivanthebest
1537368754
"Кто же это видео мог слить, когда я сама его снимала и было оно только у меня на телефоне. Хмм... Ума не приложу"))
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Lester84
1537370006
"..застала его в БАНЕ с любовницей". Я смотрю баня Глушакова во всех смыслах стала легендарным местом))
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