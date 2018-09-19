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    Жена Глушакова – о разводе: «Причиной стали постоянные измены Дениса. Его похождения давно не секрет ни для кого в «Спартаке»

    Жена полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарья Глушакова прокомментировала ситуацию с разводом.

    Ранее СМИ сообщили, что супруга футболиста застукала его в бане с проституткой и подала на развод. Адвокат Глушакова утверждает, что игрок сам решил расстаться с Дарьей, поскольку это именно она первой изменила ему.

    «Я действительно подала на развод с Денисом. Наш брак подошел к концу. Причиной стали его постоянные измены. Окончательно я решилась в конце августа этого года, когда я застала его в бане с любовницей в ночь накануне матча «Спартака» с «Динамо» (прим. – 25 августа).

    Я не хотела предавать огласке наш развод и надеялась разойтись тихо, оставив это нашим внутренним семейным делом. Но после того, как видео этого инцидента попало в интернет, скрывать происходящее стало бесполезно.

    Я не знаю, кто именно слил в интернет это видео, но, к сожалению, похождения Дениса – давно не секрет ни для кого в команде.

    У нас была счастливая семья, и подрастают две замечательные дочки Лера и Саша. Но, увы, Денис перестал быть тем любящим мужем, отцом и порядочным человеком, которого я когда-то знала, любила и уважала», – сказала Дарья Глушакова.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.09.2018 15:54
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 20 сентября 2018, 13:21

      Вот теперь и пошло и поехало.

      2
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 19 сентября 2018, 22:26

      Вот он и решающий проёёёёбаный матч с Динамо......сразу после чемпионского года Денис забил на футбол видно было всем......

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 сентября 2018, 21:38

      Ёобсик Денис оказывается.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 19 сентября 2018, 20:08

      Бл...ты, все мужчины гуляют!
      Она что выросла в пробирке?)

      0
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 19 сентября 2018, 18:54

      вообще оправдывать чела который ради проститутки бросает оставляет семью и детей как то неправильно кто б это не был видать у Дениса началась черная полоса в жизни.. может деньги испортили Глушакова.. С одной стороны дела в команде не ах ты, а с другой развод... Видать конфликт в команде тоже не из палца высосан. Чтоб там не было в первую очередь Денису нужно самому осознать и разобратся в своей голове

      2
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      Рейтинг: +600

      polozovs 19 сентября 2018, 18:38

      Почему-то я ей больше верю, чем в версию Дениса...

      3
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 19 сентября 2018, 18:13

      "..застала его в БАНЕ с любовницей". Я смотрю баня Глушакова во всех смыслах стала легендарным местом))

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      Рейтинг: +8028

      nik55 19 сентября 2018, 18:00

      разве эта тема о футболе ????? скоро бомбардир будет обсуждать как часто жены футболистов на очке сидят

      1
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      Рейтинг: +269

      Alllex68 19 сентября 2018, 17:54

      Свободу Глушаку!

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 сентября 2018, 17:52

      "Кто же это видео мог слить, когда я сама его снимала и было оно только у меня на телефоне. Хмм... Ума не приложу"))

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