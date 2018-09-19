Жена Глушакова – о разводе: «Причиной стали постоянные измены Дениса. Его похождения давно не секрет ни для кого в «Спартаке»

Жена полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарья Глушакова прокомментировала ситуацию с разводом.

Ранее СМИ сообщили, что супруга футболиста застукала его в бане с проституткой и подала на развод. Адвокат Глушакова утверждает, что игрок сам решил расстаться с Дарьей, поскольку это именно она первой изменила ему.

«Я действительно подала на развод с Денисом. Наш брак подошел к концу. Причиной стали его постоянные измены. Окончательно я решилась в конце августа этого года, когда я застала его в бане с любовницей в ночь накануне матча «Спартака» с «Динамо» (прим. – 25 августа).

Я не хотела предавать огласке наш развод и надеялась разойтись тихо, оставив это нашим внутренним семейным делом. Но после того, как видео этого инцидента попало в интернет, скрывать происходящее стало бесполезно.

Я не знаю, кто именно слил в интернет это видео, но, к сожалению, похождения Дениса – давно не секрет ни для кого в команде.

У нас была счастливая семья, и подрастают две замечательные дочки Лера и Саша. Но, увы, Денис перестал быть тем любящим мужем, отцом и порядочным человеком, которого я когда-то знала, любила и уважала», – сказала Дарья Глушакова.