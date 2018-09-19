Глушаков: «Я уже долго не живу с женой. Рассказывать, почему, не хочу. Потому что Даша – мать моих детей»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков не стал называть причин своего развода с женой Дарьей. Футболист лишь отметил, что не живет с супругой уже долгое время.

Сегодня стало известно, что Дарья Глушакова подала на развод с игроком из-за его измены с проституткой.

«Я уже долго не живу с женой. Рассказывать, почему, не хочу. Потому что Даша – мать моих детей!

Никогда не комментировал и не буду личную жизнь», – сказал Глушаков.

Ранее ситуацию прокомментировала Дарья Глушакова.