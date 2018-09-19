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    Глушаков: «Я уже долго не живу с женой. Рассказывать, почему, не хочу. Потому что Даша – мать моих детей»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков не стал называть причин своего развода с женой Дарьей. Футболист лишь отметил, что не живет с супругой уже долгое время.

    Сегодня стало известно, что Дарья Глушакова подала на развод с игроком из-за его измены с проституткой.

    «Я уже долго не живу с женой. Рассказывать, почему, не хочу. Потому что Даша – мать моих детей!

    Никогда не комментировал и не буду личную жизнь», – сказал Глушаков.

    Ранее ситуацию прокомментировала Дарья Глушакова.

    Источник: «Матч ТВ»

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    19.09.2018 15:59
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +93

      stachel 19 сентября 2018, 21:15

      Ладно если с путаной, хуже если бы с Жигой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      Alllex68 19 сентября 2018, 18:50

      Глушак: я уже давно не живу с женой. Я живу с Комбаровым...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 19 сентября 2018, 18:08

      Потому что лайки актерам из Кухни ставит))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 сентября 2018, 17:50

      Постойте-ка! Тут уже не разобраться... Так кто кого тр..хнул?))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 19 сентября 2018, 17:44

      Мда, это все пофигу, будь лучшим на своей работе

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      Alllex68 19 сентября 2018, 17:20

      Она изменила с каррерой. В этом всё и дело!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 19 сентября 2018, 17:18

      Какую херню пишут. Это как к футболу относится? Сначала Дзагоев не живёт с женой теперь Глушаков. Вот интересно что ещё напишут? Дзагоев и Глушаков жувит Вместе?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      Alllex68 19 сентября 2018, 17:15

      Нет уж рассказывай!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 19 сентября 2018, 17:10

      xD)

      1
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      Рейтинг: +269

      Alllex68 19 сентября 2018, 16:54

      Помиритесь уже все!!!

      1
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