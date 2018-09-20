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    Букмекеры принимают ставки на то, кто раньше уйдет из «Спартака». Фаворит – Ещенко

    Одна из букмекерских контор открыла ставку на то, кто раньше покинет «Спартак» – главный тренер Массимо Каррера, полузащитник Денис Глушаков или защитник Андрей Ещенко.

    Наиболее вероятным считается уход Андрея Ещенко в зимнее трансферное окно (не исключается аренда). Коэффициент – 1.60. На обратный исход – 2.20.

    На уход Глушакова можно поставить за 2.00. На то, что хавбек останется, – за 1.72.

    Исход, при котором первым московский клуб покинет Каррера, оценивается как наименее вероятный. Коэффициент на это событие составляет 5.50 против 1.11.

    После поражения «Спартака» от «Ахмата» (1:2) в матче седьмого тура РПЛ актер и болельщик красно-белых Дмитрий Назаров раскритиковал Карреру в соцсетях. Глушаков и Ещенко поставили лайки под постом Назарова в инстаграме, за что были отстранены от тренировок с основным составом.

    Больше информации по ставкам можно найти в телеграме: t-do.ru/bets_are_made

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2018 15:18
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 20 сентября 2018, 21:17

      Терри первым уйдет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 сентября 2018, 18:49

      Не мешало бы поставить на Дмитрия Назарова.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 20 сентября 2018, 18:41

      А на Гену Орлова ставки не принимаются ? :-))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 20 сентября 2018, 18:28

      А на Комбарова сколько?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1026

      lotsman 20 сентября 2018, 18:17

      ))) Спартак пошёл с молотка)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 20 сентября 2018, 16:47

      а на федуна ставок нет?))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20836

      derrik2000 > piligrim1986 20 сентября 2018, 17:43

      Не придумали ИШШО, о чём спор "замутить". )))))))))))))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 сентября 2018, 16:45

      Господа, ставки сделаны, ставки поздно менять. Теперь осталось только наливать и ждать...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 20 сентября 2018, 16:15

      когда нибудь и на вас ставку сделают,только вы даже не подозреваете о этом

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 20 сентября 2018, 16:12

      А зобнин -молчит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20836

      derrik2000 20 сентября 2018, 16:00

      Всегда поражался "творческому подходу" букмекеров.
      Не удивлюсь, что скоро будет новые ставки:
      1."Сколько "оттяпает" жена Глушакова у Дениски при разделе имущества в суде".
      2. "Назначит ли суд денежное содержание жене Глушакова при их разводе с Дениской?"
      )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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