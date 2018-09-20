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  • Букмекеры принимают ставки на то, кто раньше уйдет из «Спартака». Фаворит – Ещенко

Букмекеры принимают ставки на то, кто раньше уйдет из «Спартака». Фаворит – Ещенко

20 сентября 2018, 15:18
20

Одна из букмекерских контор открыла ставку на то, кто раньше покинет «Спартак» – главный тренер Массимо Каррера, полузащитник Денис Глушаков или защитник Андрей Ещенко.

Наиболее вероятным считается уход Андрея Ещенко в зимнее трансферное окно (не исключается аренда). Коэффициент – 1.60. На обратный исход – 2.20.

На уход Глушакова можно поставить за 2.00. На то, что хавбек останется, – за 1.72.

Исход, при котором первым московский клуб покинет Каррера, оценивается как наименее вероятный. Коэффициент на это событие составляет 5.50 против 1.11.

После поражения «Спартака» от «Ахмата» (1:2) в матче седьмого тура РПЛ актер и болельщик красно-белых Дмитрий Назаров раскритиковал Карреру в соцсетях. Глушаков и Ещенко поставили лайки под постом Назарова в инстаграме, за что были отстранены от тренировок с основным составом.

Больше информации по ставкам можно найти в телеграме: t-do.ru/bets_are_made

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Ещенко Андрей Каррера Массимо
Комментарии (20)
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Т34
1537446895
Я даю коэффициент 0,01. на то, что эта ОДНА ИЗ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР, скоро загнется, вместе с ИСТОЧНИКОМ, несущим всякую выдуманную хрень на обозрение. То, что они выживут наименее вероятно.
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тщмек 19
1537447698
А скольк дадут за Самедова? Уже готов поставить...
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ArReal
1537448304
Жаль Федуна в этом списке нет!(Неплохо бы можно было сорвать на такой ставочке))
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derrik2000
1537448414
Всегда поражался "творческому подходу" букмекеров. Не удивлюсь, что скоро будет новые ставки: 1."Сколько "оттяпает" жена Глушакова у Дениски при разделе имущества в суде". 2. "Назначит ли суд денежное содержание жене Глушакова при их разводе с Дениской?" )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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BANNIKOV1970
1537449314
когда нибудь и на вас ставку сделают,только вы даже не подозреваете о этом
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Рубик Докоян
1537451120
Господа, ставки сделаны, ставки поздно менять. Теперь осталось только наливать и ждать...
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piligrim1986
1537451277
а на федуна ставок нет?))))
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lotsman
1537456669
))) Спартак пошёл с молотка)))
Ответить
Мары
1537458094
А на Гену Орлова ставки не принимаются ? :-))
Ответить
zigbert
1537458559
Не мешало бы поставить на Дмитрия Назарова.
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