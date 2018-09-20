Букмекеры принимают ставки на то, кто раньше уйдет из «Спартака». Фаворит – Ещенко

Одна из букмекерских контор открыла ставку на то, кто раньше покинет «Спартак» – главный тренер Массимо Каррера, полузащитник Денис Глушаков или защитник Андрей Ещенко.

Наиболее вероятным считается уход Андрея Ещенко в зимнее трансферное окно (не исключается аренда). Коэффициент – 1.60. На обратный исход – 2.20.

На уход Глушакова можно поставить за 2.00. На то, что хавбек останется, – за 1.72.

Исход, при котором первым московский клуб покинет Каррера, оценивается как наименее вероятный. Коэффициент на это событие составляет 5.50 против 1.11.

После поражения «Спартака» от «Ахмата» (1:2) в матче седьмого тура РПЛ актер и болельщик красно-белых Дмитрий Назаров раскритиковал Карреру в соцсетях. Глушаков и Ещенко поставили лайки под постом Назарова в инстаграме, за что были отстранены от тренировок с основным составом.

Больше информации по ставкам можно найти в телеграме: t-do.ru/bets_are_made