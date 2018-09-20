Хеведес: «Матч с «Зенитом» будет ничуть не проще, чем игра с «Галатасараем»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес рассказал о настрое своей команды на предстоящий матч против «Зенита» в чемпионате России.

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Локомотив» состоится в воскресенье, 23 сентября, в 16:30 по московскому времени.

– Все понимают, что предстоящая встреча с «Зенитом» будет ничуть не проще, чем игра с «Галатасараем». Но мы понимаем всю важность грядущего матча и крайне мотивированы на эту встречу. Нам нужно исправлять наше положение в чемпионате России и постараться добиться положительного результата в Санкт-Петербурге.

– В прошлом сезоне «Локомотив» оформил чемпионство именно в игре с «Зенитом». Как вы считаете, у них есть желание отомстить за то поражение?

– Думаю, сейчас любая команда настраивается на «Локомотив» по-особенному. Каждому хочется отнять очки у действующего чемпиона. Что касается «Зенита» – я уверен, что им не нужно искать какую-то дополнительную мотивацию. То, что было в прошлом сезоне, там и осталось. Нужно двигаться вперед. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы в предстоящем туре добиться нужного нам результата.