Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хеведес: «Матч с «Зенитом» будет ничуть не проще, чем игра с «Галатасараем»

    Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес рассказал о настрое своей команды на предстоящий матч против «Зенита» в чемпионате России.

    Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Локомотив» состоится в воскресенье, 23 сентября, в 16:30 по московскому времени.

    – Все понимают, что предстоящая встреча с «Зенитом» будет ничуть не проще, чем игра с «Галатасараем». Но мы понимаем всю важность грядущего матча и крайне мотивированы на эту встречу. Нам нужно исправлять наше положение в чемпионате России и постараться добиться положительного результата в Санкт-Петербурге.

    – В прошлом сезоне «Локомотив» оформил чемпионство именно в игре с «Зенитом». Как вы считаете, у них есть желание отомстить за то поражение?

    – Думаю, сейчас любая команда настраивается на «Локомотив» по-особенному. Каждому хочется отнять очки у действующего чемпиона. Что касается «Зенита» – я уверен, что им не нужно искать какую-то дополнительную мотивацию. То, что было в прошлом сезоне, там и осталось. Нужно двигаться вперед. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы в предстоящем туре добиться нужного нам результата.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.09.2018 10:21
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3136

      m40 23 сентября 2018, 15:43

      Намекает на счет что ли...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      andr2112 20 сентября 2018, 13:54

      «Матч с «Зенитом» будет ничуть не проще, чем игра с «Галатасараем» , да и закончится с таким же счетом!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 20 сентября 2018, 13:40

      Игра будет сложной -- надеюсь на победу !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1276

      Миша13 20 сентября 2018, 12:05

      Достойно,с пониманием,не оскорбляя противников

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11