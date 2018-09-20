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  • Хеведес: «Матч с «Зенитом» будет ничуть не проще, чем игра с «Галатасараем»

Хеведес: «Матч с «Зенитом» будет ничуть не проще, чем игра с «Галатасараем»

20 сентября 2018, 10:21
4

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес рассказал о настрое своей команды на предстоящий матч против «Зенита» в чемпионате России.

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Локомотив» состоится в воскресенье, 23 сентября, в 16:30 по московскому времени.

– Все понимают, что предстоящая встреча с «Зенитом» будет ничуть не проще, чем игра с «Галатасараем». Но мы понимаем всю важность грядущего матча и крайне мотивированы на эту встречу. Нам нужно исправлять наше положение в чемпионате России и постараться добиться положительного результата в Санкт-Петербурге.

– В прошлом сезоне «Локомотив» оформил чемпионство именно в игре с «Зенитом». Как вы считаете, у них есть желание отомстить за то поражение?

– Думаю, сейчас любая команда настраивается на «Локомотив» по-особенному. Каждому хочется отнять очки у действующего чемпиона. Что касается «Зенита» – я уверен, что им не нужно искать какую-то дополнительную мотивацию. То, что было в прошлом сезоне, там и осталось. Нужно двигаться вперед. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы в предстоящем туре добиться нужного нам результата.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Хеведес Бенедикт
Комментарии (4)
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Миша13
1537434339
Достойно,с пониманием,не оскорбляя противников
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Zenmaster
1537440037
Игра будет сложной -- надеюсь на победу !!!
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andr2112
1537440867
«Матч с «Зенитом» будет ничуть не проще, чем игра с «Галатасараем» , да и закончится с таким же счетом!
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m40
1537706610
Намекает на счет что ли...
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