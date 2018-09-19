ФНЛ. «Спартак-2» разгромил «Краснодар-2», «Армавир» обыграл «Факел»

«Спартак-2» обыграл «Краснодар-2» со счетом 3:0 матче 12-го тура ФНЛ. Голы в составе москвичей забили полузащитник Владислав Пантелеев и форварды Силванус Нимели и Александр Руденко.
В другом матче «Армавир» разгромил «Факел» со счетом 4:1.
Первенство ФНЛ. 12-й тур
Краснодар-2 – Спартак-2 (Москва) – 0:3 (0:3)
Голы: 0:1 – Нимели, 13; 0:2 – Руденко, 25; 0:3 – Пантелеев, 40.
Нереализованный пенальти: Сулейманов, 73 – нет.
Армавир – Факел (Воронеж) – 4:1 (3:1)
Голы: 1:0 – Синявский, 21; 2:0 – Падерин, 24; 3:0 – Безлихотнов, 39; 3:1 – Лебеденко, 45+1; 4:1 – Синявский, 72.
Источник: Бомбардир.ру