Игроки «Спартака» в полном составе попросили Карреру вернуть Глушакова

Футболисты «Спартака» попросили главного тренера Массимо Карреру вернуть в команду Дениса Глушакова. Об этом сообщил журналист Игорь Рабинер.

Глушаков и защитник Андрей Ещенко были переведены в дубль после того, как поставили лайк под записью с критикой в адрес итальянского специалиста.

«Двух проштрафившихся футболистов вывели из состава на короткой теории перед началом тренировки. Просто поставили перед фактом, и тренировались они уже отдельно от других. Но самое интересное произошло после занятия. Команда в полном составе пошла просить у Карреры за капитана и его партнера. Но разговора не получилось.

Поговаривают, кстати, что в дни перевыборов капитана делалось многое, чтобы Глушаков таковым ни в коем случае не стал. Звонки, нашептывания, добрые советы... Футболисты к ним не прислушались.

Вы видите состояние Луиса Адриано – лучшего игрока команды в прошлом году, а сейчас равнодушного и разобранного? Там тоже, по имеющимся данным, имеет место, мягко говоря, недопонимание с Каррерой», – рассказал Рабинер.

К шуму вокруг Глушакова есть вопросы. Кажется, дело не в лайках