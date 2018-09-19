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  • Игроки «Спартака» в полном составе попросили Карреру вернуть Глушакова

Игроки «Спартака» в полном составе попросили Карреру вернуть Глушакова

19 сентября 2018, 19:20
65

Футболисты «Спартака» попросили главного тренера Массимо Карреру вернуть в команду Дениса Глушакова. Об этом сообщил журналист Игорь Рабинер.

Глушаков и защитник Андрей Ещенко были переведены в дубль после того, как поставили лайк под записью с критикой в адрес итальянского специалиста.

«Двух проштрафившихся футболистов вывели из состава на короткой теории перед началом тренировки. Просто поставили перед фактом, и тренировались они уже отдельно от других. Но самое интересное произошло после занятия. Команда в полном составе пошла просить у Карреры за капитана и его партнера. Но разговора не получилось.

Поговаривают, кстати, что в дни перевыборов капитана делалось многое, чтобы Глушаков таковым ни в коем случае не стал. Звонки, нашептывания, добрые советы... Футболисты к ним не прислушались.

Вы видите состояние Луиса Адриано – лучшего игрока команды в прошлом году, а сейчас равнодушного и разобранного? Там тоже, по имеющимся данным, имеет место, мягко говоря, недопонимание с Каррерой», – рассказал Рабинер.

К шуму вокруг Глушакова есть вопросы. Кажется, дело не в лайках

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Каррера Массимо
Комментарии (65)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Alllex68
1537374179
Гнать Карреру! Прав Назаров.
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spartak1313
1537374427
Руки прочь от масимо... Кому не нравится пусть идёт в баню))
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slavа0508
1537376023
Ну вот успел всю команду настроить.....и Карреру теперь наверняка сольют......но что б не случилось дальше с Каррерой.....Глушака надо гнать метлой под жопу....а то он и со следующим тренером смуту подымет.....темболее у него уже это не первая смута.....в Локо тоже этим занимался
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Антибиотик
1537376578
А в Спартаке дела ещё хуже, чем я думал. Глушаков таки успел революцию провернуть. Если Каррера в чем-то и виноват, то только в том, что сразу не разглядел провокатора в команде и не принял серьезных мер. Все мы понимаем, что в российском футболе играют одни миллионеры. Однако если посмотреть на любую команду с точки зрения законодательства РФ, то это обыкновенное предприятие, где есть работодатель- человек, который нанимает специалистов на работу и сами специалисты (рабочие), которые подписывают договор (контракт) и обязуются выполнять свои обязанности. А что получается? Каждый наёмный рабочий мнит себя минимум директором завода и заставляет начальство считаться с его объективным мнением. Причем таких мнений может быть с десяток. Это называется полный бардак, ребята. Пора бы подключиться к этому делу Федуну и растоптать этот заговор, причем так, чтобы футболисты в следующей игре бегали со скоростью 35 км в час, каждый. У нас в Локомотиве война презика с главным тренером, а у вас похоже всё ещё хуже. Желаю вам и нам нормального разрешения непростой ситуации.
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spam2009
1537376753
Если пол команды играет а пол команды не играет то в коллективе есть проблемы. С проблемами должны разбираться капитан и тренер. Если капитан ставит под сомнения решения тренера, но не вся команда за него, то капитан на выход, так как главный тренер. Все просто как 2*2. Глушак и Ко на выход
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Супермачо
1537378069
Этот Рабинер ******** уже успел пасквиль сляпать, чтобы Каррере нагадить. И Луиса Обезьяно туда же надо, куда и Глушакова. После своей днюхи весной совсем о..ел. Каррера им играть мешает?
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derrik2000
1537378521
Если всё, что написал Рабинер - правда, то, думаю, что игроки Спартака подошли к Каррере, чтобы тот по-человечески понял состояние Глушака: у человека большие проблемы с семьёй и, как следствие, алименты, делёж имущества и пр. ЗАМЕТЬТЕ, что НИКТО НЕ ПРОСИЛ о том, чтобы вернуть Ещенко: просили ТОЛЬКО за Глушакова. А чё? Если Глушак прилюдно, подчёркиваю, ПРИЛЮДНО извинится за свои последние "выкрутасы" из-за его "головокружения от успехов", почему бы и не вернуть его обратно в состав? Он - ЛИДЕР команды. Да, "зазвездился", хотя в его-то возрасте это, как коклюш в 50 лет (и смешно и больно ощущать), но тем не менее, если он действительно хочет при ГТ Каррере играть, а не отбывать на поле номер за Спартак, то Каррера мог бы и понять, и простить. P.S. Может, ещё нужно его дядю Валеру к процессу "очищения" Глушака подключить? Валерий Глушаков - человек спартаковский, засуженный. "В авторитете" у Дениса. )))) Тот бы вправил мозги "новой звезде", а заодно бы и посочувствовал неладам в личной жизни!
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Ден 781
1537378582
Из всего складывается сюжет такой, праститутка в бане с телефона Глушакова лайкнула пост с Назаровым, также сняла видео и отправила жене Глушакова...
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Grey33
1537379075
Сериал "Три поросёнка", опт.
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BANNIKOV1970
1537379150
откуда вы берётесь рабинеры всезнающие,кто то пашет,а кто то клюи пинает,а так поддержали все,и те и другие.
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