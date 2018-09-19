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    Игроки «Спартака» в полном составе попросили Карреру вернуть Глушакова

    Футболисты «Спартака» попросили главного тренера Массимо Карреру вернуть в команду Дениса Глушакова. Об этом сообщил журналист Игорь Рабинер.

    Глушаков и защитник Андрей Ещенко были переведены в дубль после того, как поставили лайк под записью с критикой в адрес итальянского специалиста.

    «Двух проштрафившихся футболистов вывели из состава на короткой теории перед началом тренировки. Просто поставили перед фактом, и тренировались они уже отдельно от других. Но самое интересное произошло после занятия. Команда в полном составе пошла просить у Карреры за капитана и его партнера. Но разговора не получилось.

    Поговаривают, кстати, что в дни перевыборов капитана делалось многое, чтобы Глушаков таковым ни в коем случае не стал. Звонки, нашептывания, добрые советы... Футболисты к ним не прислушались.

    Вы видите состояние Луиса Адриано – лучшего игрока команды в прошлом году, а сейчас равнодушного и разобранного? Там тоже, по имеющимся данным, имеет место, мягко говоря, недопонимание с Каррерой», – рассказал Рабинер.

    К шуму вокруг Глушакова есть вопросы. Кажется, дело не в лайках

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.09.2018 19:20
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    Комментарии65
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      Рейтинг: +8028

      nik55 20 сентября 2018, 18:12

      сколько просило---Комбаров и Самедов

      0
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 20 сентября 2018, 14:27

      Что делать с этими игроками ,решит руководство Спартака и тренер. Но наказания они заслужили. И нечего тебе Игорек лезть в Спартак со своими советами.

      1
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 20 сентября 2018, 09:07

      Адриано вообще пофиг на футбол с таким то контрактом...
      Не стоит брать в команду людей с таким характером...
      Они и сами вые.. и других к этому подталкивают

      0
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 20 сентября 2018, 01:41

      Писатель из желтой газетки СЭ присутствовал, когда все игроки просили за Глушакова? Или подсматривал в замочную скважину. Иностранцы тоже требовали возвращения Глушакова? Газету пора закрывать, сколько можно паясничать и клеветать.

      0
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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 20 сентября 2018, 00:06

      Дубль 2! Но ведь это уже было. Сколько будет продолжаться эта мыльная опера.

      2
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 19 сентября 2018, 22:05

      Что они там делят я не пойму?

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 сентября 2018, 21:33

      Чтобы вернуть Глушака, нужно убрать Карьеру.

      1
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      Рейтинг: +176

      Мудакам 19 сентября 2018, 21:23

      снова еще один нужен! Зачем?

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 19 сентября 2018, 21:22

      А теперь нужно поискать того, кто надоумил команду прийти к тренеру.

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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 19 сентября 2018, 20:45

      откуда вы берётесь рабинеры всезнающие,кто то пашет,а кто то клюи пинает,а так поддержали все,и те и другие.

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