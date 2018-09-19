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  • Захаров: «Овчинников одалживал «Динамо» деньги на своевременную зарплату португальцам»

Захаров: «Овчинников одалживал «Динамо» деньги на своевременную зарплату португальцам»

19 сентября 2018, 14:59
12

Бывший арбитр Игорь Захаров рассказал о том, как повлиял на завершение карьеры экс-голкипера «Локомотива» и «Динамо» Сергея Овчинникова, а также заявил, что вратарь давал бело-голубым деньги в долг, чтобы клуб мог вовремя выплатить зарплату португальским футболистам.

«Овчинников закончил вратарскую карьеру из-за меня? Не из-за меня, а после моей красной карточки. Ему хотели 10 матчей дисквалификации дать, дали шесть, потому что я сказал на разборе, что он меня не оскорблял. Но Серега все равно закончил.

С ним всегда были отличные отношения. Выступал за «Бенфику», приехал с женой разводиться, а я – директор ресторана. Так он в этом ресторане фактически целый месяц жил. Сдружились, классный мужик. Когда за «Динамо» играл, деньги клубу одалживал, чтобы португальцам вовремя зарплату выдавали.

А тут мяч уходит. Мишка Новокшенов показывает – угловой, и Овчинников как побежит на него! Я ему желтую, а у него четвертая, пропускает следующий матч. Ну и началось: за грудки схватил, попер буром. «Серега, – говорю, – пусть мне оценку снизят, но если извинишься сейчас при ребятах, не удалю». «Что?! Я?! Извиняться?!» Сразу красную ему – на! И потом я до конца игры слушал от полных трибун три известных слога о себе. Хотел свисток бросить и уйти: нафига, думаю, мне это нужно?!» – сказал Захаров.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Овчинников Сергей Захаров Игорь
Комментарии (12)
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vladik12
1537358893
Ну и клоун этот Федорычев. Взять португалов, не имея денег на их содержание...
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Alllex68
1537359208
Жил в ресторане?
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KARAT777
1537359780
Вот и деньги для Анжи нашлись осталось договориться
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vladimir-7
1537360857
Ну и зачем эта статейка?
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Фотон
1537362082
Идет рубрика новостей, а это что за новость? Надо уж тогда завести новую "Мемуары"
Ответить
neofizer
1537366744
познавательно...
Ответить
portero
1537367573
ЛЧ это неинтересно , жены ,друзья, пьянки - это то что надо для фут.. сайта
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vladik12
1537433297
Вы б еще у водителей и массажистов занимали. Клоуны.
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