Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Захаров: «Овчинников одалживал «Динамо» деньги на своевременную зарплату португальцам»

    Бывший арбитр Игорь Захаров рассказал о том, как повлиял на завершение карьеры экс-голкипера «Локомотива» и «Динамо» Сергея Овчинникова, а также заявил, что вратарь давал бело-голубым деньги в долг, чтобы клуб мог вовремя выплатить зарплату португальским футболистам.

    «Овчинников закончил вратарскую карьеру из-за меня? Не из-за меня, а после моей красной карточки. Ему хотели 10 матчей дисквалификации дать, дали шесть, потому что я сказал на разборе, что он меня не оскорблял. Но Серега все равно закончил.

    С ним всегда были отличные отношения. Выступал за «Бенфику», приехал с женой разводиться, а я – директор ресторана. Так он в этом ресторане фактически целый месяц жил. Сдружились, классный мужик. Когда за «Динамо» играл, деньги клубу одалживал, чтобы португальцам вовремя зарплату выдавали.

    А тут мяч уходит. Мишка Новокшенов показывает – угловой, и Овчинников как побежит на него! Я ему желтую, а у него четвертая, пропускает следующий матч. Ну и началось: за грудки схватил, попер буром. «Серега, – говорю, – пусть мне оценку снизят, но если извинишься сейчас при ребятах, не удалю». «Что?! Я?! Извиняться?!» Сразу красную ему – на! И потом я до конца игры слушал от полных трибун три известных слога о себе. Хотел свисток бросить и уйти: нафига, думаю, мне это нужно?!» – сказал Захаров.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.09.2018 14:59
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 20 сентября 2018, 11:48

      Вы б еще у водителей и массажистов занимали. Клоуны.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67327

      portero 19 сентября 2018, 17:32

      ЛЧ это неинтересно , жены ,друзья, пьянки - это то что надо для фут.. сайта

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > portero 20 сентября 2018, 09:03

      С нынешними "успехами" Локо о футболе в их исполнении сказать нечего. А материал для читателей давать надо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 19 сентября 2018, 17:19

      познавательно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 19 сентября 2018, 16:01

      Идет рубрика новостей, а это что за новость? Надо уж тогда завести новую "Мемуары"

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 сентября 2018, 15:40

      Ну и зачем эта статейка?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian > vladimir-7 19 сентября 2018, 16:25

      ностальгия же

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 19 сентября 2018, 15:23

      Вот и деньги для Анжи нашлись осталось договориться

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      Alllex68 19 сентября 2018, 15:13

      Жил в ресторане?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 19 сентября 2018, 15:08

      Ну и клоун этот Федорычев. Взять португалов, не имея денег на их содержание...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +526

      Randy Ram > vladik12 19 сентября 2018, 16:25

      Манише, коштинья, сисеро, Фернандо рибейро... грек сейтаридис...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -101

      polyshuk23 > Randy Ram 19 сентября 2018, 16:37

      Ну ну ещё вратарь забыли его

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11