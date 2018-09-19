Захаров: «Овчинников одалживал «Динамо» деньги на своевременную зарплату португальцам»

Бывший арбитр Игорь Захаров рассказал о том, как повлиял на завершение карьеры экс-голкипера «Локомотива» и «Динамо» Сергея Овчинникова, а также заявил, что вратарь давал бело-голубым деньги в долг, чтобы клуб мог вовремя выплатить зарплату португальским футболистам.

«Овчинников закончил вратарскую карьеру из-за меня? Не из-за меня, а после моей красной карточки. Ему хотели 10 матчей дисквалификации дать, дали шесть, потому что я сказал на разборе, что он меня не оскорблял. Но Серега все равно закончил.

С ним всегда были отличные отношения. Выступал за «Бенфику», приехал с женой разводиться, а я – директор ресторана. Так он в этом ресторане фактически целый месяц жил. Сдружились, классный мужик. Когда за «Динамо» играл, деньги клубу одалживал, чтобы португальцам вовремя зарплату выдавали.

А тут мяч уходит. Мишка Новокшенов показывает – угловой, и Овчинников как побежит на него! Я ему желтую, а у него четвертая, пропускает следующий матч. Ну и началось: за грудки схватил, попер буром. «Серега, – говорю, – пусть мне оценку снизят, но если извинишься сейчас при ребятах, не удалю». «Что?! Я?! Извиняться?!» Сразу красную ему – на! И потом я до конца игры слушал от полных трибун три известных слога о себе. Хотел свисток бросить и уйти: нафига, думаю, мне это нужно?!» – сказал Захаров.