«Анжи» уволил администратора, массажиста и начальника команды. Долг клуба составляет 260 миллионов

«Анжи» уволили нескольких сотрудников. Махачкалинцев покинули администратор Абдул Шурпаев, начальник команды Рахматулла Халимбеков и массажист Вадим Арсиян.

Как сообщает «Чемпионат», пока неясно, по каким причинам их уволили, но как минимум часть из этих причин связана с отсутствием финансов.

Шурпаев работал в «Анжи» с 2008 года, Халимбеков – на протяжении более 13 лет.

Ранее уже сообщалось о проблеме махачкалинцев с деньгами. На конец августа общий долг клуба составлял около 260 миллионов рублей.

После семи туров «Анжи» замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав три очка.