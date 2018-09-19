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  • «Анжи» уволил администратора, массажиста и начальника команды. Долг клуба составляет 260 миллионов

«Анжи» уволил администратора, массажиста и начальника команды. Долг клуба составляет 260 миллионов

19 сентября 2018, 13:53
16

«Анжи» уволили нескольких сотрудников. Махачкалинцев покинули администратор Абдул Шурпаев, начальник команды Рахматулла Халимбеков и массажист Вадим Арсиян.

Как сообщает «Чемпионат», пока неясно, по каким причинам их уволили, но как минимум часть из этих причин связана с отсутствием финансов.

Шурпаев работал в «Анжи» с 2008 года, Халимбеков – на протяжении более 13 лет.

Ранее уже сообщалось о проблеме махачкалинцев с деньгами. На конец августа общий долг клуба составлял около 260 миллионов рублей.

После семи туров «Анжи» замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав три очка.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Анжи
Комментарии (16)
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Alllex68
1537354693
Сами уволились, наверное
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Diman67
1537354920
минус анжи
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ilichkadr
1537355003
Уволили, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Чай не по 15 тыщ в месяц получали. С другой стороны на фига нужен начальник команды, который не ищет финансы?
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С-Пб on-line
1537355076
Пипец разгрузили этими троими зарплатную ведомость!!! Цирк
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777+
1537355125
Сейчас снимутся с чемпионата, - будут "дыры" в календаре.... А во всем виноват РФС, который оставил Анжи в РПЛ не по спортивному принципу, да еще с такими долгами.....
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Decorhome
1537356601
жаль
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озеров
1537357620
Осталось убрать уборщиц, и махачкала захлебнется в собственном дерьме.
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Vistavas
1537361907
Видать всё на "занижение приор" спустили )
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zigbert
1537436539
Из всей этой троицы больше всех жаль массажиста - плохо работал.
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