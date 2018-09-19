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    «Анжи» уволил администратора, массажиста и начальника команды. Долг клуба составляет 260 миллионов

    «Анжи» уволили нескольких сотрудников. Махачкалинцев покинули администратор Абдул Шурпаев, начальник команды Рахматулла Халимбеков и массажист Вадим Арсиян.

    Как сообщает «Чемпионат», пока неясно, по каким причинам их уволили, но как минимум часть из этих причин связана с отсутствием финансов.

    Шурпаев работал в «Анжи» с 2008 года, Халимбеков – на протяжении более 13 лет.

    Ранее уже сообщалось о проблеме махачкалинцев с деньгами. На конец августа общий долг клуба составлял около 260 миллионов рублей.

    После семи туров «Анжи» замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав три очка.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.09.2018 13:53
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 20 сентября 2018, 12:42

      Из всей этой троицы больше всех жаль массажиста - плохо работал.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +302

      Vistavas 19 сентября 2018, 15:58

      Видать всё на "занижение приор" спустили )

      1
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    • ...
      Рейтинг: +122

      озеров 19 сентября 2018, 14:47

      Осталось убрать уборщиц, и махачкала захлебнется в собственном дерьме.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > озеров 19 сентября 2018, 14:58

      Там и так очень грязно.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 19 сентября 2018, 14:30

      жаль

      0
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      Рейтинг: +1501

      777+ 19 сентября 2018, 14:05

      Сейчас снимутся с чемпионата, - будут "дыры" в календаре.... А во всем виноват РФС, который оставил Анжи в РПЛ не по спортивному принципу, да еще с такими долгами.....

      4
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 19 сентября 2018, 14:04

      Пипец разгрузили этими троими зарплатную ведомость!!! Цирк

      4
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      Рейтинг: +17867

      ilichkadr 19 сентября 2018, 14:03

      Уволили, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Чай не по 15 тыщ в месяц получали. С другой стороны на фига нужен начальник команды, который не ищет финансы?

      2
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      Рейтинг: +183

      tamerlan71 > ilichkadr 19 сентября 2018, 14:17

      получали по 20т.

      1
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      Рейтинг: +17867

      ilichkadr > tamerlan71 19 сентября 2018, 15:08

      Если рублей, то на кой вообще такая работа за такие деньги? У меня соседка за 1 сеанс массажа берет 1500 р.

      0
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      Рейтинг: +7392

      Старикан > ilichkadr 19 сентября 2018, 15:25

      И как массаж?

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      Рейтинг: +17867

      ilichkadr > Старикан 19 сентября 2018, 15:32

      На уровне(в смысле классический массаж, а не уличный по объявлению на заборе).

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      Рейтинг: +152

      Diman67 19 сентября 2018, 14:02

      минус анжи

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      Рейтинг: +269

      Alllex68 19 сентября 2018, 13:58

      Сами уволились, наверное

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