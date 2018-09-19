Консейсау: «Я не политик, чтобы говорить красивые речи команде в раздевалке»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау считает, что некоторые его игроки подошли к началу сезона не в оптимальной форме, что особо было видно в матче Лиги чемпионов против «Шальке-04».

«Я не политик, чтобы говорить красивые речи для психологической подзарядки команды. Она сама должна уметь побеждать.

Я не видел, чтобы команда нервничала. Пока некоторые наши футболисты играют еще не на том уровне, которого я от них жду. Но сейчас идет лишь начало сезона.

Думаю, мы будем прогрессировать. Но уже сейчас мы могли рассчитывать на победу», – сказал Консейсау.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Шальке-04» – «Порту» завершился со счетом 1:1.