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    Консейсау: «Я не политик, чтобы говорить красивые речи команде в раздевалке»

    Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау считает, что некоторые его игроки подошли к началу сезона не в оптимальной форме, что особо было видно в матче Лиги чемпионов против «Шальке-04».

    «Я не политик, чтобы говорить красивые речи для психологической подзарядки команды. Она сама должна уметь побеждать.

    Я не видел, чтобы команда нервничала. Пока некоторые наши футболисты играют еще не на том уровне, которого я от них жду. Но сейчас идет лишь начало сезона.

    Думаю, мы будем прогрессировать. Но уже сейчас мы могли рассчитывать на победу», – сказал Консейсау.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Шальке-04» – «Порту» завершился со счетом 1:1.

    Источник: A Bola

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    19.09.2018 10:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +269

      Alllex68 19 сентября 2018, 12:22

      Ты тренеришка, чудик

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