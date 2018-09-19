Тедеско: «В какой-то момент мы перестали давить «Порту». За это и поплатились»

Главный тренер «Шальке-04» Доменико Тедеско остался разочарован ничейным результатом матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту».

«Мы немного разочарованы тем, как провели эту встречу. Нас классно поддерживали болельщики.

Мы проводили интенсивный матч, хотели забить второй гол, оказывали давление на соперника. У нас были реальные шансы забить, но в какой-то момент мы перестали все это делать. Может быть, наши форварды устали.

За это мы очень дорого поплатились. Это меня расстраивает. Я не видел в случае с пенальти никакого контакта. Если он и был, то минимальный. Не думаю, что судья в такой ситуации должен ставить пенальти», – заявил тренер.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Шальке-04» – «Порту» завершился со счетом 1:1. В параллельном матче группы D «Галатасарай» переиграл «Локомотив» – 3:0.