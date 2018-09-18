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  • Автор петиции об отстранении Глушакова и Ещенко: «Игроки предали, а это всегда омерзительно»

Автор петиции об отстранении Глушакова и Ещенко: «Игроки предали, а это всегда омерзительно»

18 сентября 2018, 19:06
10

Петр Ефимов, автор петиции об отстранении Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от первой команды «Спартака», прокомментировал свою позицию. Болельщик красно-белых считает футболистов предателями.

«Я, когда увидел новость про этот язвительный стишок Дмитрия Назарова в адрес Массимо Карреры, испытал, мягко говоря, не самые приятные чувства. Некрасиво это. К Каррере, конечно, есть вопросы, но такого отношения от известных людей, считающих себя преданными болельщиками, он точно не заслужил.

А когда узнал о том, что этот ушат помоев, вылитых на тренера родной команды, оценили Глушаков с Ещенко, мне стало очень и очень гадко на душе. Предательство всегда омерзительно, даже если оно к тебе прямого отношения не имеет. От Андрея тем более ничего подобного не ожидал», – сказал Ефимов.

Игроков отстранили от первого состава.

Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Ещенко Андрей
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Т34
1537287450
Может они и не предатели, хочется в это надеяться, но безмозглые бараны это точно. Наверное перебрали в тот момент и не понимали, что творили. Но похмелье для них оказалось горьким.
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mihail200606
1537288561
ну зато чемп повеселел хоть))
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3a zenit
1537289065
а хера вы кафеля не чмырите?
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zigbert
1537295040
Все это конечно не красит этих игроков.
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Нас Много
1537295534
"Есть у нас сомнение, что ты, мил человек, стукачок" (с), Горбатый
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За Спартак с1974
1537298124
Кто сам играл поймёт Глушакова и Ещенко. Им болелы должны быть благодарны , не горлопаны суки патриоты а Спартаковцы. Карера не БЕСКОВ , карера фуфло . Пилипчук Тренер. Божович, Тарханов сейчас свободны.
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Gennadey
1537334729
Согласен с Петром Ефимовым
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Дедуктор
1537358174
Помнится, бригада в лице Чипсоеда-Кержа-Радимова из Зенита Петржелу сливала. Подленькая история. Но там реально большие игроки сливали. А тут в Спартаке какие то мелкие ублюдки этим же занялись. Чего Федун молчит? Или - с его подачи вся байда?
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