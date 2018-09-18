Автор петиции об отстранении Глушакова и Ещенко: «Игроки предали, а это всегда омерзительно»

Петр Ефимов, автор петиции об отстранении Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от первой команды «Спартака», прокомментировал свою позицию. Болельщик красно-белых считает футболистов предателями.

«Я, когда увидел новость про этот язвительный стишок Дмитрия Назарова в адрес Массимо Карреры, испытал, мягко говоря, не самые приятные чувства. Некрасиво это. К Каррере, конечно, есть вопросы, но такого отношения от известных людей, считающих себя преданными болельщиками, он точно не заслужил.

А когда узнал о том, что этот ушат помоев, вылитых на тренера родной команды, оценили Глушаков с Ещенко, мне стало очень и очень гадко на душе. Предательство всегда омерзительно, даже если оно к тебе прямого отношения не имеет. От Андрея тем более ничего подобного не ожидал», – сказал Ефимов.

Игроков отстранили от первого состава.

Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят