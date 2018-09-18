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    Автор петиции об отстранении Глушакова и Ещенко: «Игроки предали, а это всегда омерзительно»

    Петр Ефимов, автор петиции об отстранении Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от первой команды «Спартака», прокомментировал свою позицию. Болельщик красно-белых считает футболистов предателями.

    «Я, когда увидел новость про этот язвительный стишок Дмитрия Назарова в адрес Массимо Карреры, испытал, мягко говоря, не самые приятные чувства. Некрасиво это. К Каррере, конечно, есть вопросы, но такого отношения от известных людей, считающих себя преданными болельщиками, он точно не заслужил.

    А когда узнал о том, что этот ушат помоев, вылитых на тренера родной команды, оценили Глушаков с Ещенко, мне стало очень и очень гадко на душе. Предательство всегда омерзительно, даже если оно к тебе прямого отношения не имеет. От Андрея тем более ничего подобного не ожидал», – сказал Ефимов.

    Игроков отстранили от первого состава.

    Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.09.2018 19:06
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 19 сентября 2018, 14:56

      Помнится, бригада в лице Чипсоеда-Кержа-Радимова из Зенита Петржелу сливала. Подленькая история. Но там реально большие игроки сливали. А тут в Спартаке какие то мелкие ублюдки этим же занялись. Чего Федун молчит? Или - с его подачи вся байда?

      0
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      Рейтинг: +85

      Gennadey 19 сентября 2018, 08:25

      Согласен с Петром Ефимовым

      0
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      Рейтинг: +17

      За Спартак с1974 18 сентября 2018, 22:15

      Кто сам играл поймёт Глушакова и Ещенко. Им болелы должны быть благодарны , не горлопаны суки патриоты а Спартаковцы. Карера не БЕСКОВ , карера фуфло . Пилипчук Тренер. Божович, Тарханов сейчас свободны.

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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор > За Спартак с1974 19 сентября 2018, 14:50

      Вишь ли, Глушак ... Бесков пачками из команды игроков убирал. Игроков! А не моральных уродов типа тебя.
      Например, Бесков зараз убрал Гаврилова с Шавло. Это были очень крутые игроки.

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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 18 сентября 2018, 21:32

      "Есть у нас сомнение, что ты, мил человек, стукачок" (с), Горбатый

      1
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 18 сентября 2018, 21:24

      Все это конечно не красит этих игроков.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 18 сентября 2018, 19:44

      а хера вы кафеля не чмырите?

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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор > 3a zenit 19 сентября 2018, 14:52

      Кафель - в натуре заслуженный мастер. С крутыми титулами. Не чета ублюдку Глушаку. Чего его чмырить? Имеет право.
      А вот, Назаров ... Ну, просто, дурак. Просто.

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 18 сентября 2018, 19:36

      ну зато чемп повеселел хоть))

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      Рейтинг: +5072

      Т34 18 сентября 2018, 19:17

      Может они и не предатели, хочется в это надеяться, но безмозглые бараны это точно. Наверное перебрали в тот момент и не понимали, что творили. Но похмелье для них оказалось горьким.

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