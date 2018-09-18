Болельщики «Спартака» – о лайках Ещенко и Глушакова: «Просим руководство клуба принять меры»

Болельщики «Спартака» призвали разобраться с поведением футболистов команды Андрея Ещенко и Дениса Глушакова, которые, как ранее сообщалось, поддержали критику в адрес главного тренера команды Массимо Карреры.

«Известный артист театра и кино и болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров в своем инстаграме выложил ролик, в котором читает стихотворение о главном тренере красно-белых Массимо Каррере. Лайк к этому видео поставили защитник «Спартака» Андрей Ещенко и хавбек команды Денис Глушаков.

Считаем такое поведение футболистов вопиющим проявлением непрофессионализма и просим руководство ФК «Спартак» принять соответствующие меры», – говорится в петиции, размещенной на Change.org.

На данный момент ее подписало более 1500 человек.