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    Болельщики «Спартака» – о лайках Ещенко и Глушакова: «Просим руководство клуба принять меры»

    Болельщики «Спартака» призвали разобраться с поведением футболистов команды Андрея Ещенко и Дениса Глушакова, которые, как ранее сообщалось, поддержали критику в адрес главного тренера команды Массимо Карреры.

    «Известный артист театра и кино и болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров в своем инстаграме выложил ролик, в котором читает стихотворение о главном тренере красно-белых Массимо Каррере. Лайк к этому видео поставили защитник «Спартака» Андрей Ещенко и хавбек команды Денис Глушаков.

    Считаем такое поведение футболистов вопиющим проявлением непрофессионализма и просим руководство ФК «Спартак» принять соответствующие меры», – говорится в петиции, размещенной на Change.org.

    На данный момент ее подписало более 1500 человек.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.09.2018 11:42
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 19 сентября 2018, 11:12

      Мужики! Не метайтесь из крайности в крайность, ведь пока это все на уровне слухов! Ни какой конкретики ни одной стороной не появилось.

      0
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      Рейтинг: +85

      Gennadey 19 сентября 2018, 08:19

      где петицию подписать?

      0
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 18 сентября 2018, 17:59

      Актёр, кроме сериальной тягомотины ничего уже не может, вот и написал стишь))))

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 18 сентября 2018, 17:11

      Со мною 1501 голос будет.

      1
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 18 сентября 2018, 15:55

      Конечно все это не к стати. Сезон только начался а внутри команды намечается конфликт с подачи псевдо болельщиков во главе с Назаровым.

      2
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 18 сентября 2018, 13:19

      А против Назарова, порочащего честь тренера, болельщики не призывают принять меры?!?!?!
      Видимо это не болельщики Спартака требуют!))

      2
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      Рейтинг: +5072

      Т34 18 сентября 2018, 12:58

      Были-ли лайки Глушакова и Ещенко, трудно сказать, честно говоря, не верю. Что продажная желтая пресса подставит кого захочет, это ни для кого не секрет. Но что Назаров, называющий себя болельщиком Спартака, провокатор и больной на голову, не вызывает никакого сомнения. Вот на кого надо направить гнев и презрение красно-белым болельщикам. Показать, что пусть раскачивает лодку у себя в театре, а не лезет со своими дебильными мнениями и советами в Спартак.

      2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Т34 18 сентября 2018, 12:59

      https://bombardir.ru/articles/455211-Glushakova-i-Eschenko-teper-vse-nenavidyat# статья со скринами

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 18 сентября 2018, 12:50

      Видно что хотят сбагрить

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      Рейтинг: -36

      pavelfastov 18 сентября 2018, 12:44

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- https://bitly.su/9h53Gbx

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 сентября 2018, 12:36

      ипить того налево, проблемы с пальца высосали, кто то там что то лайкает, вон кто то усы показывал и ничего на ЧМ играл. Придумайте себе "болельщики" хоть какое то занятие в жизни, ну на крайняк с "ковром" на матч придите, так хоть поржать можно будет, а то ведут себя как Бузова в "Холостячке", женихи лайкают других телочек в инсте, а она их выгоняет за это (у меня девушка эту херню смотрит, приходится и мне страдать))) ) .

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > FanatSerj 18 сентября 2018, 12:58

      Пример, кто то пишет пост, что ты такой то плохо работаешь на своей работе и твои подчиненные его лайкают. Это нормально ?

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > кузнецов артем 18 сентября 2018, 14:50

      значит я реально херово работаю, раз у меня куча времени всякую хрень читать от даже не журналиста, а просто мнение какого то одного конкретного человека, что теперь всех слушать?
      Тем более это в контексте тренера команды, которые пашут как нигры и живут клубом каждодневно и вестись на такую лажу ? вот и говорю это надо быть Бузовой полной.

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