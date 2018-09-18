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  • Болельщики «Спартака» – о лайках Ещенко и Глушакова: «Просим руководство клуба принять меры»

Болельщики «Спартака» – о лайках Ещенко и Глушакова: «Просим руководство клуба принять меры»

18 сентября 2018, 11:42
21

Болельщики «Спартака» призвали разобраться с поведением футболистов команды Андрея Ещенко и Дениса Глушакова, которые, как ранее сообщалось, поддержали критику в адрес главного тренера команды Массимо Карреры.

«Известный артист театра и кино и болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров в своем инстаграме выложил ролик, в котором читает стихотворение о главном тренере красно-белых Массимо Каррере. Лайк к этому видео поставили защитник «Спартака» Андрей Ещенко и хавбек команды Денис Глушаков.

Считаем такое поведение футболистов вопиющим проявлением непрофессионализма и просим руководство ФК «Спартак» принять соответствующие меры», – говорится в петиции, размещенной на Change.org.

На данный момент ее подписало более 1500 человек.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Ещенко Андрей Каррера Массимо
Комментарии (21)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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baden69
1537260564
Не нужно из мухи делать слона... Они так любят Назарова, что автоматом ставят лайки под всем, что тот излагает, причем сами это не читают и не слушают. Видите ли, читать и слушать им некогда, а листать новостные ленты и ставить лайки время есть...
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prezent2017
1537262102
Чё до Глушака докапались? То херой, то ниже плинтуса. Отстаньте от мужика, он делает что може в силу обучения и воспитания.
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Пестрый
1537262425
Это наверно те безмозглые фанатики из за которых штрафы постоянно выписывают Спартаку! Идола им надо что бы они то волерили, то Дима Аленичев их тренер, теперь вот каррерят)) Сайт у них есть свой фанатик называется вот в этой помойке они все сидят))
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Asbjorn
1537262711
Просим принять меры в отношении футболистов,которые ходят по полю пешком,не дорабатывают в игровых моментах,и своей игрой показывают наплевательское отношение к исходу матча,к болельщикам и своему клубу
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Т34
1537264713
Были-ли лайки Глушакова и Ещенко, трудно сказать, честно говоря, не верю. Что продажная желтая пресса подставит кого захочет, это ни для кого не секрет. Но что Назаров, называющий себя болельщиком Спартака, провокатор и больной на голову, не вызывает никакого сомнения. Вот на кого надо направить гнев и презрение красно-белым болельщикам. Показать, что пусть раскачивает лодку у себя в театре, а не лезет со своими дебильными мнениями и советами в Спартак.
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ivany4
1537265989
А против Назарова, порочащего честь тренера, болельщики не призывают принять меры?!?!?! Видимо это не болельщики Спартака требуют!))
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zigbert
1537275327
Конечно все это не к стати. Сезон только начался а внутри команды намечается конфликт с подачи псевдо болельщиков во главе с Назаровым.
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serppion
1537279900
Со мною 1501 голос будет.
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Gennadey
1537334355
где петицию подписать?
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plehanov6
1537344741
Мужики! Не метайтесь из крайности в крайность, ведь пока это все на уровне слухов! Ни какой конкретики ни одной стороной не появилось.
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