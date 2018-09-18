ХК «Авангард» – Глушакову и Ещенко: «Приходите к нам делать такой же крутой SMM. Борщ есть, лайкать можно все»

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Авангард» (Омск) в шутку предложил работу полузащитнику «Спартака» Денису Глушакову и защитнику Андрею Ещенко.

«Парни, Денис Глушаков и Андрей Ещенко! Вы так круто лайкайте, что про это все говорят второй день.

Если что, приходите к нам в «Авангард» делать такой же крутой SMM! Мы временно в Балашихе, добираться близко. Хоккей интересный, борщ есть, лайкать можно всe. Ждем!» – говорится в сообщении пресс-службы «Авангарда».

Ранее Глушаков и Ещенко поставили лайки под публикацией актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова с критикой в адрес главного тренера команды Массимо Карреры. В результате, как сообщают СМИ, футболистов отстранили от работы с командой.

Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят