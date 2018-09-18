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    ХК «Авангард» – Глушакову и Ещенко: «Приходите к нам делать такой же крутой SMM. Борщ есть, лайкать можно все»

    Клуб Континентальной хоккейной лиги «Авангард» (Омск) в шутку предложил работу полузащитнику «Спартака» Денису Глушакову и защитнику Андрею Ещенко.

    «Парни, Денис Глушаков и Андрей Ещенко! Вы так круто лайкайте, что про это все говорят второй день.

    Если что, приходите к нам в «Авангард» делать такой же крутой SMM! Мы временно в Балашихе, добираться близко. Хоккей интересный, борщ есть, лайкать можно всe. Ждем!» – говорится в сообщении пресс-службы «Авангарда».

    Ранее Глушаков и Ещенко поставили лайки под публикацией актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова с критикой в адрес главного тренера команды Массимо Карреры. В результате, как сообщают СМИ, футболистов отстранили от работы с командой.

    Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят

    Источник: Twitter

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    18.09.2018 15:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 сентября 2018, 17:40

      грозная ведь эта штука под названием ЛАЙК вроде атомной бомбы с борьщём

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 18 сентября 2018, 17:38

      Юмористы.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      Alllex68 18 сентября 2018, 16:56

      Также укрепить Спартак-2 необходимо Комбаровым

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 18 сентября 2018, 16:40

      Про борщ - зачётно)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 сентября 2018, 16:30

      До игр ЛЧ это теперь на новостных лентах главные события. Одни играют, голы забивают и про них одной строкой, а тут лайкнули и все СМИ взахлёб про них уже вторые сутки строчат...

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 сентября 2018, 16:30

      дети с большими писями

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3136

      m40 18 сентября 2018, 16:12

      Вот потроллили так потроллили

      2
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