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    Карпин: «Ничья с «Уралом» – удовлетворительный результат»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча седьмого тура РПЛ против «Урала» (1:1). Специалист считает результат удовлетворительным.

    «Кто был ближе к победе? Не знаю. Результат мог быть любым: могли и выиграть, и проиграть. Если бы повезло в первом тайме, могли бы закончить с другим результатом.

    В целом ничья на выезде является удовлетворительным результатом», – сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Южане в таблице идут вторыми.

    «Ростов» уже второй. Впереди только «Зенит»

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2018 22:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 18 сентября 2018, 12:37

      Не знаю что там будет с результатами дальше, но пока Валера делает так, как и говорил. Его команда идёт в лидерах...

      1
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 18 сентября 2018, 05:26

      Нормальный результат для выезда.Так бы и дальше В гостях не проигрывать,а дома брать по максимуму.Удачи Валера и Ко!

      1
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 18 сентября 2018, 02:43

      Жаль что газовик уже купил чемпионство

      1
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 17 сентября 2018, 23:10

      Ростов постепенно подтянулся к лидерам РПЛ.

      5
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 17 сентября 2018, 22:20

      2-е место по про шествию 7-ми туров результат великолепный с весьма ограниченными возможностями клуба. Исландцы прям зашли хорошо, бюджетно и достойно играют, не жалея себя и не разыгрывая лишних драм.

      7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 сентября 2018, 22:10

      У "Ростова" на старте есть игра и как следствие хороший результат. Насколько хватит команду время покажет, но режим одной игры в неделю им на руку.

      7
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 > Рубик Докоян 17 сентября 2018, 22:19

      Насколько разнообразна их игра?

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