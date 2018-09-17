Карпин: «Ничья с «Уралом» – удовлетворительный результат»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча седьмого тура РПЛ против «Урала» (1:1). Специалист считает результат удовлетворительным.

«Кто был ближе к победе? Не знаю. Результат мог быть любым: могли и выиграть, и проиграть. Если бы повезло в первом тайме, могли бы закончить с другим результатом.

В целом ничья на выезде является удовлетворительным результатом», – сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Южане в таблице идут вторыми.

«Ростов» уже второй. Впереди только «Зенит»