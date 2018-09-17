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Карпин: «Ничья с «Уралом» – удовлетворительный результат»

17 сентября 2018, 22:06
7

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча седьмого тура РПЛ против «Урала» (1:1). Специалист считает результат удовлетворительным.

«Кто был ближе к победе? Не знаю. Результат мог быть любым: могли и выиграть, и проиграть. Если бы повезло в первом тайме, могли бы закончить с другим результатом.

В целом ничья на выезде является удовлетворительным результатом», – сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Южане в таблице идут вторыми.

«Ростов» уже второй. Впереди только «Зенит»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Ростов Карпин Валерий
Комментарии (7)
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Рубик Докоян
1537211441
У "Ростова" на старте есть игра и как следствие хороший результат. Насколько хватит команду время покажет, но режим одной игры в неделю им на руку.
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FanatSerj
1537212003
2-е место по про шествию 7-ми туров результат великолепный с весьма ограниченными возможностями клуба. Исландцы прям зашли хорошо, бюджетно и достойно играют, не жалея себя и не разыгрывая лишних драм.
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zigbert
1537215008
Ростов постепенно подтянулся к лидерам РПЛ.
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Axe111
1537227819
Жаль что газовик уже купил чемпионство
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Krossmen73
1537237619
Нормальный результат для выезда.Так бы и дальше В гостях не проигрывать,а дома брать по максимуму.Удачи Валера и Ко!
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ribavadim
1537263449
Не знаю что там будет с результатами дальше, но пока Валера делает так, как и говорил. Его команда идёт в лидерах...
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