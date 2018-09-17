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    «Ростов» уже второй. Впереди только «Зенит»


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    Голосов: 14
    17.09.2018 20:40
    Крутейший старт команды Карпина. Верят!

    • За последние пять лет так здорово «Ростов» стартовал уже дважды – в прошлом сезоне под руководством Леонида Кучука набрали те же 14 очков, что и сейчас, только разница мячей была чуть хуже (8:3 против 9:3 сейчас). До этого после семи туров «Ростов» брал 10, 12 и 4 очка соответственно. В прошлом году клуб из Ростова-на-Дону сыграл пять матчей всухую, сейчас четыре – все те, в которых победил.

    • «Ростов» не выделяется каким-то отдельным статистическим показателем, если брать самые основные.

    • По количеству голов – 4-е место
    • По выигранным верховым единоборствам – 6-е
    • По среднему количеству ударов – 10-е
    • По удачным обводкам – 11-е
    • По владению мячом – 13-е
    • По точности передач – 15-е (!)

    • Алексей Ионов забил четыре мяча, по два ассиста на счету Гулиева и Скопинцева, но эти парни не входят в четверку лучших у клуба по оценкам WhoScored. Впереди исландский дуэт Сигурдссон-Ингасон, там же защитник Вилюж и опорник Гацкан. Поляк, кстати, идет третьим в чемпионате по среднему количеству перехватов, уступая только Беляеву и Рыкову. Словом, главные герои у команды – игроки оборонительного плана, потому и меньше «Ростова» сейчас в чемпионате пропустил только лишь «Зенит» (2 гола).

    • Меньше 12 тысяч зрителей на команду Карпина не ходит. Дома – так вообще не меньше 20 тысяч, а на матч с «Рубином» пришло аж 40 012 человек. В гостях – 19 тысяч с ЦСКА, 12 – с «Арсеналом» и 18 – с «Уралом». Солидно. Ну а что, «Ростов» – один из лидеров чемпионата.

    • Если считается, что в РПЛ есть топ-5 главных клубов («Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар»), то серьезной проверкой для «Ростова» был лишь матч с армейцами в Москве. С остальными еще предстоит играть: в конце сентября со «Спартаком», в октябре с «Локомотивом», а в ноябре с «Краснодаром» и «Зенитом». Непростой отрезок у «Ростова» будет поздней осенью: подряд матчи с «Краснодаром», «Динамо», «Зенитом» и ЦСКА. Матч против красно-синих станет 16-м в чемпионате. Интересно, на каком месте ростовчане начнут второй круг?

    • Алексею Ионову 29 лет и при Валерии Карпине он потихоньку разворачивает свою карьеру. В прошлом сезоне добился семи очков по системе «гол плюс пас», сейчас их уже пять: полузащитник позабивал «Енисею», «Арсеналу», «Рубину» и «Уралу». Заслужив вызов в сборную, он и там отличился, причем дублем в ворота Чехии в товарищеской игре. Интересно, что с остальной статистикой у Ионова не так все ярко: 1,1 удара в среднем по воротам, 0,6 обостряющего паса, 0,1 кросса, 0 (!) обводок. Но какое это имеет значение, если он невероятно эффективен – половину ударов (8) превратил в голы (4). Эффективность – вообще главное качество «Ростова» в нынешнем сезоне.

    «Зенит» будет чемпионом. Скриньте

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РПЛ
    Рейтинг: 3 Голосов: 14
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 23 сентября 2018, 10:37

      Ростову катастрофически не хватает нападающих. Два чистых нападающих, маловато будет.))) Маловато! )))

      0
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 19 сентября 2018, 13:54

      Валерааааа!!! Ты просто космос. На тебя надеется весь Город и вся Область.
      Темп не сбавлять, впереди сложные матчи... Поддержкой мы вас не обидим. Вперед Ростов!!!

      4
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      Рейтинг: +269

      Alllex68 19 сентября 2018, 13:07

      Валера, верим!

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 сентября 2018, 17:00

      А, где борода на фото, новой фотографии нет?

      1
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      Рейтинг: +14

      александр3 18 сентября 2018, 15:34

      Через несколько туров Ростов обойдет Зенит..С таким тренером как Карпин,Ростов будет Первым в таблице Премьер-Лиге! Очень надеемся на футболистов Ростова,а в Карпине уверены! Классный Тренер!!!..

      3
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      Рейтинг: +2697

      turist82 18 сентября 2018, 10:03

      Рад за Карпина! Он боец, воин по натуре...никогда не сдается и достоин самых лучших результатов! ) Уважаю!

      6
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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 18 сентября 2018, 08:53

      Не знал результата вчерашней игры, прочитал заголовок статьи и подумал, что победа... Заголовки как в желтой прессе....
      За результат немного обидно, надеялся что Ростов побдит... хочется болеть за новые команды вверху турнирной таблицы. Удачи Ростову!!!

      4
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > Yuriy_Shahta 18 сентября 2018, 09:58

      Тоже хотелось бы побольше интриги и новых команд вверху турнирной таблицы. Но как правило такие команды хватает на один год и в евро кубках они сильно расстраивают...

      1
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Евгений Агеев 18 сентября 2018, 18:16

      Ну в последнее время только спартак расстраивает в еврокубках

      3
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 18 сентября 2018, 07:22

      Только злопыхатели называли Карпина сбитым лётчиком и, естественно, как обычно лили на него бочки помоев. На самом деле он был прекрасным игроком и стал не менее квалифицированным тренером. Главные качества Карпина это не зависимость, честность, самостоятельность. Он никогда не идёт на сделки со своей совестью. Редкие качества в море лжи и не порядочности. Успехов на благо Ростова.

      4
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      Рейтинг: +5888

      Павелий > Spiridonovich 18 сентября 2018, 18:03

      Согласен. Я всегда верил в Карпина. Жаль, у Федуна не хватило терпения дать Валере ещё времени.

      3
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 18 сентября 2018, 07:21

      Удачи Карпину и Ростову!

      5
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      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 18 сентября 2018, 05:32

      Валера молоток!

      4
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