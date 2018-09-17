«Ростов» уже второй. Впереди только «Зенит»

• За последние пять лет так здорово «Ростов» стартовал уже дважды – в прошлом сезоне под руководством Леонида Кучука набрали те же 14 очков, что и сейчас, только разница мячей была чуть хуже (8:3 против 9:3 сейчас). До этого после семи туров «Ростов» брал 10, 12 и 4 очка соответственно. В прошлом году клуб из Ростова-на-Дону сыграл пять матчей всухую, сейчас четыре – все те, в которых победил.

• «Ростов» не выделяется каким-то отдельным статистическим показателем, если брать самые основные.

По количеству голов – 4-е место

По выигранным верховым единоборствам – 6-е

По среднему количеству ударов – 10-е

По удачным обводкам – 11-е

По владению мячом – 13-е

По точности передач – 15-е (!)

• Алексей Ионов забил четыре мяча, по два ассиста на счету Гулиева и Скопинцева, но эти парни не входят в четверку лучших у клуба по оценкам WhoScored. Впереди исландский дуэт Сигурдссон-Ингасон, там же защитник Вилюж и опорник Гацкан. Поляк, кстати, идет третьим в чемпионате по среднему количеству перехватов, уступая только Беляеву и Рыкову. Словом, главные герои у команды – игроки оборонительного плана, потому и меньше «Ростова» сейчас в чемпионате пропустил только лишь «Зенит» (2 гола).

• Меньше 12 тысяч зрителей на команду Карпина не ходит. Дома – так вообще не меньше 20 тысяч, а на матч с «Рубином» пришло аж 40 012 человек. В гостях – 19 тысяч с ЦСКА, 12 – с «Арсеналом» и 18 – с «Уралом». Солидно. Ну а что, «Ростов» – один из лидеров чемпионата.

• Если считается, что в РПЛ есть топ-5 главных клубов («Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар»), то серьезной проверкой для «Ростова» был лишь матч с армейцами в Москве. С остальными еще предстоит играть: в конце сентября со «Спартаком», в октябре с «Локомотивом», а в ноябре с «Краснодаром» и «Зенитом». Непростой отрезок у «Ростова» будет поздней осенью: подряд матчи с «Краснодаром», «Динамо», «Зенитом» и ЦСКА. Матч против красно-синих станет 16-м в чемпионате. Интересно, на каком месте ростовчане начнут второй круг?

• Алексею Ионову 29 лет и при Валерии Карпине он потихоньку разворачивает свою карьеру. В прошлом сезоне добился семи очков по системе «гол плюс пас», сейчас их уже пять: полузащитник позабивал «Енисею», «Арсеналу», «Рубину» и «Уралу». Заслужив вызов в сборную, он и там отличился, причем дублем в ворота Чехии в товарищеской игре. Интересно, что с остальной статистикой у Ионова не так все ярко: 1,1 удара в среднем по воротам, 0,6 обостряющего паса, 0,1 кросса, 0 (!) обводок. Но какое это имеет значение, если он невероятно эффективен – половину ударов (8) превратил в голы (4). Эффективность – вообще главное качество «Ростова» в нынешнем сезоне.

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