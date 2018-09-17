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    РПЛ. «Ростов» сыграл вничью с «Уралом» и опередил «Спартак»

    Состоялся последний матч седьмого тура РПЛ. «Урал» дома играл против «Ростова» и добыть три очка не сумел. Ничью гостям принес гол Алексея Ионова.

    В турнирной таблице южане поднялись на вторую строчку. Уральцы же покинули зону прямого вылета.

    Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ароян, 47; 1:1 – Ионов, 49.

    «Урал»: Годзюр, Данцев (Меркулов, 75), Брызгалов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Араторе (Эль Кабир, 70), Ильин.

    «Ростов»: Абаев, Паршивлюк (Логашов, 82), Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Скопинцев, Гацкан, Гулиев, Ионов (Зуев, 90), Салетрос, Сигурдарсон (Шомуродов, 83).

    Предупреждения: Бумаль, 85; Фидлер, 90+2 – Паршивлюк, 61.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2018 19:24
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +139

      богатяновский 18 сентября 2018, 11:20

      рубанул деньжат ростов это точняк видно было что могли прибавлять отпустили урал с миром и сами подогрелись и ещё спартак обошли на повороте в итоге все довольны и правильно попиленная игра

      0
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 17 сентября 2018, 20:18

      Урал играл лучше, ну ничья значит ничья..))

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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > _Marqella_ 17 сентября 2018, 20:26

      Нужно смотреть всю игру , а не 20 минут второго тайма и делать выводы ! Урал чудом от поражения спас 2-3 раза вратарь !

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > ROSTOV SUPER 17 сентября 2018, 20:39

      Любишь ты желаемое выдавать за действительное...)))

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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > _Marqella_ 17 сентября 2018, 20:43

      Я люблю смотреть футбол и реально оценивать результат , а не голословить !

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 17 сентября 2018, 20:10

      Хреново ты сыграл, Ростов! Слил игру!..

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      Рейтинг: -44

      karmunov 17 сентября 2018, 20:08

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://urlcut.ru/blogdk

      -1
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 17 сентября 2018, 20:01

      Ай да карпин!ай да с..н сын!!!! Ай да ростов! И без бердыева прогрессирует!!! Молодцы!!!!

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 сентября 2018, 19:59

      Вааалерий Георгиевич..)
      Ай-яй-яй..)))
      Зачётно идут казаки в красно-белых бурках.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 сентября 2018, 19:56

      Пора уступать 6-е место в турнирной таблице чемпионата России для
      хозяина этого места.

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 17 сентября 2018, 19:43

      Ну Спартак у нас прям маяк. Ориентир. Всё вокруг него должно вертеться. Он - первый! Кто-то ниже, но кто-то выше. Главпродукт! )))

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > APchelov 17 сентября 2018, 19:50

      Вчера после игры Спартака,,,,,на этом сайте было 230 комментариев....такого даже не было после победы нашей сборной над Испанией,,,,,,так что наверное как ты сказал Спартак и есть Маяк,,,,,

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      Рейтинг: +3204

      RotBerg > slavutiq70 17 сентября 2018, 19:54

      Маяк под названием сборища Г :) евро успехи рулят))

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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > slavutiq70 17 сентября 2018, 20:13

      А кто же нам в Европе маяковать будет ?

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > APchelov 17 сентября 2018, 20:19

      точнее будет НАРОДНЫЙ ГЛАВПРОДУКТ вы далеки ещё от этого

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > RotBerg 17 сентября 2018, 22:27

      Говно это ты.....сам то в жизни наверняка кроме говна не чего и не сделал...а всё туда же обсирать всё и вся....

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 17 сентября 2018, 19:33

      Игра была равной, как и счет...Ростов взял нужное очко в гостях ))

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