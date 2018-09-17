РПЛ. «Ростов» сыграл вничью с «Уралом» и опередил «Спартак»

рубанул деньжат ростов это точняк видно было что могли прибавлять отпустили урал с миром и сами подогрелись и ещё спартак обошли на повороте в итоге все довольны и правильно попиленная игра
Состоялся последний матч седьмого тура РПЛ. «Урал» дома играл против «Ростова» и добыть три очка не сумел. Ничью гостям принес гол Алексея Ионова.
В турнирной таблице южане поднялись на вторую строчку. Уральцы же покинули зону прямого вылета.
Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур
Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Ароян, 47; 1:1 – Ионов, 49.
«Урал»: Годзюр, Данцев (Меркулов, 75), Брызгалов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Араторе (Эль Кабир, 70), Ильин.
«Ростов»: Абаев, Паршивлюк (Логашов, 82), Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Скопинцев, Гацкан, Гулиев, Ионов (Зуев, 90), Салетрос, Сигурдарсон (Шомуродов, 83).
Предупреждения: Бумаль, 85; Фидлер, 90+2 – Паршивлюк, 61.