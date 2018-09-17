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  • РПЛ. «Ростов» сыграл вничью с «Уралом» и опередил «Спартак»

РПЛ. «Ростов» сыграл вничью с «Уралом» и опередил «Спартак»

17 сентября 2018, 19:24
18

Состоялся последний матч седьмого тура РПЛ. «Урал» дома играл против «Ростова» и добыть три очка не сумел. Ничью гостям принес гол Алексея Ионова.

В турнирной таблице южане поднялись на вторую строчку. Уральцы же покинули зону прямого вылета.

Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Ароян, 47; 1:1 – Ионов, 49.

«Урал»: Годзюр, Данцев (Меркулов, 75), Брызгалов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Араторе (Эль Кабир, 70), Ильин.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк (Логашов, 82), Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Скопинцев, Гацкан, Гулиев, Ионов (Зуев, 90), Салетрос, Сигурдарсон (Шомуродов, 83).

Предупреждения: Бумаль, 85; Фидлер, 90+2 – Паршивлюк, 61.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Ростов Спартак
Комментарии (18)
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a-rakhmatov
1537201998
Игра была равной, как и счет...Ростов взял нужное очко в гостях ))
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APchelov
1537202634
Ну Спартак у нас прям маяк. Ориентир. Всё вокруг него должно вертеться. Он - первый! Кто-то ниже, но кто-то выше. Главпродукт! )))
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vladimir-7
1537203380
Пора уступать 6-е место в турнирной таблице чемпионата России для хозяина этого места.
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shinnik
1537203552
Вааалерий Георгиевич..) Ай-яй-яй..))) Зачётно идут казаки в красно-белых бурках.
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sobaka120982
1537203718
Ай да карпин!ай да с..н сын!!!! Ай да ростов! И без бердыева прогрессирует!!! Молодцы!!!!
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karmunov
1537204112
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://urlcut.ru/blogdk
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Par Mezan
1537204201
Хреново ты сыграл, Ростов! Слил игру!..
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_Marqella_
1537204703
Урал играл лучше, ну ничья значит ничья..))
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богатяновский
1537258827
рубанул деньжат ростов это точняк видно было что могли прибавлять отпустили урал с миром и сами подогрелись и ещё спартак обошли на повороте в итоге все довольны и правильно попиленная игра
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