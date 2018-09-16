Каррера: «У меня есть контракт со «Спартаком», почему я должен нервничать?»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал комментарий после домашнего матча 7-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:2).

Для красно-белых это поражение стало первым в нынешнем розыгрыше РПЛ. Команда на данный момент занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на пять очков.

– Вас не беспокоит ситуация с контрактом?

– У меня есть контракт, почему я должен нервничать? Я же не на испытательном сроке в «Спартаке». Я выполняю свой долг до конца. Проблем нет, меня не волнует новый контракт. Моя главная цель – поднять «Спартак» как можно выше, а не подписать новый контракт.

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