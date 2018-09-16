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  • Каррера: «У меня есть контракт со «Спартаком», почему я должен нервничать?»

Каррера: «У меня есть контракт со «Спартаком», почему я должен нервничать?»

16 сентября 2018, 21:32
19

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал комментарий после домашнего матча 7-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:2).

Для красно-белых это поражение стало первым в нынешнем розыгрыше РПЛ. Команда на данный момент занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на пять очков.

– Вас не беспокоит ситуация с контрактом?

– У меня есть контракт, почему я должен нервничать? Я же не на испытательном сроке в «Спартаке». Я выполняю свой долг до конца. Проблем нет, меня не волнует новый контракт. Моя главная цель – поднять «Спартак» как можно выше, а не подписать новый контракт.

«Спартак» проиграл бывшему помощнику Карреры

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (19)
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oyabun
1537123012
"проблем нет"... Каррера спокоен, контракт действует, денежка на счет капает. А то что Спартак имея два состава индивидуально сильных игроков, не показывает вразумительной командной игры, так это, как говорил Аршавин "ваши проблемы".
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docndoc
1537123489
Это у Спартака проблемы, а у него проблем нет...
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upiter622
1537124060
Да пошли вы все на ...,у меня контракт сказал итальянец! Может пора паковать чемоданы?
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все_будет_AUDI
1537124427
Походу тебе пох на результат контракт идёт. Деньга идёт и что парится
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Пестрый
1537124488
Да и золотой фонд Федуна в лице комбарова,глушакова и ещенко тоже не обделен контрактами)))
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Леха из Твери
1537125245
Массимо такими темпами скоро будет Уфу тренировать.
Ответить
Фотон
1537151173
А почему бы и не понервничать? Твое будущее зависит от команды, а не от контракта.
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zigbert
1537174780
Вопрос конечно не по существу. Зачем задавать такие дебильные вопросы? Каррера обозначил свою задачу и от нее он думаю не отступится.
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