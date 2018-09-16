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    Каррера: «У меня есть контракт со «Спартаком», почему я должен нервничать?»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал комментарий после домашнего матча 7-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:2).

    Для красно-белых это поражение стало первым в нынешнем розыгрыше РПЛ. Команда на данный момент занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на пять очков.

    – Вас не беспокоит ситуация с контрактом?

    – У меня есть контракт, почему я должен нервничать? Я же не на испытательном сроке в «Спартаке». Я выполняю свой долг до конца. Проблем нет, меня не волнует новый контракт. Моя главная цель – поднять «Спартак» как можно выше, а не подписать новый контракт.

    «Спартак» проиграл бывшему помощнику Карреры

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.09.2018 21:32
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 17 сентября 2018, 11:59

      Вопрос конечно не по существу. Зачем задавать такие дебильные вопросы? Каррера обозначил свою задачу и от нее он думаю не отступится.

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 17 сентября 2018, 05:26

      А почему бы и не понервничать? Твое будущее зависит от команды, а не от контракта.

      0
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 16 сентября 2018, 22:14

      Массимо такими темпами скоро будет Уфу тренировать.

      0
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 16 сентября 2018, 22:01

      Да и золотой фонд Федуна в лице комбарова,глушакова и ещенко тоже не обделен контрактами)))

      0
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 16 сентября 2018, 22:00

      Походу тебе пох на результат контракт идёт. Деньга идёт и что парится

      2
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 16 сентября 2018, 21:54

      Да пошли вы все на ...,у меня контракт сказал итальянец!
      Может пора паковать чемоданы?

      2
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 16 сентября 2018, 21:44

      Это у Спартака проблемы, а у него проблем нет...

      5
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 16 сентября 2018, 21:36

      "проблем нет"... Каррера спокоен, контракт действует, денежка на счет капает. А то что Спартак имея два состава индивидуально сильных игроков, не показывает вразумительной командной игры, так это, как говорил Аршавин "ваши проблемы".

      8
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      Рейтинг: +5072

      Т34 > oyabun 16 сентября 2018, 21:45

      Может быть пора Аленичева ставить? Или новых евротренеров, которых побывало в Спартаке немало? Они подняли Спартак? У нас много таких, кто готов менять тренера при первой же неудаче. Да, поражение неприятное, но оно не первое и не последнее, от них не застрахована никакая команда, какой бы у нее состав ни был. Надо научиться терпеть и верить, а не ныть.

      7
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > Т34 16 сентября 2018, 22:03

      Поражения бывают разные. Виноват то кто ? Я не слежу за спартаком. Но судя по комментариям болельщиков вечные косяки с составом на игры....
      откровенно говоря состав по силе у Спартака далеко не средний

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Т34 16 сентября 2018, 22:03

      Любят у нас после первой неудачи гнобить тренера......как будто снимут Карреру....и сразу и Глушак заиграет и Комбарик прибавит....был опыт сняли Валеру вторые третьи были и что в итоге....

      2
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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 > Т34 16 сентября 2018, 22:04

      Дело не в самом факте поражения, а именно в ТАКОМ поражении: безвольная команда и бездарный, растерявшийся тренер, которого греет только контракт со Спартаком.

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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 > slavutiq70 16 сентября 2018, 22:21

      Если бы ЭТО была именно ПЕРВАЯ неудача, то большинство, уверен, просто посетовали бы на невезение, ну, или на неудачное расположение звёзд.
      На этом бы всё и кончилось.
      Но вспомни концовку ПРОШЛОГО сезона, натужные победы ЭТОГО сезона, совершенно провальные замены в КАЖДОМ матче, и сразу станет ясно, что да-а-а-авно этот гнойник уже созрел.

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      Рейтинг: +5072

      Т34 > derrik2000 16 сентября 2018, 22:42

      Этот бездарный тренер, привел безвольную команду, состав в основном тот же, к чемпионству, которого Спартак не имел полтора десятка лет. Сейчас, ты, называешь его бездарным и растерявшимся, а как это определяется? В чем проявилась его бездарность и растерянность? Как определил, что его греет только контракт? Человек работает. И человеческий коллектив не металлический механизм, игрок не может быть всегда работоспособным на 100%. И попробуй не ошибиться в выборе того или иного на игру. Нам легко рассуждать со стороны, мы всегда считаем, что во всем разбираемся лучше кого-то, даем советы и возмущаемся, если что-то нам не нравится.

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      derrik2000 > Т34 16 сентября 2018, 22:48

      "И попробуй не ошибиться в выборе того или иного на игру".

      А Каррера и не ошибается.
      Он просто карты раскладывает перед каждой игрой, кого выпустить в старте, и также раскладывает карты в вопросе, кого выпускать на замену.
      Такое, вот, у меня складывается ощущение от его бездарных действий.
      Да он просто уже потерял нити управления КОМАНДОЙ!
      Это-то можно уже наконец признать?!
      Да!
      Львиную долю заслуг в чемпионстве Спартаке ПРОСТО НУЖНО отдать Роману Пилипчуку!

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы > derrik2000 16 сентября 2018, 23:03

      Ого глубоко! Львиную долю - Пилипчуку, ещё одну долю - Глушакову, вспомним "похороны" от Глушакова. Ещё - багаж Аленичева. А Каррера так, покурить вышел. Меня тоже не всё устраивает в игре команды и в действиях Карреры, но менять тренера после золота и бронзы - это чересчур.

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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 > мы_не_рабы 16 сентября 2018, 23:15

      "...менять тренера после золота и бронзы - это чересчур."

      Бывает счастливое стечение обстоятельств, как это произошло с Каррерой в том, чемпионском сезоне.
      Что касается Аленя, то он на мой взгляд - "пельмень", которого команда как ГТ, по крайней мере, её ведущие игроки, не воспринимали.
      Как только заменили "пельменя" Аленя на эмоционального Карреру, то это как раз и явилось той самой нужной смазкой, которая помогла завести на полную мощь весь механизм. именуемый КОМАНДОЙ.
      Но всё ЭТО, повторюсь, было именно в том, чемпионском сезоне.
      Эмоции прошли от чемпионства.
      Далее - большая кропотливая работа по совершенствованию ИГРЫ команды и поддержания в высоком эмоциональном и физическом тонусе её игроков.
      Проблемы начались с последних двух месяцев прошлого сезона и продолжились в этом сезоне, вернее. проблемы как в психологическом, так и физическом состоянии игроков копились исподволь и только выплеснулись в конце прошлого сезона.
      Дальше будет только хуже, к моему сожалению. (((
      Нет, "бронза" или даже "серебро" может быть и будут.
      Но, вот ЯРКАЯ ИГРА будет всё реже и реже.
      В этом сезоне, кстати, ЕЁ, этой ИГРЫ, так и не было ни разу...
      Не.
      БИТВА с Зенитом, конечно, была, а, вот, ИГРЫ не было... (((

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы > derrik2000 16 сентября 2018, 23:43

      Кроме Зенита, за шесть туров , были ещё битвы с Локо и Краснодаром, а также дерби с Динамо и ещё пару "автобусов". Да, концовку прошлого сезона откровенно провалили, но не зная внутренней "кухни" мы можем только гадать из-за чего это произошло. Есть две категории людей - одни говорят всё плохо и будет ещё хуже. Я принадлежу к другим, к тем, кто верит - что будет лучше.

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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 > мы_не_рабы 16 сентября 2018, 23:45

      Оптимист - это, конечно, в определённых случаях, очень хорошо, но я - реалист.

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