Каррера: «У меня есть контракт со «Спартаком», почему я должен нервничать?»

Вопрос конечно не по существу. Зачем задавать такие дебильные вопросы? Каррера обозначил свою задачу и от нее он думаю не отступится.
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал комментарий после домашнего матча 7-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:2).
Для красно-белых это поражение стало первым в нынешнем розыгрыше РПЛ. Команда на данный момент занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на пять очков.
– Вас не беспокоит ситуация с контрактом?
– У меня есть контракт, почему я должен нервничать? Я же не на испытательном сроке в «Спартаке». Я выполняю свой долг до конца. Проблем нет, меня не волнует новый контракт. Моя главная цель – поднять «Спартак» как можно выше, а не подписать новый контракт.
«Спартак» проиграл бывшему помощнику Карреры