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  • Каррера: «Отказ Терри? Не думаю, что это как-то ударило по имиджу «Спартака»

Каррера: «Отказ Терри? Не думаю, что это как-то ударило по имиджу «Спартака»

15 сентября 2018, 21:47
16

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал отказ защитника Джона Терри от перехода в московский клуб.

«Мы до последнего дня пытались уговорить Терри. Я лично разговаривал с ним, он объяснил, почему даeт отказ. Уважаю его выбор. В жизни бывают ситуации, когда нужно расставить приоритеты…он хотел быть с нами, хотел играть за «Спартак», но выбрал семью. Это выбор не футболиста, а человека, есть вещи, которые дороже любых денег.

Не думаю, что это как-то ударило по имиджу команды. Если увижу его – пожму руку», – сказал Каррера.

Терри: «Было здорово вернуться в «Челси»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Терри Джон Каррера Массимо
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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shinnik
1537037372
Руку жать ему не надо. по имиджу не ударило. так,поржали,восхитились,опять поржали.. Нормально всё. Это гениальная,панимааешь,многоходовочка.. уважуха.
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mialkov
1537041485
Имидж команды создается на поле и не зависит от одного возможного игрока...
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DOCTOR PENALTY
1537042782
Отказал не по-спортивному принципу, а из-за дури жены. А то, что такой игрок вёл переговоры со Спартаком, только поднимает авторитет клуба.
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lihindic
1537043850
достал карера... словил фан от пред тренера... в след году его не будет не в мясе не в России
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anatolich72
1537045373
Никак не ударило.
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Леха из Твери
1537045633
Главное, что Терри свой имидж не испортил, не перейдя в этот свинарник.
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dendiesel
1537047474
Адекватный человек....впрочем как и Каррера!
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derrik2000
1537047643
А как может ударить по имиджу команды Спартак непереход Терри? Он предварительный контракт подписал? Подписал. Не думаю, что Терри и его агенты настолько глупы, чтобы ДО ведения переговоров о переходе в "Спартак" о нашем клубе ВСЁ не разузнали. Если бы было что-то с противоправным душком, то ни Терри, ни его агенты даже близко не соглашались бы даже на предварительные переговоры. Однако паря оказался подкаблучником, как и подавляющее большинство гейропейских "особей пола, противоположному женскому". А, может, просто перед завершением карьеры не захотел в конечном итоге покидать Туманный Альбион? Они же вообще, англичане эти, как-то очень неохотно едут даже в Гейропу работать. А здесь аж в Россию нужно отправляться! Вот если бы Терри, повыступав какое-то время за Спартак, вдруг загорелся желанием покинуть команду и расторгнуть контракт, угрожая опубликовать какие-нибудь нелицеприятные сведения о Спартаке, которые ему стали известны за время выступления зха клуб,тогда - ДА. Тогда бы был звездец имиджу команды Спартак. А так? Ну, не смог, так - не смог. Живём дальше.
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Axe111
1537062212
Не по чему бить (
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vodomut
1537074841
на имидж влияет игра и результат но ни как не наличие пенсионеров в составе
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