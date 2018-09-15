Каррера: «Отказ Терри? Не думаю, что это как-то ударило по имиджу «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал отказ защитника Джона Терри от перехода в московский клуб.

«Мы до последнего дня пытались уговорить Терри. Я лично разговаривал с ним, он объяснил, почему даeт отказ. Уважаю его выбор. В жизни бывают ситуации, когда нужно расставить приоритеты…он хотел быть с нами, хотел играть за «Спартак», но выбрал семью. Это выбор не футболиста, а человека, есть вещи, которые дороже любых денег.

Не думаю, что это как-то ударило по имиджу команды. Если увижу его – пожму руку», – сказал Каррера.

Терри: «Было здорово вернуться в «Челси»