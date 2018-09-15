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    Каррера: «Отказ Терри? Не думаю, что это как-то ударило по имиджу «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал отказ защитника Джона Терри от перехода в московский клуб.

    «Мы до последнего дня пытались уговорить Терри. Я лично разговаривал с ним, он объяснил, почему даeт отказ. Уважаю его выбор. В жизни бывают ситуации, когда нужно расставить приоритеты…он хотел быть с нами, хотел играть за «Спартак», но выбрал семью. Это выбор не футболиста, а человека, есть вещи, которые дороже любых денег.

    Не думаю, что это как-то ударило по имиджу команды. Если увижу его – пожму руку», – сказал Каррера.

    Терри: «Было здорово вернуться в «Челси»

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.09.2018 21:47
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 16 сентября 2018, 21:21

      Терри сделал свой выбор и теперь это пройденный этап ,надо забыть об этом и двигаться вперед. На имидж Спартака это никак не повлияет.

      1
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      Рейтинг: +677

      vodomut 16 сентября 2018, 08:14

      на имидж влияет игра и результат но ни как не наличие пенсионеров в составе

      2
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 16 сентября 2018, 04:43

      Не по чему бить (

      1
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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 16 сентября 2018, 00:40

      А как может ударить по имиджу команды Спартак непереход Терри?
      Он предварительный контракт подписал?
      Подписал.
      Не думаю, что Терри и его агенты настолько глупы, чтобы ДО ведения переговоров о переходе в "Спартак" о нашем клубе ВСЁ не разузнали.
      Если бы было что-то с противоправным душком, то ни Терри, ни его агенты даже близко не соглашались бы даже на предварительные переговоры.
      Однако паря оказался подкаблучником, как и подавляющее большинство гейропейских "особей пола, противоположному женскому".
      А, может, просто перед завершением карьеры не захотел в конечном итоге покидать Туманный Альбион?
      Они же вообще, англичане эти, как-то очень неохотно едут даже в Гейропу работать.
      А здесь аж в Россию нужно отправляться!
      Вот если бы Терри, повыступав какое-то время за Спартак, вдруг загорелся желанием покинуть команду и расторгнуть контракт, угрожая опубликовать какие-нибудь нелицеприятные сведения о Спартаке, которые ему стали известны за время выступления зха клуб,тогда - ДА.
      Тогда бы был звездец имиджу команды Спартак.
      А так?
      Ну, не смог, так - не смог.
      Живём дальше.

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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 16 сентября 2018, 00:37

      Адекватный человек....впрочем как и Каррера!

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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 16 сентября 2018, 00:07

      Главное, что Терри свой имидж не испортил, не перейдя в этот свинарник.

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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 16 сентября 2018, 00:02

      Никак не ударило.

      4
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      Рейтинг: -3

      lihindic 15 сентября 2018, 23:37

      достал карера... словил фан от пред тренера... в след году его не будет не в мясе не в России

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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 15 сентября 2018, 23:19

      Отказал не по-спортивному принципу, а из-за дури жены. А то, что такой игрок вёл переговоры со Спартаком, только поднимает авторитет клуба.

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      Рейтинг: -3

      lihindic > DOCTOR PENALTY 15 сентября 2018, 23:38

      даже не пахло...

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      Рейтинг: +5904

      mialkov 15 сентября 2018, 22:58

      Имидж команды создается на поле и не зависит от одного возможного игрока...

      3
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