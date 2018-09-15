РПЛ. «Арсенал» забил четыре мяча «Крыльям Советов», Молло вышел на замену

«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» со счетом 4:0 в матче 7-го тура РПЛ. Дубль на счету полузащитника Сергея Ткачева, по одному мячу забили форвард Лука Джорджевич и хавбек Зелимхан Бакаев.

В составе «Крыльев» на поле появился форвард Йоан Молло. Он вышел на поле на 59-й минуте встречи.

Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

Арсенал (Тула) – Крылья Советов (Самара) – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ткачев, 21; 2:0 – Ткачев, 51; 3:0 – Джорджевич, 73; 4:0 – Бакаев, 82.

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Денисов, Альварес, Мохаммед, Берхамов (Костадинов, 76), Горбатенко, Ткачев (Мирзов, 68), Джорджевич, Кангва (Бакаев, 73).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Бурлак, Чичерин, Самарджич, Ткачук, Башкиров (Мийалович, 76), Чочиев (Корниленко, 46), Антон, Канунников, Соболев (Молло, 59).

Предупреждения: Нигматуллин, 90+3 – Молло, 78.

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