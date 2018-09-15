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    РПЛ. «Арсенал» забил четыре мяча «Крыльям Советов», Молло вышел на замену

    «Арсенал» обыграл «Крылья Советов» со счетом 4:0 в матче 7-го тура РПЛ. Дубль на счету полузащитника Сергея Ткачева, по одному мячу забили форвард Лука Джорджевич и хавбек Зелимхан Бакаев.

    В составе «Крыльев» на поле появился форвард Йоан Молло. Он вышел на поле на 59-й минуте встречи.

    Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

    Арсенал (Тула) – Крылья Советов (Самара) – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ткачев, 21; 2:0 – Ткачев, 51; 3:0 – Джорджевич, 73; 4:0 – Бакаев, 82.

    «Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Денисов, Альварес, Мохаммед, Берхамов (Костадинов, 76), Горбатенко, Ткачев (Мирзов, 68), Джорджевич, Кангва (Бакаев, 73).

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Бурлак, Чичерин, Самарджич, Ткачук, Башкиров (Мийалович, 76), Чочиев (Корниленко, 46), Антон, Канунников, Соболев (Молло, 59).

    Предупреждения: Нигматуллин, 90+3 – Молло, 78.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2018 20:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 15 сентября 2018, 21:27

      Да раскатали Туляки крылушки..жаль даже Андрея

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 сентября 2018, 21:03

      Джорджич лучший!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 15 сентября 2018, 21:00

      А вот и определилась 5 неудачников - КС, Анжи, Енисей, Уфа и Урал

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Skull_Boy 15 сентября 2018, 21:04

      Енисей и Урал выкарабкаются.

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