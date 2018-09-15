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  • Зобнин: «Твиты Ханни? Я ничего не пишу нигде, а занимаюсь делом»

Зобнин: «Твиты Ханни? Я ничего не пишу нигде, а занимаюсь делом»

15 сентября 2018, 20:15
19

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о твитах полузащитника Софьяна Ханни, который писал о непопадании в состав.

– Как относитесь к тому, что Ханни писал в твиттере, жаловался на то, что не играет.

– Я вообще никак не могу это комментировать, спросите у него. Я ничего не пишу нигде, а занимаюсь своим делом.

– На следующей неделе у «Спартака» много игр. А вы готовы к ротации? Например, если тренер предложит отдохнуть?

– Я готов ко всему, что скажет мне тренер. Но также нужно уважать и своего товарища, который сидит на замене и дать ему возможность.

Завтра «Спартак» сыграет в матче 7-го тура РПЛ против «Ахмата».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман Ханни Софьян
Комментарии (19)
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lordmrv
1537031889
Слова не мальчика, но мужа
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DOCTOR PENALTY
1537032118
Кто задавал эти вопросы? Ребёнок или провокатор???..
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Project Бабангида
1537032515
хани ещё может выстрелить
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Рубик Докоян
1537032842
Периодически писарчуки всех достают, то по Денисову, Дзюбе, Шатову, Смолову,Ташаеву теперь вот по Ханни. Почему не играет, что он там пишет в соцсетях и т.д. Спортивная журналистика, блин...
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shinnik
1537033015
Зверь.Мужик.Зобнин. Таких ещё не было.надеюсь будут. Профи.
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Krossmen73
1537034167
Рома то прав....
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VVM1964
1537039654
Твоистину слова , да Глушакову в уши . Правильно Роман, делом надо заниматься ( меньше слов , больше дела )
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Фотон
1537057979
Правильно говорит, что не писать, а играть надо. Если бы Ханни побольше тренировался, то и в состав бы попадал. А в твиттере жаловаться как-то не по мужски.
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Томик
1537083242
Рома, хватит интервью Работай. Забудь про "финт романа" уже.
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zigbert
1537112777
Правильно мыслит.
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