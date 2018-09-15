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    Зобнин: «Твиты Ханни? Я ничего не пишу нигде, а занимаюсь делом»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о твитах полузащитника Софьяна Ханни, который писал о непопадании в состав.

    – Как относитесь к тому, что Ханни писал в твиттере, жаловался на то, что не играет.

    – Я вообще никак не могу это комментировать, спросите у него. Я ничего не пишу нигде, а занимаюсь своим делом.

    – На следующей неделе у «Спартака» много игр. А вы готовы к ротации? Например, если тренер предложит отдохнуть?

    – Я готов ко всему, что скажет мне тренер. Но также нужно уважать и своего товарища, который сидит на замене и дать ему возможность.

    Завтра «Спартак» сыграет в матче 7-го тура РПЛ против «Ахмата».

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.09.2018 20:15
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 16 сентября 2018, 18:46

      Правильно мыслит.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7878

      Томик 16 сентября 2018, 10:34

      Рома, хватит интервью Работай. Забудь про "финт романа" уже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 16 сентября 2018, 03:32

      Правильно говорит, что не писать, а играть надо. Если бы Ханни побольше тренировался, то и в состав бы попадал. А в твиттере жаловаться как-то не по мужски.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 16 сентября 2018, 00:14

      6++

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -3

      lihindic 15 сентября 2018, 23:40

      ничё он не пишет... мальчик октябрёнок...)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 15 сентября 2018, 22:25

      Делом ... топ футболисты пишут и дела идут куда лучше

      0
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      Рейтинг: +715

      Mario84 15 сентября 2018, 21:32


      Софьян Ханни не француз, когда редактор прекратит постоянные ошибки?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > Mario84 15 сентября 2018, 22:28

      Ханни родился во Франции в семье алжирских эмигрантов. Он рос в пригороде Парижа Витри-сюр-Сен вместе с Седриком Бакамбу. С Бакамбу они занимались в одной местной команде
      Гражданство
      Алжир
      Франция
      Это так для справки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 15 сентября 2018, 20:56

      Рома то прав....

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 15 сентября 2018, 20:36

      Зверь.Мужик.Зобнин.
      Таких ещё не было.надеюсь будут.
      Профи.

      13
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 сентября 2018, 20:34

      Периодически писарчуки всех достают, то по Денисову, Дзюбе, Шатову, Смолову,Ташаеву теперь вот по Ханни. Почему не играет, что он там пишет в соцсетях и т.д. Спортивная журналистика, блин...

      5
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