Зобнин: «Твиты Ханни? Я ничего не пишу нигде, а занимаюсь делом»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о твитах полузащитника Софьяна Ханни, который писал о непопадании в состав.

– Как относитесь к тому, что Ханни писал в твиттере, жаловался на то, что не играет.

– Я вообще никак не могу это комментировать, спросите у него. Я ничего не пишу нигде, а занимаюсь своим делом.

– На следующей неделе у «Спартака» много игр. А вы готовы к ротации? Например, если тренер предложит отдохнуть?

– Я готов ко всему, что скажет мне тренер. Но также нужно уважать и своего товарища, который сидит на замене и дать ему возможность.

Завтра «Спартак» сыграет в матче 7-го тура РПЛ против «Ахмата».