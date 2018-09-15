Гончаренко: «У Магнуссона вроде ничего серьезного. По Абелю станет понятно в ближайшее время»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал травмы защитника Хердура Магнуссона и форварда Абеля Эрнандеса в матче 7-го тура РПЛ против «Уфы» (3:0).

«Травмы двух футболистов стали для нас проблемой и оказали большое влияние на нашу игру. У Магнуссона вроде бы ничего серьезного, а по Абелю станет понятно в самое ближайшее время, после обследования.

Наши молодые игроки – Жемалетдинов и Ахметов понимают сами, что больше рассчитывать не на кого, и выкладываются по полной», – сказал Гончаренко.

В ЦСКА очередные травмы. Да, опять