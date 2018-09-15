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    Гончаренко: «У Магнуссона вроде ничего серьезного. По Абелю станет понятно в ближайшее время»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал травмы защитника Хердура Магнуссона и форварда Абеля Эрнандеса в матче 7-го тура РПЛ против «Уфы» (3:0).

    «Травмы двух футболистов стали для нас проблемой и оказали большое влияние на нашу игру. У Магнуссона вроде бы ничего серьезного, а по Абелю станет понятно в самое ближайшее время, после обследования.

    Наши молодые игроки – Жемалетдинов и Ахметов понимают сами, что больше рассчитывать не на кого, и выкладываются по полной», – сказал Гончаренко.

    В ЦСКА очередные травмы. Да, опять

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.09.2018 19:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 15 сентября 2018, 23:59

      эпидемия травм какая-то. Здоровья

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 15 сентября 2018, 20:26

      Всем здоровья! И побыстрее! Главное - к двум матчам с "Ромой", когда будет разыгрываться вторая путёвка в плей-офф Лиги Чемпионов!

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      Рейтинг: +14

      Пашкен > cska-62 16 сентября 2018, 12:13

      Реал вынесут как в 1991 году Барсу... и возраст средний игроков такой же.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Пашкен 16 сентября 2018, 15:38

      Хорошо, если вообще очки у "Реала" в двух матчах отберут. Хоть сколько-нибудь... Ну, а в группе "Реал" вне конкуренции. Одна путёвка у него в кармане.

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