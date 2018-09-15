Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент: «Спортивный директор «Локомотива» делает все, чтобы расстаться с Фернандешем»

Агент: «Спортивный директор «Локомотива» делает все, чтобы расстаться с Фернандешем»

15 сентября 2018, 14:59
5

Спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус намеренно толкает полузащитника Мануэля Фернандеша к уходу из клуба. Об этом заявил агент футболиста Паулу Барбоза.

Ранее португалец подчеркнул, что клуб московский клуб не проявил к нему уважения в вопросе продления контракта, который истекает через восемь месяцев.

«Мы не понимаем, почему руководство «Локомотива» продлило контракт с Джефферсоном Фарфаном на два года, а Фернандешу, который приложил столько же усилий для чемпионства, предложили всего год. При этом «Локомотив» подписывает Хеведеса, которому уже 30 лет, на четыре года.

В апреле, когда еще оставалось четыре игры до конца сезона, мы говорили со спортивным директором Эриком Штоффельсхаусом о продлении контракта Мануэля. Нам предложили всего один год, зная, что на такие условия мы не согласны. Штоффельсхаус специально делает все для того, чтобы расстаться с Фернандешем, но предлагает условный контракт, чтобы не злить болельщиков. После разговора в апреле он долго не отвечал на звонки. В августе мы встречались с Ильей Геркусом и обсуждали это ситуацию, но ни к чему не пришли.

Фернандеш хочет остаться в команде, но с таким отношением со стороны руководства, он быстрее покинет команду, чем продлит контракт», – сказал Барбоза.

Фернандеш выступает за «Локомотив» с 2014 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Фернандеш Мануэль
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
кузнецов артем
1537013952
Говорил же, когда той зимой был интерес Интера надо было продавать, пусть чемпионами бы не стали, но зато тех проблем что сейчас не имели бы
Ответить
Skull_Boy
1537013992
А что ты хотел немец первым делом будет тащить своих земляков, Хеведес, и их первых шестерок поляков, Крыховяк, в команду и оставлять своих игроков по прошлым делам, Фарфан, а остальные свободны и Геркус тебе не поможет, его уже усмирили
Ответить
Фотон
1537015974
А с какого перепуга какой-то Штофф оказался в Поко? У нас, что своих людей на должность спортивного директора во всей России нету? Локомотив с такими геркусвми и штоффами действительно может полететь под откос.
Ответить
kingoffam
1537017623
Локо соревнуется со Спартаком за звание "самый тупой менеджмент".Хотя нет-тут Динамо вне конкуренции.
Ответить
+50/-50
1537017627
Нездоровый климат в команде? Поражения не заставят себя ждать в игре. Вчера еле-еле отскочили от динамиков.
Ответить
Главные новости
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
1
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
3
Президент «Галатасарая» сказал, чего ждет от Батракова
09:27
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
3
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
6
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Все новости
Все новости
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
1
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
4
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
6
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
4
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
2
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
2
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
5
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
6
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
5
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
1
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
Вчера, 19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 19:33
11
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
Вчера, 19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
Вчера, 19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
Вчера, 18:57
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+