Агент: «Спортивный директор «Локомотива» делает все, чтобы расстаться с Фернандешем»

Спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус намеренно толкает полузащитника Мануэля Фернандеша к уходу из клуба. Об этом заявил агент футболиста Паулу Барбоза.

Ранее португалец подчеркнул, что клуб московский клуб не проявил к нему уважения в вопросе продления контракта, который истекает через восемь месяцев.

«Мы не понимаем, почему руководство «Локомотива» продлило контракт с Джефферсоном Фарфаном на два года, а Фернандешу, который приложил столько же усилий для чемпионства, предложили всего год. При этом «Локомотив» подписывает Хеведеса, которому уже 30 лет, на четыре года.

В апреле, когда еще оставалось четыре игры до конца сезона, мы говорили со спортивным директором Эриком Штоффельсхаусом о продлении контракта Мануэля. Нам предложили всего один год, зная, что на такие условия мы не согласны. Штоффельсхаус специально делает все для того, чтобы расстаться с Фернандешем, но предлагает условный контракт, чтобы не злить болельщиков. После разговора в апреле он долго не отвечал на звонки. В августе мы встречались с Ильей Геркусом и обсуждали это ситуацию, но ни к чему не пришли.

Фернандеш хочет остаться в команде, но с таким отношением со стороны руководства, он быстрее покинет команду, чем продлит контракт», – сказал Барбоза.

Фернандеш выступает за «Локомотив» с 2014 года.