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    Агент: «Спортивный директор «Локомотива» делает все, чтобы расстаться с Фернандешем»

    Спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус намеренно толкает полузащитника Мануэля Фернандеша к уходу из клуба. Об этом заявил агент футболиста Паулу Барбоза.

    Ранее португалец подчеркнул, что клуб московский клуб не проявил к нему уважения в вопросе продления контракта, который истекает через восемь месяцев.

    «Мы не понимаем, почему руководство «Локомотива» продлило контракт с Джефферсоном Фарфаном на два года, а Фернандешу, который приложил столько же усилий для чемпионства, предложили всего год. При этом «Локомотив» подписывает Хеведеса, которому уже 30 лет, на четыре года.

    В апреле, когда еще оставалось четыре игры до конца сезона, мы говорили со спортивным директором Эриком Штоффельсхаусом о продлении контракта Мануэля. Нам предложили всего один год, зная, что на такие условия мы не согласны. Штоффельсхаус специально делает все для того, чтобы расстаться с Фернандешем, но предлагает условный контракт, чтобы не злить болельщиков. После разговора в апреле он долго не отвечал на звонки. В августе мы встречались с Ильей Геркусом и обсуждали это ситуацию, но ни к чему не пришли.

    Фернандеш хочет остаться в команде, но с таким отношением со стороны руководства, он быстрее покинет команду, чем продлит контракт», – сказал Барбоза.

    Фернандеш выступает за «Локомотив» с 2014 года.

    Источник: Sport24

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    15.09.2018 14:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 15 сентября 2018, 16:20

      Нездоровый климат в команде? Поражения не заставят себя ждать в игре. Вчера еле-еле отскочили от динамиков.

      0
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      Рейтинг: +46

      kingoffam 15 сентября 2018, 16:20

      Локо соревнуется со Спартаком за звание "самый тупой менеджмент".Хотя нет-тут Динамо вне конкуренции.

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 15 сентября 2018, 15:52

      А с какого перепуга какой-то Штофф оказался в Поко? У нас, что своих людей на должность спортивного директора во всей России нету? Локомотив с такими геркусвми и штоффами действительно может полететь под откос.

      1
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 15 сентября 2018, 15:19

      А что ты хотел немец первым делом будет тащить своих земляков, Хеведес, и их первых шестерок поляков, Крыховяк, в команду и оставлять своих игроков по прошлым делам, Фарфан, а остальные свободны и Геркус тебе не поможет, его уже усмирили

      2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 15 сентября 2018, 15:19

      Говорил же, когда той зимой был интерес Интера надо было продавать, пусть чемпионами бы не стали, но зато тех проблем что сейчас не имели бы

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