Егоров: «Главный арбитр Премьер-лиги получает 115 тысяч за игру»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал о том, что выступил с предложение к руководству союза о повышении зарплаты арбитрам Премьер-лиги.

– Сколько судья ФИФА должен работать, чтобы заработать миллиард рублей?

– Главный арбитр матчей Премьер-лиги получает 115 тысяч рублей за игру. Разделите миллиард на 115 тысяч и увидите, сколько матчей ему нужно провести.

– Как изменились выплаты судьям по сравнению с теми, какими они были во времена Будогосского?

– У каждого арбитра Премьер-лиги зарплата – 30 тысяч рублей в месяц. Раньше за игру главному судье матча платили 65 тысяч рублей. Еще 50 тысяч рублей выплачивалось в качестве бонуса за работу на игре без замечаний. Получалось 115 тысяч за матч.

Если же отсудил не на 4 и 5, а на 3, то бонус был на 50 процентов меньше. Если же еще хуже, то бонус не выплачивался вообще. И назначений на игры тоже не давалось.

Мы посчитали, что это двойное наказание, и сейчас система другая – арбитр получает 115 тысяч рублей за игру вне зависимости от того, как он ее провел. Если отсудил хорошо – он назначается еще на один матч, если ошибся – встает в конец очереди.

– Есть ли вероятность, что гонорары судьям будут увеличены?

– Мы сделали предложение. Оно находится на согласовании у руководства. Не все так просто. Думаю, что какое-то увеличение будет.

– До 150 тысяч за игру?

– Порядок цифр примерно такой.