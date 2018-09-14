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    Егоров: «Главный арбитр Премьер-лиги получает 115 тысяч за игру»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал о том, что выступил с предложение к руководству союза о повышении зарплаты арбитрам Премьер-лиги.

    – Сколько судья ФИФА должен работать, чтобы заработать миллиард рублей?

    – Главный арбитр матчей Премьер-лиги получает 115 тысяч рублей за игру. Разделите миллиард на 115 тысяч и увидите, сколько матчей ему нужно провести.

    – Как изменились выплаты судьям по сравнению с теми, какими они были во времена Будогосского?

    – У каждого арбитра Премьер-лиги зарплата – 30 тысяч рублей в месяц. Раньше за игру главному судье матча платили 65 тысяч рублей. Еще 50 тысяч рублей выплачивалось в качестве бонуса за работу на игре без замечаний. Получалось 115 тысяч за матч.

    Если же отсудил не на 4 и 5, а на 3, то бонус был на 50 процентов меньше. Если же еще хуже, то бонус не выплачивался вообще. И назначений на игры тоже не давалось.

    Мы посчитали, что это двойное наказание, и сейчас система другая – арбитр получает 115 тысяч рублей за игру вне зависимости от того, как он ее провел. Если отсудил хорошо – он назначается еще на один матч, если ошибся – встает в конец очереди.

    – Есть ли вероятность, что гонорары судьям будут увеличены?

    – Мы сделали предложение. Оно находится на согласовании у руководства. Не все так просто. Думаю, что какое-то увеличение будет.

    – До 150 тысяч за игру?

    – Порядок цифр примерно такой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.09.2018 07:33
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    Комментарии41
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    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 14 сентября 2018, 16:47

      В чемпионате России судьи работают под заказ!
      Федун укрепил судейскую позицию финансами.
      Червиченко на медни заявил, что у Спартака ОТЛИЧНО налажена работа с судьями по ОТЪЁМУ очков у соперников, согласно цены вопроса.
      Система Федуна работает почти без сбоев.
      В этом сезоне судьи уже ВНАГЛУЮ засудили Анжи и Краснодар в пользу Спартака.
      В Европе Спартак проваливает, а в чемпионате России идёт впереди, потому что судьи работают под заказ!
      Спартак выезжает только за счёт скандальной работы судей.
      Такие деньги, нашим арбитрам, не снились даже в самом кошмарном СНЕ!
      Судьи делятся с нужными людьми, чтобы их ОТМАЗЫВАЛИ и назначали по-новой СКАНДАЛИТЬ.
      Надо СРОЧНО устанавливать систему VAR в российском чемпионате и уничтожать судейскую коррупцию РФС на корню.
      Если судейство было бы ЧЕСТНЫМ и стояла система VAR, то Спартак не занял бы первое место и не взял бы ОБМАНОМ Суперкубок России.

      Кто мешал чиновникам РФС установить систему VAR уже в этом сезоне 2018/19?
      Угадайте с 1-го раза.
      Правильно!
      Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
      Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!
      Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
      Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.

      Систему VAR надо внедрять и как можно быстрее, чтобы положить конец судейскому беспределу наших судей!
      Что хотят, то и вытворяют, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и поставят по-новой скандалить.
      Честный судья не боится видеоповторов.
      Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
      Судьи КОШМАРЯТ наш футбол и СКАНДАЛЯТ!
      Когда прекратится это БЕЗОБРАЗИЕ???

      Сколько надо судейских СКАНДАЛОВ, чтобы до Мутко, Алаева, Прядкина, Колоскова, Егорова, Левникова ДОШЛО, что надо и как можно скорее внедрять систему VAR в нашем российском чемпионате???
      Все уже и давно в Мире это поняли, а до наших чиновников от футбола, это никак не дойдёт!!!
      Бутенко, Колосков против!
      Мутко, Алаев, Прядкин против.
      Егоров, судьи, Левников, Чеботарёв против!!!
      Коррупция для них мать родна и позволяет им рулить скандальным судейством.
      Судей надо отстранять, а они их ОТМАЗЫВАЮТ и посылают по новой скандалить.
      Ждите новых скандалов!

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 сентября 2018, 13:36

      Только ежемесячная зарплата составляет 30 тыс. руб. и ничего не делает,
      а за каждую игру 115 тыс. руб. Вот бы фрезеровщику так, 30 тыс. руб. в
      месяц, а если вышел на работу, то еще 30 тыс.руб. за каждый день.

      4
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      ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws > vladimir-7 14 сентября 2018, 16:51

      Это судейский узаконенный РФС КРИМИНАЛ!
      Судьи делятся с нужными людьми, чтобы их ОТМАЗЫВАЛИ и назначали по-новой СКАНДАЛИТЬ.
      Надо СРОЧНО устанавливать систему VAR в российском чемпионате и уничтожать судейскую коррупцию РФС на корню.
      Чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!
      Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
      Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.

      С каждым сезоном количество судейских скандалов только УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!
      Наши судьи, самым НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЮТ все старания команд на ЧЕСТНОЕ и справедливое судейство.
      РФС надо с судейством разбираться в первую очередь.
      Судьи очень вредят нашему футболу.
      Честный судья не боится видеоповторов.
      Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
      Судьи КОШМАРЯТ наш футбол и СКАНДАЛЯТ!
      Когда прекратится это БЕЗОБРАЗИЕ???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 14 сентября 2018, 12:22

      Не кислая такая зарплата!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws > Artemka69 14 сентября 2018, 16:55

      Зарплата не кислая, но судьи ещё со стороны получают от футбольных дельцов в десять раз больше за нужный результат. А чтобы судей отмазывали, они ДЕЛЯТСЯ с нужными ЛЮДЬМИ.
      Круговорот криминала в нашем футболе.
      Футбол - самый КРИМИНАЛЬНЫЙ вид спорта в России!

      Чиновники РФС боятся устанавливать систему, потому что она нанесёт СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ удар по судейской коррупции в нашем футболе.
      Ведь система система VAR уже была установлена на 12 российских стадионах.
      Оплати систему и заключи договора и всё.
      И вопрос закрыт.
      Но
      Чиновники РФС КОРМЯТ нас всяческими ОТГОВОРКАМИ и всеми коррупционными путями отложили установку системы.
      Они растягивают на многие годы внедрение системы VAR в нашем чемпионате.
      Под шумок чемпионата Мира в России, они решили эту тему закрыть, чтобы и дальше неправедно обогащаться и набивать свои карманы миллионами, за счёт цены федуновского вопроса.
      Мутко и Прядкин ГРОЗИЛИСЬ установить систему видеопомощи VAR с нового сезона в РПЛ, но на деле не хотят внедрять и бороться с коррупцией в судействе.
      Скандалы их полностью устраивают и они не намерены с ними бороться с помощью системы видеопомощи судьям VAR.
      Систему VAR надо внедрять в РПЛ и как можно скорее!
      Сколько надо судейских СКАНДАЛОВ, чтобы до Мутко, Алаева, Прядкина, Колоскова, Егорова, Левникова ДОШЛО, что надо и как можно скорее внедрять систему VAR в нашем российском чемпионате???
      Все уже и давно в Мире поняли, а до наших чиновников от футбола, никак не дойдёт!!!
      Бутенко, Колосков против!
      Мутко, Алаев, Прядкин против.
      Егоров, судьи, Левников, Чеботарёв против!!!
      Коррупция для них мать родна и позволяет им рулить скандальным судейством.
      Судей надо отстранять, а они их ОТМАЗЫВАЮТ и посылают по новой скандалить.
      Ждите новых скандалов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 14 сентября 2018, 11:02

      Опять "Бомбардир" косячит! Я нашёл это интервью Егорова. Зарплата арбитра 30 тысяч. Остальное - надбавки за качество судейства! Т.е. эти 115 тысяч выходят только при хорошем и отличном судействе, чего в нашем футболе очень не достаёт(я имею в виду качество). За плохую оценку судейства - штраф! Но всё это не отменяет моего мнения о том, что ведущие спортсмены и артисты у нас зажрались, но продолжают ныть, что им всё ещё мало.

      5
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 14 сентября 2018, 10:59

      Во люди живут! Работа мечты - плевать, хорошо или плохо ты отсудил - зарплата 115 тысяч рублей гарантирована. С таким успехом, любая бабка может стать футбольным судьёй. А что? Ну, бегает она плохо, футбольных правил не знает, словом, ничем не отличается от современных арбитров РПЛ.
      Ну неужели нельзя придумать какую-нибудь систему штрафов? Вон как у клубов: КДК проводит заседания после каждого тура, разбирают все моменты и выписывают штрафы. Что-то подобное надо сделать для судей.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 14 сентября 2018, 10:58

      Цены растут а с ними растут и судейские запросы.

      7
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      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > zigbert 14 сентября 2018, 11:02

      И падает качество судейства!

      3
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      ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert > Serjoga 14 сентября 2018, 11:06

      Над этим и надо сейчас работать новому руководителю департамента судейства Егорову.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > zigbert 14 сентября 2018, 13:39

      и Голодец-Холодец подключить

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > zigbert 14 сентября 2018, 16:07

      Время идет и он уже не новый! А действует почти так же как Будогосский, только по жестче гайки закручивает критикам!

      3
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      ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert > vladimir-7 14 сентября 2018, 18:17

      Ее решение по этому вопросу будет теперь решающим.

      3
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      Рейтинг: +100739

      zigbert > Serjoga 14 сентября 2018, 18:23

      Почерк Будогорского просматривается. Ну а к критикам обращается в более резкой форме.

      3
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      Рейтинг: +945

      matvei_72 14 сентября 2018, 10:30

      Вот потому так и судят , плохо судил или хорошо бабло получил ...красиво...

      4
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 14 сентября 2018, 10:01

      А за месяц как раз набегает депутатская зарплата.

      9
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    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 14 сентября 2018, 09:59

      не хило за 90 мин отгребают..за пробежки на свежем воздухе

      7
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 14 сентября 2018, 09:56

      "Порядок цифр примерно такой" наверняка это нижняя граница косорезов из второй лиги)

      2
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