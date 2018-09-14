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  • Егоров: «Главный арбитр Премьер-лиги получает 115 тысяч за игру»

Егоров: «Главный арбитр Премьер-лиги получает 115 тысяч за игру»

14 сентября 2018, 07:33
41

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал о том, что выступил с предложение к руководству союза о повышении зарплаты арбитрам Премьер-лиги.

– Сколько судья ФИФА должен работать, чтобы заработать миллиард рублей?

– Главный арбитр матчей Премьер-лиги получает 115 тысяч рублей за игру. Разделите миллиард на 115 тысяч и увидите, сколько матчей ему нужно провести.

– Как изменились выплаты судьям по сравнению с теми, какими они были во времена Будогосского?

– У каждого арбитра Премьер-лиги зарплата – 30 тысяч рублей в месяц. Раньше за игру главному судье матча платили 65 тысяч рублей. Еще 50 тысяч рублей выплачивалось в качестве бонуса за работу на игре без замечаний. Получалось 115 тысяч за матч.

Если же отсудил не на 4 и 5, а на 3, то бонус был на 50 процентов меньше. Если же еще хуже, то бонус не выплачивался вообще. И назначений на игры тоже не давалось.

Мы посчитали, что это двойное наказание, и сейчас система другая – арбитр получает 115 тысяч рублей за игру вне зависимости от того, как он ее провел. Если отсудил хорошо – он назначается еще на один матч, если ошибся – встает в конец очереди.

– Есть ли вероятность, что гонорары судьям будут увеличены?

– Мы сделали предложение. Оно находится на согласовании у руководства. Не все так просто. Думаю, что какое-то увеличение будет.

– До 150 тысяч за игру?

– Порядок цифр примерно такой.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Егоров Александр
Комментарии (41)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Т34
1536900726
Вот, если бы за плохое судейство еще и высчитывали 115 тысяч за матч, тогда не было бы разборок после каждого матча, да и разным егоровым не пришлось бы отмазывать нерадивых арбитров.
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anatolich72
1536901362
Многовато за полтора часа рваного бега
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сапёр75
1536901446
Да плюс халтурка попадается иногда ))
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Рубик Докоян
1536904952
Если бы пробовали зарабатывать, то узнали месячную зарплату во многих уважаемых профессиях. А так не упираясь могут получать в месяц более 500т.р., когда другим за год не заработать...
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пряник929
1536906512
А почему бы судьям не платить прожиточный минимум? Может тогда они будут нормально работать? Да и смогут понять в какой стране живут и что большинство болельщиков на матче с зарплатами 15-25 т р в месяц ждут от них и футболистов героических действий на поле за их то зарплаты...
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афоня72
1536907274
Как все они далеки от народа..все кто так или иначе связан с футболом, не считая болельщиков!!!
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Chernyi Lis
1536908347
не хило за 90 мин отгребают..за пробежки на свежем воздухе
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Бабушка Зильзиля
1536908479
А за месяц как раз набегает депутатская зарплата.
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zigbert
1536911887
Цены растут а с ними растут и судейские запросы.
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multiscan
1536912137
Опять "Бомбардир" косячит! Я нашёл это интервью Егорова. Зарплата арбитра 30 тысяч. Остальное - надбавки за качество судейства! Т.е. эти 115 тысяч выходят только при хорошем и отличном судействе, чего в нашем футболе очень не достаёт(я имею в виду качество). За плохую оценку судейства - штраф! Но всё это не отменяет моего мнения о том, что ведущие спортсмены и артисты у нас зажрались, но продолжают ныть, что им всё ещё мало.
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