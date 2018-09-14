Егоров: «Главный арбитр Премьер-лиги получает 115 тысяч за игру»

В чемпионате России судьи работают под заказ!
Федун укрепил судейскую позицию финансами.
Червиченко на медни заявил, что у Спартака ОТЛИЧНО налажена работа с судьями по ОТЪЁМУ очков у соперников, согласно цены вопроса.
Система Федуна работает почти без сбоев.
В этом сезоне судьи уже ВНАГЛУЮ засудили Анжи и Краснодар в пользу Спартака.
В Европе Спартак проваливает, а в чемпионате России идёт впереди, потому что судьи работают под заказ!
Спартак выезжает только за счёт скандальной работы судей.
Такие деньги, нашим арбитрам, не снились даже в самом кошмарном СНЕ!
Судьи делятся с нужными людьми, чтобы их ОТМАЗЫВАЛИ и назначали по-новой СКАНДАЛИТЬ.
Надо СРОЧНО устанавливать систему VAR в российском чемпионате и уничтожать судейскую коррупцию РФС на корню.
Если судейство было бы ЧЕСТНЫМ и стояла система VAR, то Спартак не занял бы первое место и не взял бы ОБМАНОМ Суперкубок России.
Кто мешал чиновникам РФС установить систему VAR уже в этом сезоне 2018/19?
Угадайте с 1-го раза.
Правильно!
Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!
Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
Систему VAR надо внедрять и как можно быстрее, чтобы положить конец судейскому беспределу наших судей!
Что хотят, то и вытворяют, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и поставят по-новой скандалить.
Честный судья не боится видеоповторов.
Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
Судьи КОШМАРЯТ наш футбол и СКАНДАЛЯТ!
Когда прекратится это БЕЗОБРАЗИЕ???
Сколько надо судейских СКАНДАЛОВ, чтобы до Мутко, Алаева, Прядкина, Колоскова, Егорова, Левникова ДОШЛО, что надо и как можно скорее внедрять систему VAR в нашем российском чемпионате???
Все уже и давно в Мире это поняли, а до наших чиновников от футбола, это никак не дойдёт!!!
Бутенко, Колосков против!
Мутко, Алаев, Прядкин против.
Егоров, судьи, Левников, Чеботарёв против!!!
Коррупция для них мать родна и позволяет им рулить скандальным судейством.
Судей надо отстранять, а они их ОТМАЗЫВАЮТ и посылают по новой скандалить.
Ждите новых скандалов!
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал о том, что выступил с предложение к руководству союза о повышении зарплаты арбитрам Премьер-лиги.
– Сколько судья ФИФА должен работать, чтобы заработать миллиард рублей?
– Главный арбитр матчей Премьер-лиги получает 115 тысяч рублей за игру. Разделите миллиард на 115 тысяч и увидите, сколько матчей ему нужно провести.
– Как изменились выплаты судьям по сравнению с теми, какими они были во времена Будогосского?
– У каждого арбитра Премьер-лиги зарплата – 30 тысяч рублей в месяц. Раньше за игру главному судье матча платили 65 тысяч рублей. Еще 50 тысяч рублей выплачивалось в качестве бонуса за работу на игре без замечаний. Получалось 115 тысяч за матч.
Если же отсудил не на 4 и 5, а на 3, то бонус был на 50 процентов меньше. Если же еще хуже, то бонус не выплачивался вообще. И назначений на игры тоже не давалось.
Мы посчитали, что это двойное наказание, и сейчас система другая – арбитр получает 115 тысяч рублей за игру вне зависимости от того, как он ее провел. Если отсудил хорошо – он назначается еще на один матч, если ошибся – встает в конец очереди.
– Есть ли вероятность, что гонорары судьям будут увеличены?
– Мы сделали предложение. Оно находится на согласовании у руководства. Не все так просто. Думаю, что какое-то увеличение будет.
– До 150 тысяч за игру?
– Порядок цифр примерно такой.