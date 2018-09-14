Каррера: «Терри бы усилил не только оборону «Спартака», но и всю команду»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что хотел видеть в своей команде защитника Джона Терри.

37-летний англичанин ранее отказался от перехода в клуб из Москвы.

– Терри в «Спартаке» – что это: мечта, пиар или стопроцентное усиление?

– Выбрал Джона, потому что был уверен – он бы усилил не только оборону, но и всю нашу команду, учитывая его личность и менталитет победителя. Уверен в этом, потому что общался с Конте. Антонио подтвердил мое мнение о Терри. В общем, я не ошибся в этом выборе.

– Неприход Терри, учитывая всю ситуацию на позиции центрального защитника, – трагедия?

– Давайте не будем преувеличивать. В жизни бывают проблемы и посложнее.

– Для вас понятны причины его отказа от перехода – все-таки профессиональный футболист всегда должен идти на определенные жертвы?

– Я понимаю и уважаю его выбор, потому что он сам может оценивать обстоятельства своей жизни иначе, чем это делает кто бы то ни было другой. Это касается и каждого из нас. В определенных моментах сделать выбор еще сложнее.