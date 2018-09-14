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  • Каррера: «Терри бы усилил не только оборону «Спартака», но и всю команду»

Каррера: «Терри бы усилил не только оборону «Спартака», но и всю команду»

14 сентября 2018, 00:31
7

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что хотел видеть в своей команде защитника Джона Терри.

37-летний англичанин ранее отказался от перехода в клуб из Москвы.

– Терри в «Спартаке» – что это: мечта, пиар или стопроцентное усиление?

– Выбрал Джона, потому что был уверен – он бы усилил не только оборону, но и всю нашу команду, учитывая его личность и менталитет победителя. Уверен в этом, потому что общался с Конте. Антонио подтвердил мое мнение о Терри. В общем, я не ошибся в этом выборе.

– Неприход Терри, учитывая всю ситуацию на позиции центрального защитника, – трагедия?

– Давайте не будем преувеличивать. В жизни бывают проблемы и посложнее.

– Для вас понятны причины его отказа от перехода – все-таки профессиональный футболист всегда должен идти на определенные жертвы?

– Я понимаю и уважаю его выбор, потому что он сам может оценивать обстоятельства своей жизни иначе, чем это делает кто бы то ни было другой. Это касается и каждого из нас. В определенных моментах сделать выбор еще сложнее.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Терри Джон Каррера Массимо
Комментарии (7)
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serppion
1536885687
Ошибся ты, еще как ошибся в выборе Терри! Представь, эта высокооплачиваемая креативная **** сейчас мутит воду среди твоих игроков. Ни коллектива, ни команды, ни игры не будет.
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Фотон
1536896055
Был бы, усилил бы. А если бы сломался бы, не влился бы в коллектив. Возраст под сраку лет почему не учитываете? Другая страна, а уже не молодой. Может все и к лучшему. Свою молодежь обкатывайте. И вообщее, надоела уже эта вся возня вокруг Терри. Забудьте про него.
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Т34
1536898370
Терри усилил бы команду? Массимо говорит об этом из-за своей европейской ментальности, он европеец и больше настроен на европейскую волну, но у нас в России это не всегда прокатывает. Терри мог оказаться в команде и яблоком раздора. Если в командах большой пятерки переходы игроков проходят без особого напряжения для адаптации, то каждый переход в чемпионат России сопряжен с массой разного рода условностей, которые не каждый может принять, порой требуется время для привыкания. И не маловажно то, что переезд в Россию пугает семьи футболистов, что часто является отказом от трансфера, даже выгодного. Поэтому, утверждать, что Спартак получил бы усиление в разных аспектах, от этого трансфера, преждевременно и сомнительно. А вот если будет подтянут к основе еще один, свой, молодой игрок, это большой плюс.
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пряник929
1536898682
Некуда девать деньги - раздай старикам пенсионерам, больше пользы будет
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Рубик Докоян
1536902305
"Всё-таки профессиональный футболист всегда должен идти на определённые жертвы ?"... Хорошо, что это вопрос , а не утверждение. У нас не так много профессионалов в своём деле, а всё больше жертв выбранных профессий...
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zigbert
1536909653
Каждый человек имеет право на свое мнение ,но к сожалению правоту слов Карреры проверить сейчас уже не возможно.
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neveldomha
1536930515
Кроме семейных отношений)))
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