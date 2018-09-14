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    Каррера: «Терри бы усилил не только оборону «Спартака», но и всю команду»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что хотел видеть в своей команде защитника Джона Терри.

    37-летний англичанин ранее отказался от перехода в клуб из Москвы.

    – Терри в «Спартаке» – что это: мечта, пиар или стопроцентное усиление?

    – Выбрал Джона, потому что был уверен – он бы усилил не только оборону, но и всю нашу команду, учитывая его личность и менталитет победителя. Уверен в этом, потому что общался с Конте. Антонио подтвердил мое мнение о Терри. В общем, я не ошибся в этом выборе.

    – Неприход Терри, учитывая всю ситуацию на позиции центрального защитника, – трагедия?

    – Давайте не будем преувеличивать. В жизни бывают проблемы и посложнее.

    – Для вас понятны причины его отказа от перехода – все-таки профессиональный футболист всегда должен идти на определенные жертвы?

    – Я понимаю и уважаю его выбор, потому что он сам может оценивать обстоятельства своей жизни иначе, чем это делает кто бы то ни было другой. Это касается и каждого из нас. В определенных моментах сделать выбор еще сложнее.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.09.2018 00:31
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 14 сентября 2018, 16:08

      Кроме семейных отношений)))

      0
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 14 сентября 2018, 10:20

      Каждый человек имеет право на свое мнение ,но к сожалению правоту слов Карреры проверить сейчас уже не возможно.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 сентября 2018, 08:18

      "Всё-таки профессиональный футболист всегда должен идти на определённые жертвы ?"... Хорошо, что это вопрос , а не утверждение. У нас не так много профессионалов в своём деле, а всё больше жертв выбранных профессий...

      2
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 14 сентября 2018, 07:18

      Некуда девать деньги - раздай старикам пенсионерам, больше пользы будет

      0
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      Рейтинг: +5072

      Т34 14 сентября 2018, 07:12

      Терри усилил бы команду? Массимо говорит об этом из-за своей европейской ментальности, он европеец и больше настроен на европейскую волну, но у нас в России это не всегда прокатывает. Терри мог оказаться в команде и яблоком раздора. Если в командах большой пятерки переходы игроков проходят без особого напряжения для адаптации, то каждый переход в чемпионат России сопряжен с массой разного рода условностей, которые не каждый может принять, порой требуется время для привыкания. И не маловажно то, что переезд в Россию пугает семьи футболистов, что часто является отказом от трансфера, даже выгодного.
      Поэтому, утверждать, что Спартак получил бы усиление в разных аспектах, от этого трансфера, преждевременно и сомнительно. А вот если будет подтянут к основе еще один, свой, молодой игрок, это большой плюс.

      1
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 14 сентября 2018, 06:34

      Был бы, усилил бы. А если бы сломался бы, не влился бы в коллектив. Возраст под сраку лет почему не учитываете? Другая страна, а уже не молодой. Может все и к лучшему. Свою молодежь обкатывайте. И вообщее, надоела уже эта вся возня вокруг Терри. Забудьте про него.

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      Рейтинг: +3795

      serppion 14 сентября 2018, 03:41

      Ошибся ты, еще как ошибся в выборе Терри! Представь, эта высокооплачиваемая креативная **** сейчас мутит воду среди твоих игроков. Ни коллектива, ни команды, ни игры не будет.

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