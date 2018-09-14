Дриусси: «Год назад передо мной лежало два контракта, от «Спартака» и «Зенита»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси признался, что год назад его хотел заполучить «Спартак».

Аргентинский футболист перешел в петербургский клуб из «Ривер Плейта» прошлым летом. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

«Год назад передо мной действительно лежало два контракта, от «Спартака» и «Зенита». И я выбрал «Зенит» из-за того, какой это большой клуб, уникальный стадион, какие у него болельщики, и потому что здесь уже был Паредес. Я знал его с самого детства, и это было большой мечтой – однажды сыграть вместе за одну команду из сильного чемпионата. Хочу продолжать играть рядом с ним. Так что, если он вдруг решит уйти, попробую уговорить его остаться», – заявил Дриусси.