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    Дриусси: «Год назад передо мной лежало два контракта, от «Спартака» и «Зенита»

    Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси признался, что год назад его хотел заполучить «Спартак».

    Аргентинский футболист перешел в петербургский клуб из «Ривер Плейта» прошлым летом. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

    «Год назад передо мной действительно лежало два контракта, от «Спартака» и «Зенита». И я выбрал «Зенит» из-за того, какой это большой клуб, уникальный стадион, какие у него болельщики, и потому что здесь уже был Паредес. Я знал его с самого детства, и это было большой мечтой – однажды сыграть вместе за одну команду из сильного чемпионата. Хочу продолжать играть рядом с ним. Так что, если он вдруг решит уйти, попробую уговорить его остаться», – заявил Дриусси.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.09.2018 00:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 сентября 2018, 10:45

      Спартаку повезло больше что ты выбрал Зенит

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 14 сентября 2018, 10:06

      Такие речи под копирку можно услышать от многих футболистов сделавших выбор той или иной команды. Главным же условием перехода в основном является его зарплата.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 сентября 2018, 08:03

      Скажи мне в каком клубе ты играешь, и я скажу тебе какой ты футболист... Из многолетнего опыта замечено, чем больше футболиста в СМИ и на ТВ, тем меньше его на футбольном поле. Говорливых, раздающих интервью налево и направо в каждой команде не один ЗМС, только на футбольном поле они уже змс ( заменители мастеров спорта )

      5
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 14 сентября 2018, 07:56

      Совершенно заурядный игрок, как и Паредес. Если вдруг решите уйти - прихватите с собой Краневиттера!
      И Нету попробуйте позвать, вдруг получится!

      2
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      Рейтинг: +5072

      Т34 14 сентября 2018, 06:46

      Трепло. Не большой клуб, а большой мешок с баблом. Сильный чемпионат? Ха-ха! Слукавил. Ну, а про болельщиков.., что он мог знать год назад, с кем он мог сравнивать? В общем, трепло! Забыл только добавить, что с детства в Аргентине следят за игрой лазурных и всегда мечтают там оказаться. Наличие прилетевшей стаи аргентинцев в Питер, это подтверждает.

      2
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 14 сентября 2018, 06:26

      Год назад. А сейчас то чего об этом говорить?

      1
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 14 сентября 2018, 01:10

      ZENIT

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