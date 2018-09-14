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  • Дриусси: «Год назад передо мной лежало два контракта, от «Спартака» и «Зенита»

Дриусси: «Год назад передо мной лежало два контракта, от «Спартака» и «Зенита»

14 сентября 2018, 00:17
10

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси признался, что год назад его хотел заполучить «Спартак».

Аргентинский футболист перешел в петербургский клуб из «Ривер Плейта» прошлым летом. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

«Год назад передо мной действительно лежало два контракта, от «Спартака» и «Зенита». И я выбрал «Зенит» из-за того, какой это большой клуб, уникальный стадион, какие у него болельщики, и потому что здесь уже был Паредес. Я знал его с самого детства, и это было большой мечтой – однажды сыграть вместе за одну команду из сильного чемпионата. Хочу продолжать играть рядом с ним. Так что, если он вдруг решит уйти, попробую уговорить его остаться», – заявил Дриусси.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дриусси Себастьян
Комментарии (10)
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VVM1964
1536874128
" Бабло решает все " , остальное все " от лукавого " .
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fosterwow
1536876659
ZENIT
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Фотон
1536895568
Год назад. А сейчас то чего об этом говорить?
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Т34
1536896788
Трепло. Не большой клуб, а большой мешок с баблом. Сильный чемпионат? Ха-ха! Слукавил. Ну, а про болельщиков.., что он мог знать год назад, с кем он мог сравнивать? В общем, трепло! Забыл только добавить, что с детства в Аргентине следят за игрой лазурных и всегда мечтают там оказаться. Наличие прилетевшей стаи аргентинцев в Питер, это подтверждает.
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Обер-КанцлерЪ
1536900974
Совершенно заурядный игрок, как и Паредес. Если вдруг решите уйти - прихватите с собой Краневиттера! И Нету попробуйте позвать, вдруг получится!
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Рубик Докоян
1536901399
Скажи мне в каком клубе ты играешь, и я скажу тебе какой ты футболист... Из многолетнего опыта замечено, чем больше футболиста в СМИ и на ТВ, тем меньше его на футбольном поле. Говорливых, раздающих интервью налево и направо в каждой команде не один ЗМС, только на футбольном поле они уже змс ( заменители мастеров спорта )
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zigbert
1536908760
Такие речи под копирку можно услышать от многих футболистов сделавших выбор той или иной команды. Главным же условием перехода в основном является его зарплата.
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Garrincha58
1536911155
Спартаку повезло больше что ты выбрал Зенит
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