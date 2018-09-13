Сафонов: «В РПЛ люди едут заработать. Терри согласился бы, предложи ему «Спартак» трехлетний контракт»

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что «Спартаку» не стоит делать трагедии из-за отказа экс-защитника «Челси» Джона Терри перейти в московский клуб. По его мнению, теперь шанс заиграть в основе могут получить молодые футболисты красно-белых.

«Понятно, что в российский чемпионат люди едут конкретно заработать. Да, трансфер сорвался, но трагедии тут никакой нет – будет шанс у молодых. Может, он дома посовещался, все взвесил: детям по 10-12 лет, семья. Все бросать и ехать на год в Москву – тоже такое дело… Одно дело, если бы ему предложили года на три, то я не сомневаюсь, что он принял бы предложение. Сенсации никакой нет, это нормальное явление.

Искать правых и виноватых в этой истории нет никакого смысла. Он же не крепостной: захотел перейти, потом передумал. Одно дело, если бы он подписал контракт и передумал, а так… Вообще из десяти трансферов, когда два сходятся – уже успех. Чтобы трансфер состоялся, должно быть согласие двух сторон, должно совпасть все. Может быть, у него семейные какие-то проблемы, может политические – это знает только он сам. Чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться.

Если бы не травмы, если бы Жиго не порвал кресты, то «Спартак» бы вообще не стал искать на эту позицию игрока. Как сложилось, так и сложилось. Такова жизнь. Когда говорят, что он просил больше денег и так далее… Ну я не верю в это. Человек столько лет отыграл в «Челси»… И я не верю, что он подписал контракт, а потом отказался. «Спартак» и без него сыграет», – сказал Сафонов.