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    Сафонов: «В РПЛ люди едут заработать. Терри согласился бы, предложи ему «Спартак» трехлетний контракт»

    Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что «Спартаку» не стоит делать трагедии из-за отказа экс-защитника «Челси» Джона Терри перейти в московский клуб. По его мнению, теперь шанс заиграть в основе могут получить молодые футболисты красно-белых.

    «Понятно, что в российский чемпионат люди едут конкретно заработать. Да, трансфер сорвался, но трагедии тут никакой нет – будет шанс у молодых. Может, он дома посовещался, все взвесил: детям по 10-12 лет, семья. Все бросать и ехать на год в Москву – тоже такое дело… Одно дело, если бы ему предложили года на три, то я не сомневаюсь, что он принял бы предложение. Сенсации никакой нет, это нормальное явление.

    Искать правых и виноватых в этой истории нет никакого смысла. Он же не крепостной: захотел перейти, потом передумал. Одно дело, если бы он подписал контракт и передумал, а так… Вообще из десяти трансферов, когда два сходятся – уже успех. Чтобы трансфер состоялся, должно быть согласие двух сторон, должно совпасть все. Может быть, у него семейные какие-то проблемы, может политические – это знает только он сам. Чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться.

    Если бы не травмы, если бы Жиго не порвал кресты, то «Спартак» бы вообще не стал искать на эту позицию игрока. Как сложилось, так и сложилось. Такова жизнь. Когда говорят, что он просил больше денег и так далее… Ну я не верю в это. Человек столько лет отыграл в «Челси»… И я не верю, что он подписал контракт, а потом отказался. «Спартак» и без него сыграет», – сказал Сафонов.

    Источник: Р-Спорт

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    13.09.2018 15:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 22:39

      Трагедии конечно никакой нет.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh 13 сентября 2018, 21:26

      да переживем мы этого самого Терри, эка невидаль англичанин,,, на кой нам игрок у которого жена решает куда бежать:)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 13 сентября 2018, 20:26

      Расстраиваться НЕЧЕГО и НЕЗАЧЕМ и трагедии в этом нет!
      Не те времена и годы футболиста.
      По всем спортивным меркам Терри футбольный ПЕНСИОНЕР.
      Спасибо Терри за ПИАР Спартака в футбольном Мире.
      Единственная польза Спартака в этом переговорном процессе.
      Спартак не проиграл от отказа Терри, зато ПИАР получился МИРОВОЙ!!!
      Но Спартак зато СЭКОНОМИТ и помашем Терри ручкой!
      «Good luck, Spartak! Good luck» и поминай как звали.
      Терри в 37 нечего было делать в России!
      Его интересуют деньги, ПИАР, а не футбол.
      Зачем Терри приезжать, если ему уже 37, а хочет получать, НИ ЗА ЧТО, большие деньги.
      Лондонская овчинка не стоила спартаковской выделки.
      Зачем и почём ЗРЯ выбрасывать большие деньги на Терри.
      А я, что говорил?
      Вероятность перехода очень маленькая.
      У Спартака есть игроки для замены Жиго!
      Пусть они и играют, а не полируют скамейку при Терри.

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 13 сентября 2018, 16:21

      Жаль мужика-подкаблучник.

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 13 сентября 2018, 16:18

      Там как киска захотела, так и вышло!!! Я говорю - не мужик!!!

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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 13 сентября 2018, 16:11

      Ещё не надоело мусолить эту тему?

      3
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