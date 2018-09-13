Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сафонов: «В РПЛ люди едут заработать. Терри согласился бы, предложи ему «Спартак» трехлетний контракт»

Сафонов: «В РПЛ люди едут заработать. Терри согласился бы, предложи ему «Спартак» трехлетний контракт»

13 сентября 2018, 15:24
6

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что «Спартаку» не стоит делать трагедии из-за отказа экс-защитника «Челси» Джона Терри перейти в московский клуб. По его мнению, теперь шанс заиграть в основе могут получить молодые футболисты красно-белых.

«Понятно, что в российский чемпионат люди едут конкретно заработать. Да, трансфер сорвался, но трагедии тут никакой нет – будет шанс у молодых. Может, он дома посовещался, все взвесил: детям по 10-12 лет, семья. Все бросать и ехать на год в Москву – тоже такое дело… Одно дело, если бы ему предложили года на три, то я не сомневаюсь, что он принял бы предложение. Сенсации никакой нет, это нормальное явление.

Искать правых и виноватых в этой истории нет никакого смысла. Он же не крепостной: захотел перейти, потом передумал. Одно дело, если бы он подписал контракт и передумал, а так… Вообще из десяти трансферов, когда два сходятся – уже успех. Чтобы трансфер состоялся, должно быть согласие двух сторон, должно совпасть все. Может быть, у него семейные какие-то проблемы, может политические – это знает только он сам. Чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться.

Если бы не травмы, если бы Жиго не порвал кресты, то «Спартак» бы вообще не стал искать на эту позицию игрока. Как сложилось, так и сложилось. Такова жизнь. Когда говорят, что он просил больше денег и так далее… Ну я не верю в это. Человек столько лет отыграл в «Челси»… И я не верю, что он подписал контракт, а потом отказался. «Спартак» и без него сыграет», – сказал Сафонов.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Терри Джон
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Сержтир
1536844271
Ещё не надоело мусолить эту тему?
Ответить
батог
1536844689
Там как киска захотела, так и вышло!!! Я говорю - не мужик!!!
Ответить
RedWhiteFans2
1536844912
Жаль мужика-подкаблучник.
Ответить
amazonaws
1536859581
Расстраиваться НЕЧЕГО и НЕЗАЧЕМ и трагедии в этом нет! Не те времена и годы футболиста. По всем спортивным меркам Терри футбольный ПЕНСИОНЕР. Спасибо Терри за ПИАР Спартака в футбольном Мире. Единственная польза Спартака в этом переговорном процессе. Спартак не проиграл от отказа Терри, зато ПИАР получился МИРОВОЙ!!! Но Спартак зато СЭКОНОМИТ и помашем Терри ручкой! «Good luck, Spartak! Good luck» и поминай как звали. Терри в 37 нечего было делать в России! Его интересуют деньги, ПИАР, а не футбол. Зачем Терри приезжать, если ему уже 37, а хочет получать, НИ ЗА ЧТО, большие деньги. Лондонская овчинка не стоила спартаковской выделки. Зачем и почём ЗРЯ выбрасывать большие деньги на Терри. А я, что говорил? Вероятность перехода очень маленькая. У Спартака есть игроки для замены Жиго! Пусть они и играют, а не полируют скамейку при Терри.
Ответить
aaaaahhhh
1536863178
да переживем мы этого самого Терри, эка невидаль англичанин,,, на кой нам игрок у которого жена решает куда бежать:)))
Ответить
zigbert
1536867565
Трагедии конечно никакой нет.
Ответить
Главные новости
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
1
Президент «Галатасарая» сказал, чего ждет от Батракова
09:27
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»
08:53
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
08:42
1
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
1
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
4
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Все новости
Все новости
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
1
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
4
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
4
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
4
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
2
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
2
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
5
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
6
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
4
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
1
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
Вчера, 19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 19:33
11
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
Вчера, 19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
Вчера, 19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
Вчера, 18:57
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+