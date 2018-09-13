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    Билья: «Надеемся, что к марту «Милан» будет в топ-4»

    Полузащитник «Милана» Лукас Билья рассказал о задачах, которые поставлены руководством клуба перед командой на текущий сезон.

    «Всегда нужно отталкиваться от себя. Необходимо поднимать планку и думать о Лиге чемпионов.

    Не стоит смотреть на других, равняться на кого-то, а только на самих себя. До марта – один чемпионат, с марта по май – другой.

    Надеемся, что к марту «Милан» будет в топ-4», – сказал Билья.

    Ранее аргентинец заявил, что рассчитывает на продление контракта с итальянским клубом.

    Источник: Football Italia

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    13.09.2018 10:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 13 сентября 2018, 20:41

      а болельщики уже лет 7 надеятся)))

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