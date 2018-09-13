Билья: «Надеемся, что к марту «Милан» будет в топ-4»

Полузащитник «Милана» Лукас Билья рассказал о задачах, которые поставлены руководством клуба перед командой на текущий сезон.

«Всегда нужно отталкиваться от себя. Необходимо поднимать планку и думать о Лиге чемпионов.

Не стоит смотреть на других, равняться на кого-то, а только на самих себя. До марта – один чемпионат, с марта по май – другой.

Надеемся, что к марту «Милан» будет в топ-4», – сказал Билья.

Ранее аргентинец заявил, что рассчитывает на продление контракта с итальянским клубом.