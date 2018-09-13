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    Бразильский нападающий «Шахтера» Мораес: «Был бы счастлив играть за сборную Украины»

    Нападающий «Шахтера» Алуизио Мораес готов сменить футбольное гражданство на украинское.

    «Сборная Украины – очень хорошая команда с великолепными игроками. Я и моя семья очень любим Украину. Нам очень хорошо тут. Это было очень важное решение для меня остаться в Украине. Вся моя семья полностью тут адаптирована.

    Играть за сборную Украины? Это была бы далеко не плохая вещь. Я был бы счастлив. Но это зависит от многих факторов, и не только я принимаю это решение», – сказал бразилец.

    Ранее бразильский полузащитник «Шахтера» Марлос получил разрешение выступать за сборную Украины.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    13.09.2018 07:42
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