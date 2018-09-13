Бразильский нападающий «Шахтера» Мораес: «Был бы счастлив играть за сборную Украины»

Нападающий «Шахтера» Алуизио Мораес готов сменить футбольное гражданство на украинское.

«Сборная Украины – очень хорошая команда с великолепными игроками. Я и моя семья очень любим Украину. Нам очень хорошо тут. Это было очень важное решение для меня остаться в Украине. Вся моя семья полностью тут адаптирована.

Играть за сборную Украины? Это была бы далеко не плохая вещь. Я был бы счастлив. Но это зависит от многих факторов, и не только я принимаю это решение», – сказал бразилец.

Ранее бразильский полузащитник «Шахтера» Марлос получил разрешение выступать за сборную Украины.