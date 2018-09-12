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    Боатенг: «В Англии все ужасно, даже погода. Многих игроков это ломает»

    Защитник «Баварии» Джером Боатенг признался, что ему не понравилось время, проведенное в «Манчестер Сити».

    Футболист выступал за английский клуб в сезоне-2010/11.

    «Как игрок вы должны действовать в Англии мгновенно. В реальности вам действительно требуется время, чтобы адаптироваться к другому игровому стилю.

    Вы не наслаждаетесь медовым месяцем с английской прессой, которая сразу же берется за вас. Это непросто для игроков.

    Некоторые могут справиться с критикой лучше, чем другие, но некоторые задаются вопросом: что я здесь делаю? Все ужасно, даже погода. Многих игроков это ломает», – сказал Боатенг.

    Источник: Tribalfootball

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    12.09.2018 17:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 13 сентября 2018, 14:21

      ...да, и еще там всех травят газом!!!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 сентября 2018, 18:13

      в России еще сложней особенно с погодой и полями

      1
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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 12 сентября 2018, 17:40

      Соловьёв должен подхватить - Англия сломала чернокожего парня из Германии...и так далее)))

      1
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