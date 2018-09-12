Боатенг: «В Англии все ужасно, даже погода. Многих игроков это ломает»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг признался, что ему не понравилось время, проведенное в «Манчестер Сити».

Футболист выступал за английский клуб в сезоне-2010/11.

«Как игрок вы должны действовать в Англии мгновенно. В реальности вам действительно требуется время, чтобы адаптироваться к другому игровому стилю.

Вы не наслаждаетесь медовым месяцем с английской прессой, которая сразу же берется за вас. Это непросто для игроков.

Некоторые могут справиться с критикой лучше, чем другие, но некоторые задаются вопросом: что я здесь делаю? Все ужасно, даже погода. Многих игроков это ломает», – сказал Боатенг.