Боатенг – об отказе Моуринью: «У нового клуба должно быть все, чтобы превзойти «Баварию»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг рассказал о причинах отказа от перехода прошедшим летом в «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед».

«Обо мне запрашивали информацию «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Но я не хотел уходить из «Баварии». Хотя новые вызовы меня притягивают. А вообще мне в «Баварии» комфортно. Это один из лучших клубов мира.

Я позвонил Моуринью, сказал, что его интерес для меня честь, и поблагодарил за то, что он прилагал столько усилий. Я объяснил Жозе, что мне было бы сложно уйти из «Баварии».

Если я решусь на уход, то у нового клуба должно быть все, чтобы превзойти мюнхенцев», – сказал Боатенг.