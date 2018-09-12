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  • Боатенг – об отказе Моуринью: «У нового клуба должно быть все, чтобы превзойти «Баварию»

Боатенг – об отказе Моуринью: «У нового клуба должно быть все, чтобы превзойти «Баварию»

12 сентября 2018, 10:42
3

Защитник «Баварии» Джером Боатенг рассказал о причинах отказа от перехода прошедшим летом в «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед».

«Обо мне запрашивали информацию «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Но я не хотел уходить из «Баварии». Хотя новые вызовы меня притягивают. А вообще мне в «Баварии» комфортно. Это один из лучших клубов мира.

Я позвонил Моуринью, сказал, что его интерес для меня честь, и поблагодарил за то, что он прилагал столько усилий. Я объяснил Жозе, что мне было бы сложно уйти из «Баварии».

Если я решусь на уход, то у нового клуба должно быть все, чтобы превзойти мюнхенцев», – сказал Боатенг.

Источник: Bild
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Трансферы Бавария Манчестер Юнайтед ПСЖ Боатенг Джером
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1536746654
Откровенно.+
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Фотон
1536750090
А действительно, если человеку комфортно, то чего дергаться? В другом клубе может и не получиться.
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zigbert
1536830294
Грамотный подход.
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