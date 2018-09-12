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    Боатенг – об отказе Моуринью: «У нового клуба должно быть все, чтобы превзойти «Баварию»

    Защитник «Баварии» Джером Боатенг рассказал о причинах отказа от перехода прошедшим летом в «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед».

    «Обо мне запрашивали информацию «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Но я не хотел уходить из «Баварии». Хотя новые вызовы меня притягивают. А вообще мне в «Баварии» комфортно. Это один из лучших клубов мира.

    Я позвонил Моуринью, сказал, что его интерес для меня честь, и поблагодарил за то, что он прилагал столько усилий. Я объяснил Жозе, что мне было бы сложно уйти из «Баварии».

    Если я решусь на уход, то у нового клуба должно быть все, чтобы превзойти мюнхенцев», – сказал Боатенг.

    Источник: Bild

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    12.09.2018 10:42
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 12:18

      Грамотный подход.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 12 сентября 2018, 14:01

      А действительно, если человеку комфортно, то чего дергаться? В другом клубе может и не получиться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24275

      DOCTOR PENALTY 12 сентября 2018, 13:04

      Откровенно.+

      2
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