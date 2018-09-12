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Энрике: «Основа сборной Испании – «Реал». Я не возражаю»

12 сентября 2018, 02:29
3

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал результат матча 2-го тура Лиги наций против Хорватии (6:0).

«Нет смысла сравнивать сборную и клубы. Наша идея – играть в футбол, сегодня все получилось чудесно. Мы начали неуверенно, но потом сыграли блестяще и забили невероятные голы. Хотим восстановить уровень, который соответствует нам.

Шесть игроков «Реала» в основе? Я об этом не думал, меня это не интересует. Это сборная Испании. Ничего больше. Основа команды – «Реал», я не возражаю. Я вижу только одну форму – сборной Испании», – сказал Энрике.

Хорватов уничтожили 0:6. Спустя два месяца после финала ЧМ

Источник: Marca
Лига наций Испания Хорватия Энрике Луис
Комментарии (3)
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Евгений Агеев
1536745772
Правильный подход!
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САНЁК17
1536764688
Забыл сказать,х.ли воспитанники Зидана что тут говорит))))
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zigbert
1536826545
Правильно Луис - в сборной должны быть сильнейшие игроки.
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