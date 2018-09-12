Энрике: «Основа сборной Испании – «Реал». Я не возражаю»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал результат матча 2-го тура Лиги наций против Хорватии (6:0).

«Нет смысла сравнивать сборную и клубы. Наша идея – играть в футбол, сегодня все получилось чудесно. Мы начали неуверенно, но потом сыграли блестяще и забили невероятные голы. Хотим восстановить уровень, который соответствует нам.

Шесть игроков «Реала» в основе? Я об этом не думал, меня это не интересует. Это сборная Испании. Ничего больше. Основа команды – «Реал», я не возражаю. Я вижу только одну форму – сборной Испании», – сказал Энрике.

Хорватов уничтожили 0:6. Спустя два месяца после финала ЧМ