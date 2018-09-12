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    Энрике: «Основа сборной Испании – «Реал». Я не возражаю»

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал результат матча 2-го тура Лиги наций против Хорватии (6:0).

    «Нет смысла сравнивать сборную и клубы. Наша идея – играть в футбол, сегодня все получилось чудесно. Мы начали неуверенно, но потом сыграли блестяще и забили невероятные голы. Хотим восстановить уровень, который соответствует нам.

    Шесть игроков «Реала» в основе? Я об этом не думал, меня это не интересует. Это сборная Испании. Ничего больше. Основа команды – «Реал», я не возражаю. Я вижу только одну форму – сборной Испании», – сказал Энрике.

    Хорватов уничтожили 0:6. Спустя два месяца после финала ЧМ

    Источник: Marca

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    12.09.2018 02:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 11:15

      Правильно Луис - в сборной должны быть сильнейшие игроки.

      1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 12 сентября 2018, 18:04

      Забыл сказать,х.ли воспитанники Зидана что тут говорит))))

      1
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 12 сентября 2018, 12:49

      Правильный подход!

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