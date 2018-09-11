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    Хорватов уничтожили 0:6. Спустя два месяца после финала ЧМ


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    Голосов: 11
    11.09.2018 23:40
    Испания издевалась.

    Сборная Испании под руководством Луиса Энрике вдохновляет. Три дня назад испанцы обыграли Англию (2:1), а теперь легко забили Хорватии сразу шесть мячей. По всей статистике это выглядит какой-то случайностью, но по игре все смотрелось логично. Испания на домашнем стадионе просто была намного сильнее.

    У Хорватии сильно изменился состав. В воротах вышел бывший запасной Калинич, в пару к Виде в центр обороны поставили Митровича, а единственным нападающим стал Сантини. Пусть этот состав и не сильно слабее команды-финалиста ЧМ, но Хорватия меняется и строит новую команду.

    Златко Далич перед матчем с Испанией сказал очень интересные слова:

    «Нам не обязательно выигрывать этот матч, но положительный результат придаст хорошее настроение. Всегда приятно, когда побеждаешь. Это будет непростой матч, ведь мы играем с Испанией, которая не оправдала ожиданий на ЧМ и сейчас очень мотивирована. Ничья будет хорошим результатом для нас. Хорватия – финалист чемпионата мира, поэтому все команды будут по-особому настраиваться на нас. Мы должны это понимать».

    Вряд ли он ожидал, что Хорватию разнесут. Лучше остальных в этом удивительном матче выступил Марко Асенсио. Он стал только вторым игроком в этом десятилетии, который ассистировал в трех мячах испанской сборной. До него это делал Нолито в игре с Лихтенштейном.

    А еще он заставил Калинича забить вот такой автогол телом.

    Показательная реакция болельщиков:

    «Реал» везде.

    Неожиданно, но хорватам плохо без Ловрена.

    Отреагировала даже «Бавария».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 11
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +83

      Makar_78 12 сентября 2018, 17:02

      Давай-давай

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 12 сентября 2018, 14:15

      Испания прибавила по сравнением с чемпионатом мира ,а Хорваты все еще на лаврах почивают

      1
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    • ...
      Рейтинг: +223

      Cupota 12 сентября 2018, 12:25

      Испанцам повезло, что мы в группе В.

      2
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 12 сентября 2018, 10:10

      Нифига Испанцы обозлились после поражения от России)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 сентября 2018, 09:43

      неожиданно. разумеется, что это не ЧМ, мотивация не та, и состав у Хорватов не сильнейший, но так же нельзя позориться. Играли 2 команды сопоставимого класса, а результат 6-0.
      Хорваты уверенно начали матч, но не реализовав пару моментов, пропустили несколько в ответ и посыпались. слишком много позволяли испанцам в атаке.
      Хоть и сухая игра, но оборона Испании по-прежнему не впечатляет.

      2
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 12 сентября 2018, 08:38

      Хорваты слишком долго празднуют своё второе место на ЧМ!

      3
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      Рейтинг: +3136

      m40 12 сентября 2018, 08:36

      Ну и дно. Нельзя же так позориться. Похоже Хорватия действительно случайный участник финала

      1
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    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 12 сентября 2018, 07:46

      Испания расправила крылья.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 12 сентября 2018, 07:35

      Хорватия была без нападения, защиты и вратаря! Интересно кому в этот раз посвятил свою "победу" Вида?

      6
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > Старикан 13 сентября 2018, 03:08

      В этот раз не заплатили.)))

      0
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 12 сентября 2018, 07:29

      Ла Фурия Роха возвращается...

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