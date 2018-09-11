Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Хорватов уничтожили 0:6. Спустя два месяца после финала ЧМ

Хорватов уничтожили 0:6. Спустя два месяца после финала ЧМ

Сборная Испании под руководством Луиса Энрике вдохновляет. Три дня назад испанцы обыграли Англию (2:1), а теперь легко забили Хорватии сразу шесть мячей. По всей статистике это выглядит какой-то случайностью, но по игре все смотрелось логично. Испания на домашнем стадионе просто была намного сильнее.

У Хорватии сильно изменился состав. В воротах вышел бывший запасной Калинич, в пару к Виде в центр обороны поставили Митровича, а единственным нападающим стал Сантини. Пусть этот состав и не сильно слабее команды-финалиста ЧМ, но Хорватия меняется и строит новую команду.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Златко Далич перед матчем с Испанией сказал очень интересные слова:

«Нам не обязательно выигрывать этот матч, но положительный результат придаст хорошее настроение. Всегда приятно, когда побеждаешь. Это будет непростой матч, ведь мы играем с Испанией, которая не оправдала ожиданий на ЧМ и сейчас очень мотивирована. Ничья будет хорошим результатом для нас. Хорватия – финалист чемпионата мира, поэтому все команды будут по-особому настраиваться на нас. Мы должны это понимать».

Вряд ли он ожидал, что Хорватию разнесут. Лучше остальных в этом удивительном матче выступил Марко Асенсио. Он стал только вторым игроком в этом десятилетии, который ассистировал в трех мячах испанской сборной. До него это делал Нолито в игре с Лихтенштейном.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А еще он заставил Калинича забить вот такой автогол телом.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Показательная реакция болельщиков:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Реал» везде.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Неожиданно, но хорватам плохо без Ловрена.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Отреагировала даже «Бавария».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Европа
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kupryaev
1536699216
Испании надо было проигрывать и проигрывать еще с годик ,а так видно ,что по игре ничего не изменилось-та же красная машина футбольная ...тренер не тот ?) они и без тренера могут играть спокойно ...просто один матч им очень нужно было проиграть )
Ответить
Ailend
1536699537
Хорватов уничтожили... Ну блин автор ты как расист какой то. Был бы я Хорватом обидно как то было б.)))
Ответить
Black77718
1536715661
Да чему удивляться Испания хороша всегда в отборе и ярко там играет,а вот на крупных турнирах не особо,особенно последние 3 раза 14,16,18.а Хорватия не стала как Бразилия или Франция от того что дошла до финала,из за более лёгкой сетки.
Ответить
mihail1980
1536724252
хорватов поставили на место
Ответить
Старикан
1536726911
Хорватия была без нападения, защиты и вратаря! Интересно кому в этот раз посвятил свою "победу" Вида?
Ответить
чемпион мира1
1536727608
Испания расправила крылья.
Ответить
m40
1536730590
Ну и дно. Нельзя же так позориться. Похоже Хорватия действительно случайный участник финала
Ответить
Fan Loko mik
1536730724
Хорваты слишком долго празднуют своё второе место на ЧМ!
Ответить
Cules2013
1536734607
неожиданно. разумеется, что это не ЧМ, мотивация не та, и состав у Хорватов не сильнейший, но так же нельзя позориться. Играли 2 команды сопоставимого класса, а результат 6-0. Хорваты уверенно начали матч, но не реализовав пару моментов, пропустили несколько в ответ и посыпались. слишком много позволяли испанцам в атаке. Хоть и сухая игра, но оборона Испании по-прежнему не впечатляет.
Ответить
Cupota
1536744323
Испанцам повезло, что мы в группе В.
Ответить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости
01:50
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
1
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
1
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
2
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
1
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Все новости
Все новости
Тренер РПЛ признался в симпатии к Дзюбе
01:18
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
01:03
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
00:38
1
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
1
Даку отказали в статусе легенды «Рубина»: «Зачем его подбрасывать?»
Вчера, 23:39
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
Вчера, 23:29
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Фото«Факел» объявил о переходе марокканского защитника
Вчера, 23:00
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
Вчера, 22:44
Гусев ответил, готов ли он возглавить «Ростов»
Вчера, 22:36
1
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
Вчера, 22:31
4
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Ахматом»
Вчера, 22:22
7
Фабрицио Романо уличили в ошибке при анонсе трансфера за 100+ миллионов
Вчера, 22:00
Глушенков озвучил «Зениту» новые требования по зарплате
Вчера, 21:51
15
В ЦСКА поставили точку в трансферной саге Жуана
Вчера, 21:41
8
Слуцкий оригинально попрощался с «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 21:31
1
Назван клуб РПЛ с дефицитом бюджета в 2 миллиарда рублей
Вчера, 21:18
6
Орлов объяснил, почему ЦСКА отказался от Даку
Вчера, 20:59
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
Вчера, 20:50
1
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
Вчера, 20:39
9
У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов
Вчера, 20:27
5
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
Вчера, 20:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+