Хорватов уничтожили 0:6. Спустя два месяца после финала ЧМ

Сборная Испании под руководством Луиса Энрике вдохновляет. Три дня назад испанцы обыграли Англию (2:1), а теперь легко забили Хорватии сразу шесть мячей. По всей статистике это выглядит какой-то случайностью, но по игре все смотрелось логично. Испания на домашнем стадионе просто была намного сильнее.

У Хорватии сильно изменился состав. В воротах вышел бывший запасной Калинич, в пару к Виде в центр обороны поставили Митровича, а единственным нападающим стал Сантини. Пусть этот состав и не сильно слабее команды-финалиста ЧМ, но Хорватия меняется и строит новую команду.

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Златко Далич перед матчем с Испанией сказал очень интересные слова:

«Нам не обязательно выигрывать этот матч, но положительный результат придаст хорошее настроение. Всегда приятно, когда побеждаешь. Это будет непростой матч, ведь мы играем с Испанией, которая не оправдала ожиданий на ЧМ и сейчас очень мотивирована. Ничья будет хорошим результатом для нас. Хорватия – финалист чемпионата мира, поэтому все команды будут по-особому настраиваться на нас. Мы должны это понимать».

Вряд ли он ожидал, что Хорватию разнесут. Лучше остальных в этом удивительном матче выступил Марко Асенсио. Он стал только вторым игроком в этом десятилетии, который ассистировал в трех мячах испанской сборной. До него это делал Нолито в игре с Лихтенштейном.

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А еще он заставил Калинича забить вот такой автогол телом.

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Показательная реакция болельщиков:

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«Реал» везде.

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Неожиданно, но хорватам плохо без Ловрена.

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Отреагировала даже «Бавария».