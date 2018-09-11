Хорватов уничтожили 0:6. Спустя два месяца после финала ЧМ

Сборная Испании под руководством Луиса Энрике вдохновляет. Три дня назад испанцы обыграли Англию (2:1), а теперь легко забили Хорватии сразу шесть мячей. По всей статистике это выглядит какой-то случайностью, но по игре все смотрелось логично. Испания на домашнем стадионе просто была намного сильнее.
У Хорватии сильно изменился состав. В воротах вышел бывший запасной Калинич, в пару к Виде в центр обороны поставили Митровича, а единственным нападающим стал Сантини. Пусть этот состав и не сильно слабее команды-финалиста ЧМ, но Хорватия меняется и строит новую команду.
Златко Далич перед матчем с Испанией сказал очень интересные слова:
«Нам не обязательно выигрывать этот матч, но положительный результат придаст хорошее настроение. Всегда приятно, когда побеждаешь. Это будет непростой матч, ведь мы играем с Испанией, которая не оправдала ожиданий на ЧМ и сейчас очень мотивирована. Ничья будет хорошим результатом для нас. Хорватия – финалист чемпионата мира, поэтому все команды будут по-особому настраиваться на нас. Мы должны это понимать».
Вряд ли он ожидал, что Хорватию разнесут. Лучше остальных в этом удивительном матче выступил Марко Асенсио. Он стал только вторым игроком в этом десятилетии, который ассистировал в трех мячах испанской сборной. До него это делал Нолито в игре с Лихтенштейном.
А еще он заставил Калинича забить вот такой автогол телом.
Показательная реакция болельщиков:
«Реал» везде.
Неожиданно, но хорватам плохо без Ловрена.
Отреагировала даже «Бавария».