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    Симеоне: «Мой сын? К сожалению, я никогда не подпишу его»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением об игре своего сына Джованни, который выступает за «Фиорентину».

    «У него есть все, но, к сожалению, я никогда его не подпишу.

    Не хочу говорить «никогда», но это сложно, когда твой сын находится в раздевалке в твоей команде. Сложно и для него, и для наших отношений.

    Если через пять-шесть лет он станет более значимым игроком, чем он есть сейчас, то мы поговорим о другой ситуации. Может быть, однажды, когда меня не будет в «Атлетико», он сможет перейти сюда», – сказал Симеоне.

    Сын Симеоне покоряет футбол. Уже забил за сборную

    Источник: Marca

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    12.09.2018 00:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 11:10

      Конечно же игрока надо ценить не по фамилии известного отца.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1580

      srg38 12 сентября 2018, 08:18

      Джованни Диегович

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 12 сентября 2018, 08:06

      Тихонов в корне не согласен)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 12 сентября 2018, 07:36

      Жёстко, зато честно. Не то что Зидан, пропихнувший своего бездарного сына в Реал, который теперь прочно засел на скамейке.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2390

      baden69 12 сентября 2018, 07:09

      У нас бывает по-другому... Отец - тренер клуба, а сын играет в этом клубе... При этом, следует за отцом из клуба в клуб.

      3
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      Рейтинг: +34

      kotwoodman 12 сентября 2018, 06:02

      время покажет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 12 сентября 2018, 01:20

      Это действительно сложно, все время будут говорить, что Диего предвзят - если Джованни будет в основе - это только потому что он его сын...

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