Симеоне: «Мой сын? К сожалению, я никогда не подпишу его»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением об игре своего сына Джованни, который выступает за «Фиорентину».

«У него есть все, но, к сожалению, я никогда его не подпишу.

Не хочу говорить «никогда», но это сложно, когда твой сын находится в раздевалке в твоей команде. Сложно и для него, и для наших отношений.

Если через пять-шесть лет он станет более значимым игроком, чем он есть сейчас, то мы поговорим о другой ситуации. Может быть, однажды, когда меня не будет в «Атлетико», он сможет перейти сюда», – сказал Симеоне.

Сын Симеоне покоряет футбол. Уже забил за сборную