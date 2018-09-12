Симеоне: «Мой сын? К сожалению, я никогда не подпишу его»

Конечно же игрока надо ценить не по фамилии известного отца.
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением об игре своего сына Джованни, который выступает за «Фиорентину».
«У него есть все, но, к сожалению, я никогда его не подпишу.
Не хочу говорить «никогда», но это сложно, когда твой сын находится в раздевалке в твоей команде. Сложно и для него, и для наших отношений.
Если через пять-шесть лет он станет более значимым игроком, чем он есть сейчас, то мы поговорим о другой ситуации. Может быть, однажды, когда меня не будет в «Атлетико», он сможет перейти сюда», – сказал Симеоне.
Сын Симеоне покоряет футбол. Уже забил за сборную