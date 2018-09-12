Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Симеоне: «Мой сын? К сожалению, я никогда не подпишу его»

12 сентября 2018, 00:52
7

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением об игре своего сына Джованни, который выступает за «Фиорентину».

«У него есть все, но, к сожалению, я никогда его не подпишу.

Не хочу говорить «никогда», но это сложно, когда твой сын находится в раздевалке в твоей команде. Сложно и для него, и для наших отношений.

Если через пять-шесть лет он станет более значимым игроком, чем он есть сейчас, то мы поговорим о другой ситуации. Может быть, однажды, когда меня не будет в «Атлетико», он сможет перейти сюда», – сказал Симеоне.

Сын Симеоне покоряет футбол. Уже забил за сборную

Источник: Marca
Испания. Примера Атлетико Симеоне Джованни Симеоне Диего
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Maxi_7
1536704417
Это действительно сложно, все время будут говорить, что Диего предвзят - если Джованни будет в основе - это только потому что он его сын...
Ответить
kotwoodman
1536721347
время покажет
Ответить
baden69
1536725393
У нас бывает по-другому... Отец - тренер клуба, а сын играет в этом клубе... При этом, следует за отцом из клуба в клуб.
Ответить
BRO_football
1536726998
Жёстко, зато честно. Не то что Зидан, пропихнувший своего бездарного сына в Реал, который теперь прочно засел на скамейке.
Ответить
Chesn0k
1536728779
Тихонов в корне не согласен)
Ответить
srg38
1536729503
Джованни Диегович
Ответить
zigbert
1536826222
Конечно же игрока надо ценить не по фамилии известного отца.
Ответить
Главные новости
Президент «Галатасарая» сказал, чего ждет от Батракова
09:27
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»
08:53
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
08:42
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
4
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Все новости
Все новости
Фото«Реал» представил еще одного новичка
Вчера, 21:59
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
Вчера, 16:50
2
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
Вчера, 16:08
Список самых дорогих клубов мира
Вчера, 13:45
1
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
Вчера, 01:25
1
«Барселона» взяла новый трофей
Вчера, 00:43
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
19 августа
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
19 августа
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
19 августа
7
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
19 августа
«Реал» презентовал нового главного тренера
19 августа
1
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
18 августа
1
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
18 августа
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
18 августа
10
Назван новый капитан «Барселоны»
17 августа
1
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
17 августа
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
17 августа
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
17 августа
3
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
16 августа
8
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Семак объяснил уход Дркушича из «Зенита» в «Эспаньол»
16 августа
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
16 августа
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+