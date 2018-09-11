Главные новости дня. Терри отказывается от «Спартака», «Реал» – лучший клуб года по версии ECA

«Реал» – лучший клуб 2018 года по версии ECA.

За игроками «Чертаново» следит «МЮ».

Марсело получит четыре месяца тюрьмы условно и штраф почти 1 миллион за неуплату налогов.

«Барселона» готова продлить контракт с Бускетсом. Его зарплата сравняется с Суаресом и Пике.

«ПСЖ» первым из футбольных клубов выпустит собственную криптовалюту в 2019 году.

Каррера анонсировал создание своего официального сайта.

«СЭ»: Терри получил российскую визу. Переговоры со «Спартаком» продолжаются.

Фернандеш может покинуть «Локомотив» зимой.