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Главные новости дня. Терри отказывается от «Спартака», «Реал» – лучший клуб года по версии ECA

11 сентября 2018, 21:52
6

«Реал» – лучший клуб 2018 года по версии ECA.

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (6)
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derrik2000
1536693014
А где новость-то о том, что "Терри отказывается от «Спартака»"? Вижу новость о продолжении переговоров, а об отказе Терри от Спартака не вижу. ТщательнЕЕ нужно заголовки писать!
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kolyarokotov
1536701428
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/presdoma
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Топс7
1536701630
Терри в Спартак!
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mamba9090909
1536725849
Ну не хочет он в Россию, зачем тянуть его за уши?
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