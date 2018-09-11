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    Главные новости дня. Терри отказывается от «Спартака», «Реал» – лучший клуб года по версии ECA

    «Реал» – лучший клуб 2018 года по версии ECA.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    11.09.2018 21:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 12 сентября 2018, 07:17

      Ну не хочет он в Россию, зачем тянуть его за уши?

      1
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > mamba9090909 12 сентября 2018, 08:40

      Хочет он, но стесняется

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      Топс7 12 сентября 2018, 00:33

      Терри в Спартак!

      2
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      Рейтинг: +10

      kolyarokotov 12 сентября 2018, 00:30

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/presdoma

      0
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 11 сентября 2018, 22:10

      А где новость-то о том, что "Терри отказывается от «Спартака»"?
      Вижу новость о продолжении переговоров, а об отказе Терри от Спартака не вижу.
      ТщательнЕЕ нужно заголовки писать!

      9
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > derrik2000 12 сентября 2018, 08:40

      Главное, прокукарекать, а там хоть не рассветай

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