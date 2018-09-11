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    Марсело получит четыре месяца тюрьмы условно и штраф почти 1 миллион за неуплату налогов

    Испанские власти приговорят защитника «Реала» Марсело к наказанию за налоговое мошенничество

    30-летнему футболисту предъявят обвинение в использовании оффшорных счетов для укрытия доходов от имиджевых прав. Бразилец получит четыре месяца тюрьмы условно и штраф в размере 750 тысяч евро в рамках сделки по урегулированию дела об уклонении от налогообложения в Испании.

    Сегодня Марсело должен был прийти на судебное заседание, чтобы признать вину, избежав тюремного заключения и уменьшив штраф. Защитника обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 1 миллион евро после того, как он передал свои имиджевые права уругвайской компании Birsen Trade SA, которую он использовал для уклонения от уплаты налогов в испанскую казну.

    Налоговое агентство также обвиняет Марсело в уклонении от уплаты 100 476 евро и 101 615 евро в 2011 и 2012 годах, но это повлечет за собой только административные санкции в размере около 150 тысяч евро.

    Принимая во внимание все штрафы и проценты, бразилец должен будет заплатить почти 1 миллион, чтобы избежать проблем с законом.

    Источник: Goal.com

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    11.09.2018 14:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 12 сентября 2018, 04:53

      А почему условно? Хоть одному бы дали реальный срок за жлобство, остальные "нищие" сразу бы зачесались.

      0
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      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh 11 сентября 2018, 18:36

      нормально в газпроме все такие:))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 11 сентября 2018, 17:28

      Во в Испании дрючат футболеров с налогами, причем не смотрят на регалии, начали с золотоносцев мячей и дальше по списку.

      0
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 11 сентября 2018, 16:51

      Хорошо работают испанские сыщики.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 11 сентября 2018, 15:30

      Здесь можно сказать только одно не он первый, не он последний.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 11 сентября 2018, 15:07

      Мы со своими копейками все налоги платим, эти же зажравшиеся буржуи получают миллионы евро и не могут заплатить налоги свои..дайте одному реальный срок и другие задумаются сразу.

      6
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      Рейтинг: +67327

      portero > Obojaemiy 11 сентября 2018, 15:12

      он же не сам не платил, там схема юристы уговорили он согласился, они же убеждают что все законно.
      наши то чинуши и за воровство не садятся

      5
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > portero 11 сентября 2018, 15:54

      садятся,только на более высокие должности

      5
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