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  • Марсело получит четыре месяца тюрьмы условно и штраф почти 1 миллион за неуплату налогов

Марсело получит четыре месяца тюрьмы условно и штраф почти 1 миллион за неуплату налогов

11 сентября 2018, 14:59
8

Испанские власти приговорят защитника «Реала» Марсело к наказанию за налоговое мошенничество

30-летнему футболисту предъявят обвинение в использовании оффшорных счетов для укрытия доходов от имиджевых прав. Бразилец получит четыре месяца тюрьмы условно и штраф в размере 750 тысяч евро в рамках сделки по урегулированию дела об уклонении от налогообложения в Испании.

Сегодня Марсело должен был прийти на судебное заседание, чтобы признать вину, избежав тюремного заключения и уменьшив штраф. Защитника обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 1 миллион евро после того, как он передал свои имиджевые права уругвайской компании Birsen Trade SA, которую он использовал для уклонения от уплаты налогов в испанскую казну.

Налоговое агентство также обвиняет Марсело в уклонении от уплаты 100 476 евро и 101 615 евро в 2011 и 2012 годах, но это повлечет за собой только административные санкции в размере около 150 тысяч евро.

Принимая во внимание все штрафы и проценты, бразилец должен будет заплатить почти 1 миллион, чтобы избежать проблем с законом.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Реал Марсело
Комментарии (8)
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Obojaemiy
1536667636
Мы со своими копейками все налоги платим, эти же зажравшиеся буржуи получают миллионы евро и не могут заплатить налоги свои..дайте одному реальный срок и другие задумаются сразу.
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hevbn 28
1536669015
Здесь можно сказать только одно не он первый, не он последний.
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zigbert
1536673913
Хорошо работают испанские сыщики.
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FanatSerj
1536676087
Во в Испании дрючат футболеров с налогами, причем не смотрят на регалии, начали с золотоносцев мячей и дальше по списку.
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aaaaahhhh
1536680183
нормально в газпроме все такие:))
Ответить
Фотон
1536717202
А почему условно? Хоть одному бы дали реальный срок за жлобство, остальные "нищие" сразу бы зачесались.
Ответить
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