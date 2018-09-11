Марсело получит четыре месяца тюрьмы условно и штраф почти 1 миллион за неуплату налогов

Испанские власти приговорят защитника «Реала» Марсело к наказанию за налоговое мошенничество

30-летнему футболисту предъявят обвинение в использовании оффшорных счетов для укрытия доходов от имиджевых прав. Бразилец получит четыре месяца тюрьмы условно и штраф в размере 750 тысяч евро в рамках сделки по урегулированию дела об уклонении от налогообложения в Испании.

Сегодня Марсело должен был прийти на судебное заседание, чтобы признать вину, избежав тюремного заключения и уменьшив штраф. Защитника обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 1 миллион евро после того, как он передал свои имиджевые права уругвайской компании Birsen Trade SA, которую он использовал для уклонения от уплаты налогов в испанскую казну.

Налоговое агентство также обвиняет Марсело в уклонении от уплаты 100 476 евро и 101 615 евро в 2011 и 2012 годах, но это повлечет за собой только административные санкции в размере около 150 тысяч евро.

Принимая во внимание все штрафы и проценты, бразилец должен будет заплатить почти 1 миллион, чтобы избежать проблем с законом.