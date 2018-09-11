«ПСЖ» первым из футбольных клубов выпустит собственную криптовалюту в 2019 году

«ПСЖ» станет первым футбольным клубом, который выпустит собственную криптовалюту, сообщает Capital.fr.

Парижане заключили договор с мальтийским стартапом Chiliz – главным подразделением блокчейн-платформы Socios.com. Такой ход должен стимулировать болельщиков участвовать в жизни клуба и влиять на его политику.

Вся система будет работать в виде приложения для смартфонов, которое будет запущено в 2019 году. В нем фанаты смогут с помощью кредитной карты приобретать токены «ПСЖ», чтобы получать право принимать участие в различных голосованиях, устраиваемых клубом. Таких как место проведения товарищеского матча, выбор формы на сезон и прочее.

Болельщики будут получать токены и вовлекаться в менеджмент. Чем больше токенов будет, тем значимее будет голос фаната при выборе, например, соперника по товарищескому матчу.

Чем больше токенов у болельщика, тем больше его голос будет решать в голосовании. При этом будет введен некий предел, чтобы самые богатые поклонники на могли каждый раз оказывать определяющее влияние. С другой стороны, те, кто купит много токенов, смогут воспользоваться исключительными преимуществами (принимать участие в матчах, встречаться с игроками и т.д.).

Цена одного токена еще не определена, но предполагается, что она будет очень доступной – скорее всего, около одного евро.