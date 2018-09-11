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    «ПСЖ» первым из футбольных клубов выпустит собственную криптовалюту в 2019 году

    «ПСЖ» станет первым футбольным клубом, который выпустит собственную криптовалюту, сообщает Capital.fr.

    Парижане заключили договор с мальтийским стартапом Chiliz – главным подразделением блокчейн-платформы Socios.com. Такой ход должен стимулировать болельщиков участвовать в жизни клуба и влиять на его политику.

    Вся система будет работать в виде приложения для смартфонов, которое будет запущено в 2019 году. В нем фанаты смогут с помощью кредитной карты приобретать токены «ПСЖ», чтобы получать право принимать участие в различных голосованиях, устраиваемых клубом. Таких как место проведения товарищеского матча, выбор формы на сезон и прочее.

    Болельщики будут получать токены и вовлекаться в менеджмент. Чем больше токенов будет, тем значимее будет голос фаната при выборе, например, соперника по товарищескому матчу.

    Чем больше токенов у болельщика, тем больше его голос будет решать в голосовании. При этом будет введен некий предел, чтобы самые богатые поклонники на могли каждый раз оказывать определяющее влияние. С другой стороны, те, кто купит много токенов, смогут воспользоваться исключительными преимуществами (принимать участие в матчах, встречаться с игроками и т.д.).

    Цена одного токена еще не определена, но предполагается, что она будет очень доступной – скорее всего, около одного евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.09.2018 13:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 13 сентября 2018, 20:41

      Неужели у ПСЖ деньги заканчиваются, и им срочно нужно финансирование от болельщиков?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 13 сентября 2018, 07:52

      ну, началось....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100738

      zigbert 11 сентября 2018, 16:18

      Новшество будет рассчитано для изъятия денег с болельщиков.


      2
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    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 11 сентября 2018, 16:05

      приобретать ТОКЕНЫ? для чего? конкретнее))))))))))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 сентября 2018, 13:55

      Называться будет неймарики ?))

      3
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      Рейтинг: +740

      krg-kz > acer2003 11 сентября 2018, 15:33

      Или ПСЖешки

      1
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