«Реал» – лучший клуб 2018 года по версии ECA

«Реал» стал обладателем очередного звания. Мадридский клуб признан лучшим в 2018 году по версии Ассоциации европейских клубов (ECA).

Вручение почетного звания прошло в рамках генеральной ассамблеи организации.

Награду «Лучший спортивный прогресс» получил «Зальцбург», лучшими женскими командами признаны «Челси» и «Арсенал», а награду за социальную работу получил «Гент»​.