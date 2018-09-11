«Реал» – лучший клуб 2018 года по версии ECA

Глава ECA подтвердил, что УЕФА запустит третий еврокубковый турнир в 2021 году.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) включит третий еврокубковый турнир в календарь сезона-2021/22. Об этом заявил председатель Ассоциации европейских клубов (ECA) Андреа Аньелли, чьи слова приводит британское издание Independent.
В конце августа немецкая газета Bild сообщала, что третий по силе после Лиги чемпионов и Лиги Европы турнир будет именоваться Кубком Европы, а в число его участников войдут 32 команды. Как отмечалось, появление этого турнира позволит сократить состав участников Лиги Европы с 48 до 32 команд, а также повысить ее привлекательность у рекламодателей и болельщиков.
"Зеленый свет" идее запуска третьего турнира дан, - сказал Аньелли. - Благодаря этому общее число участников еврокубков с сезона-2021/22 будет составлять 96 клубов".
«Реал» стал обладателем очередного звания. Мадридский клуб признан лучшим в 2018 году по версии Ассоциации европейских клубов (ECA).
Вручение почетного звания прошло в рамках генеральной ассамблеи организации.
Награду «Лучший спортивный прогресс» получил «Зальцбург», лучшими женскими командами признаны «Челси» и «Арсенал», а награду за социальную работу получил «Гент».
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— ECA (@ECAEurope) 10 сентября 2018 г.