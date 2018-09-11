Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Реал» – лучший клуб 2018 года по версии ECA

    «Реал» стал обладателем очередного звания. Мадридский клуб признан лучшим в 2018 году по версии Ассоциации европейских клубов (ECA).

    Вручение почетного звания прошло в рамках генеральной ассамблеи организации.

    Награду «Лучший спортивный прогресс» получил «Зальцбург», лучшими женскими командами признаны «Челси» и «Арсенал», а награду за социальную работу получил «Гент»​.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.09.2018 09:05
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 11 сентября 2018, 15:32

      Глава ECA подтвердил, что УЕФА запустит третий еврокубковый турнир в 2021 году.

      Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) включит третий еврокубковый турнир в календарь сезона-2021/22. Об этом заявил председатель Ассоциации европейских клубов (ECA) Андреа Аньелли, чьи слова приводит британское издание Independent.

      В конце августа немецкая газета Bild сообщала, что третий по силе после Лиги чемпионов и Лиги Европы турнир будет именоваться Кубком Европы, а в число его участников войдут 32 команды. Как отмечалось, появление этого турнира позволит сократить состав участников Лиги Европы с 48 до 32 команд, а также повысить ее привлекательность у рекламодателей и болельщиков.

      "Зеленый свет" идее запуска третьего турнира дан, - сказал Аньелли. - Благодаря этому общее число участников еврокубков с сезона-2021/22 будет составлять 96 клубов".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 11 сентября 2018, 10:01

      был.больше долго не будет

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11