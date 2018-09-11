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    Гендиректор «Чертаново»: «За нашими игроками следят топ-клубы РПЛ. А трое футболистов – в шорт-листе «Манчестер Юнайтед»

    Генеральный директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал о задачах команды и об интересе к ее футболистам со стороны топ-клубов, включая иностранные.

    После 10 туров московский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от лидирующей «Томи» на семь баллов.

    – Как «Чертаново» смогло добиться такого прогресса? Команде всего несколько лет, но она уже играет в ФНЛ. Причем идет в верхней части таблицы. Многие команды за всю свою историю не могут добиться таких результатов.

    – На самом деле, в этом нет ничего удивительного. У нас отлично работает школа, тренеры правильно занимаются с ребятами, а в основной команде их доводят до ума. Считаю, что необходимо доверять молодым русским ребятам. Они не подведут, я в этом уверен.

    А по поводу того, что мы идем в верхней части… Выходить в РПЛ пока не собираемся и даже не думаем об этом в настоящий момент. Играем мы красиво, конечно, но еще только четверть чемпионата прошла, и очков от зоны вылета примерно столько же, сколько и до повышения в классе.

    Главная задача «Чертаново» – готовить футболистов для клубов РПЛ и национальной сборной. А что касается возможных задач повышения в классе в ближайшем будущем – это далекая перспектива. Мы понимаем, что когда-нибудь настанет тот момент, когда мы будем вынуждены отпустить наших футболистов в другие команды. Без должного финансирования удержать их невозможно. Если нам удастся найти партнeров, спонсоров, рекламодателей для того, чтобы удержать игроков в команде, тогда и стоит об этом думать. Сейчас, к сожалению, в любом случае, однажды мы должны будем их отпустить. В этом случае повышение будет похоже на чудо.

    У нас много креативных и классных футболистов, за которыми уже активно следят топ-клубы РПЛ, не буду этого скрывать. Но разговаривать об этом мы будем с ними в зимнее трансферное окно. Скажу больше: три футболиста основной команды «Чертаново» находятся в шорт-листе «Манчестер Юнайтед». И это без учета Сергея Пиняева, речь только об основе. Не буду называть их имена, но контакт с ними есть. Посмотрим зимой, что получится. За Пиняевым, кстати, они также продолжают следить. Попросили снова отпустить его к ним на стажировку в декабре. Про него никто не забыл. Они скоро поедут смотреть нашу команду на турнире в Мадриде, который вот-вот начнется уже. Там будет выступать команда 2005 года. Не исключено, что и после этого турнира кто-то отправится в Англию. Школа для нас очень важный аспект, мы еe развиваем всеми возможными силами.

    Источник: Onedivision

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    11.09.2018 13:27
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 17 сентября 2018, 13:50

      ++++

      0
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      Рейтинг: +223

      Cupota 11 сентября 2018, 19:35

      Ларин! последуй за Марадоной! Откажись от наркотенек и езжай в Белорусь, там тебя вылечат.

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 11 сентября 2018, 19:10

      Да врёт он всё! Только цену набивает на своих футболистов. На самом деле никакого интереса к ним нет, кроме, может быть, пары клубов со дна РПЛ.

      -1
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 11 сентября 2018, 18:27

      лучшая академия футбола в РФ, парни до 18 в ПФЛ играют,главная команда чуть выше возрастом в ФНЛ, при этом разные возраста академии всегда участвуют в турнирах разных стран, с топ мира, теперь развитие с выходом основной команды в ФНЛ, игроки ещё больше будут стремиться показать себя...

      1
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 11 сентября 2018, 16:07

      Так только Селюк может расхваливать своих подопечных.

      2
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      Рейтинг: +24

      gag[dd] 11 сентября 2018, 15:12

      Что он курит?)

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 11 сентября 2018, 14:58

      Рядом в новостях: Марадона заявил, что 15 лет назад завязал с "нехорошими порошками". возможно.
      Но очень похоже, что г-н Ларин, как раз таки их начал принимать.

      1
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 11 сентября 2018, 14:17

      Ага, ещё пятеро у Барселоны, один у Интера и двое у ПСЖ, ну и Шальке там присматривается к одному игрочку

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 11 сентября 2018, 14:04

      Николай Ларин товарищ вам надо ложиться на лечение !

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 11 сентября 2018, 14:03

      так ты еще скажи что наши игроки в шортлисте реала барселоны баварии!

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