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  • Гендиректор «Чертаново»: «За нашими игроками следят топ-клубы РПЛ. А трое футболистов – в шорт-листе «Манчестер Юнайтед»

Гендиректор «Чертаново»: «За нашими игроками следят топ-клубы РПЛ. А трое футболистов – в шорт-листе «Манчестер Юнайтед»

11 сентября 2018, 13:27
12

Генеральный директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал о задачах команды и об интересе к ее футболистам со стороны топ-клубов, включая иностранные.

После 10 туров московский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от лидирующей «Томи» на семь баллов.

– Как «Чертаново» смогло добиться такого прогресса? Команде всего несколько лет, но она уже играет в ФНЛ. Причем идет в верхней части таблицы. Многие команды за всю свою историю не могут добиться таких результатов.

– На самом деле, в этом нет ничего удивительного. У нас отлично работает школа, тренеры правильно занимаются с ребятами, а в основной команде их доводят до ума. Считаю, что необходимо доверять молодым русским ребятам. Они не подведут, я в этом уверен.

А по поводу того, что мы идем в верхней части… Выходить в РПЛ пока не собираемся и даже не думаем об этом в настоящий момент. Играем мы красиво, конечно, но еще только четверть чемпионата прошла, и очков от зоны вылета примерно столько же, сколько и до повышения в классе.

Главная задача «Чертаново» – готовить футболистов для клубов РПЛ и национальной сборной. А что касается возможных задач повышения в классе в ближайшем будущем – это далекая перспектива. Мы понимаем, что когда-нибудь настанет тот момент, когда мы будем вынуждены отпустить наших футболистов в другие команды. Без должного финансирования удержать их невозможно. Если нам удастся найти партнeров, спонсоров, рекламодателей для того, чтобы удержать игроков в команде, тогда и стоит об этом думать. Сейчас, к сожалению, в любом случае, однажды мы должны будем их отпустить. В этом случае повышение будет похоже на чудо.

У нас много креативных и классных футболистов, за которыми уже активно следят топ-клубы РПЛ, не буду этого скрывать. Но разговаривать об этом мы будем с ними в зимнее трансферное окно. Скажу больше: три футболиста основной команды «Чертаново» находятся в шорт-листе «Манчестер Юнайтед». И это без учета Сергея Пиняева, речь только об основе. Не буду называть их имена, но контакт с ними есть. Посмотрим зимой, что получится. За Пиняевым, кстати, они также продолжают следить. Попросили снова отпустить его к ним на стажировку в декабре. Про него никто не забыл. Они скоро поедут смотреть нашу команду на турнире в Мадриде, который вот-вот начнется уже. Там будет выступать команда 2005 года. Не исключено, что и после этого турнира кто-то отправится в Англию. Школа для нас очень важный аспект, мы еe развиваем всеми возможными силами.

Источник: Onedivision
Россия. ФНЛ Чертаново
Комментарии (12)
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ARTHUR19
1536662671
Он ошибься, он хотел сказать что за нашими парнями следит полиция и сов без рф.
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WhiteEgon
1536663147
Насмешил ))) Я сразу вспомнил малолеток из отечественного недофильма: "Мы из Чертаново!"
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dinar7777dinar
1536663806
так ты еще скажи что наши игроки в шортлисте реала барселоны баварии!
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dinar7777dinar
1536663855
Николай Ларин товарищ вам надо ложиться на лечение !
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GoldPlayFIFARus9
1536664625
Ага, ещё пятеро у Барселоны, один у Интера и двое у ПСЖ, ну и Шальке там присматривается к одному игрочку
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kykyi
1536667137
Рядом в новостях: Марадона заявил, что 15 лет назад завязал с "нехорошими порошками". возможно. Но очень похоже, что г-н Ларин, как раз таки их начал принимать.
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gag[dd]
1536667979
Что он курит?)
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zigbert
1536671268
Так только Селюк может расхваливать своих подопечных.
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STAFOR13
1536679655
лучшая академия футбола в РФ, парни до 18 в ПФЛ играют,главная команда чуть выше возрастом в ФНЛ, при этом разные возраста академии всегда участвуют в турнирах разных стран, с топ мира, теперь развитие с выходом основной команды в ФНЛ, игроки ещё больше будут стремиться показать себя...
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BRO_football
1536682226
Да врёт он всё! Только цену набивает на своих футболистов. На самом деле никакого интереса к ним нет, кроме, может быть, пары клубов со дна РПЛ.
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