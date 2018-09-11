Гендиректор «Чертаново»: «За нашими игроками следят топ-клубы РПЛ. А трое футболистов – в шорт-листе «Манчестер Юнайтед»

Генеральный директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал о задачах команды и об интересе к ее футболистам со стороны топ-клубов, включая иностранные.

После 10 туров московский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от лидирующей «Томи» на семь баллов.

– Как «Чертаново» смогло добиться такого прогресса? Команде всего несколько лет, но она уже играет в ФНЛ. Причем идет в верхней части таблицы. Многие команды за всю свою историю не могут добиться таких результатов.

– На самом деле, в этом нет ничего удивительного. У нас отлично работает школа, тренеры правильно занимаются с ребятами, а в основной команде их доводят до ума. Считаю, что необходимо доверять молодым русским ребятам. Они не подведут, я в этом уверен.

А по поводу того, что мы идем в верхней части… Выходить в РПЛ пока не собираемся и даже не думаем об этом в настоящий момент. Играем мы красиво, конечно, но еще только четверть чемпионата прошла, и очков от зоны вылета примерно столько же, сколько и до повышения в классе.

Главная задача «Чертаново» – готовить футболистов для клубов РПЛ и национальной сборной. А что касается возможных задач повышения в классе в ближайшем будущем – это далекая перспектива. Мы понимаем, что когда-нибудь настанет тот момент, когда мы будем вынуждены отпустить наших футболистов в другие команды. Без должного финансирования удержать их невозможно. Если нам удастся найти партнeров, спонсоров, рекламодателей для того, чтобы удержать игроков в команде, тогда и стоит об этом думать. Сейчас, к сожалению, в любом случае, однажды мы должны будем их отпустить. В этом случае повышение будет похоже на чудо.

У нас много креативных и классных футболистов, за которыми уже активно следят топ-клубы РПЛ, не буду этого скрывать. Но разговаривать об этом мы будем с ними в зимнее трансферное окно. Скажу больше: три футболиста основной команды «Чертаново» находятся в шорт-листе «Манчестер Юнайтед». И это без учета Сергея Пиняева, речь только об основе. Не буду называть их имена, но контакт с ними есть. Посмотрим зимой, что получится. За Пиняевым, кстати, они также продолжают следить. Попросили снова отпустить его к ним на стажировку в декабре. Про него никто не забыл. Они скоро поедут смотреть нашу команду на турнире в Мадриде, который вот-вот начнется уже. Там будет выступать команда 2005 года. Не исключено, что и после этого турнира кто-то отправится в Англию. Школа для нас очень важный аспект, мы еe развиваем всеми возможными силами.