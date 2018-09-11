Кейн пропустит матч со Швейцарией по решению Саутгейта

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн не примет участия в товарищеском матче сборной Англии против Швейцарии.

Главный тренер команды Гарет Саутгейт принял решение дать отдохнуть лидеру команды, предоставив ему отдых. Капитаном выступит Эрик Дайер.

Ранее англичане уступили в матче Лиги наций Испании со счетом 1:2. Это поражение для команды Саутгейта стало третьим подряд.

Товарищеский матч сборных Англии и Швейцарии состоится во вторник, 11 сентября, в 22:00 по московскому времени.