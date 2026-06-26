Президент Эквадора сделал заявление после победы сборной страны над Германией

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил 26 июня выходным днем после победы национально команды над Германией (2:1).
Южноамериканцы одержали победу в матче 3-го тура группы E ЧМ-2026 и вышли в плей-офф чемпионата мира впервые с 2006 года.
«Благодарность игрокам и тренеру, которые, несмотря на критику, оскорбления и тяжелые моменты, сумели оправиться и подарить огромную радость всей стране. Завтра [26 июня] – выходной! Да здравствует Эквадор!» – написал Нобоа.
- У Германии забил Лерой Сане на 2-й минуте. У Эквадора отличились Нильсон Ангуло на 9-й и Гонсало Плата на 77-й.
- Эквадор набрал 4 очка и вышел в 1/16 финала с 3-го места.
Источник: Primicias