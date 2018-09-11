Тренер Португалии Сантуш: «Мы одной ногой в финале? Нам нужно стоять обеими ногами»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал за счет чего его команде удалось обыграть Италию в матче второго тура Лиги наций.

«Я ждал тяжелой игры в этой встрече. Мы изначально понимали уровень своей команды и соперника. И для того, чтобы создать проблемы итальянцам, надо было взвинчивать темп игры.

Было заметно, что Италия хотела нас удивить, использовав двух нападающих. Когда мы сбавили в скорости в последние 10 минут, это позволило им вернуться в игру.

Было несправедливо, что к перерыву мы так и не забили. В перерыве я сказал игрокам не сбавлять темп. Конечно, мы не могли доминировать весь матч против такого сильного соперника.

Мы одной ногой в финале? Нам нужно стоять обеими ногами здесь и сейчас. Когда ты на одной ноге – рискуешь упасть», – сказал Сантуш.

Матч второго тура Лиги наций Португалия – Италия завершился со счетом 1:0.