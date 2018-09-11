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    Тренер Португалии Сантуш: «Мы одной ногой в финале? Нам нужно стоять обеими ногами»

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал за счет чего его команде удалось обыграть Италию в матче второго тура Лиги наций.

    «Я ждал тяжелой игры в этой встрече. Мы изначально понимали уровень своей команды и соперника. И для того, чтобы создать проблемы итальянцам, надо было взвинчивать темп игры.

    Было заметно, что Италия хотела нас удивить, использовав двух нападающих. Когда мы сбавили в скорости в последние 10 минут, это позволило им вернуться в игру.

    Было несправедливо, что к перерыву мы так и не забили. В перерыве я сказал игрокам не сбавлять темп. Конечно, мы не могли доминировать весь матч против такого сильного соперника.

    Мы одной ногой в финале? Нам нужно стоять обеими ногами здесь и сейчас. Когда ты на одной ноге – рискуешь упасть», – сказал Сантуш.

    Матч второго тура Лиги наций Португалия – Италия завершился со счетом 1:0.

    Источник: Football Italia

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    11.09.2018 07:16
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +100738

      zigbert 11 сентября 2018, 11:16

      Все в ваших ногах.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 сентября 2018, 09:31

      В финал можно вступить и обеими ногами, это не известная субстанция, куда лучше ни ногой...

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