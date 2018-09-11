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Манчини: «Проблема в том, что сборная Италии не забивает»

11 сентября 2018, 06:08
18

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о причинах поражения команды в матче второго тура Лиги наций с Португалией.

«В этой встрече мы допускали ошибки. Нам стоит ограничить их количество. Но все игроки выложились на сто процентов. Сейчас мы будем искать решения, искать моменты, чтобы забивать голы.

В первом тайме мы больше соперника владели мячом. Это важно, потому что мы играли с двумя нападающими.

Нашим игрокам еще есть куда расти. Когда молодые футболисты начинают играть на таком уровне, они сталкиваются с проблемами, и это нормально.

Еще нам стоит прибавить в физике. Но главная проблема в том, что мы не забиваем», – сказал Манчини.

Матч второго тура Лиги наций Португалия – Италия завершился со счетом 1:0.

Источник: Football Italia
Лига наций Италия Манчини Роберто
Комментарии (18)
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Евгений П
1536635878
Проблема в том,что кто-то тренер-то не очень
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Retiremen_VMF
1536636026
Робэрт, ну ведь мы уже слышали это интервью...
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МВС
1536637692
Проблема сборной в ее тренере.и в тех,кто назначает таких,какие в ней последнее время.
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Патронташ
1536639306
Роберто, ты ж шел что б эти проблемы решать, а не по привычке ныть и бабло на халяву рубить.Работай.
Ответить
Vitaly1960
1536643588
У "Зенита" при нём тоже случалась голевая засуха...
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filosof sparty
1536645154
Лишнее доказательство, что Манчини далеко не «маэстро, выигрывавший АПЛ»
Ответить
Vizual
1536645224
Манчини: «Проблема в том, что тренер сборной Италии Манчини»
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Рубик Докоян
1536645946
Апологеты этого "топ-тренера" теперь могут набрать в рот воды, сесть голой задницей на печь и ждать пока закипит...
Ответить
Топс7
1536647155
Зря они вообще с Манчини связались
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zigbert
1536652377
Пока игра сборной Италии при Манчини не впечатляет.
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