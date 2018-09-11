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    Манчини: «Проблема в том, что сборная Италии не забивает»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о причинах поражения команды в матче второго тура Лиги наций с Португалией.

    «В этой встрече мы допускали ошибки. Нам стоит ограничить их количество. Но все игроки выложились на сто процентов. Сейчас мы будем искать решения, искать моменты, чтобы забивать голы.

    В первом тайме мы больше соперника владели мячом. Это важно, потому что мы играли с двумя нападающими.

    Нашим игрокам еще есть куда расти. Когда молодые футболисты начинают играть на таком уровне, они сталкиваются с проблемами, и это нормально.

    Еще нам стоит прибавить в физике. Но главная проблема в том, что мы не забиваем», – сказал Манчини.

    Матч второго тура Лиги наций Португалия – Италия завершился со счетом 1:0.

    Источник: Football Italia

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    11.09.2018 06:08
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +67327

      portero 12 сентября 2018, 10:45

      в Зените у Манчини была та же проблема, не могли забить, 11 ничьих 0-0 весной.
      тут дело в нем самом, он не может ничего как тренер.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1306

      Артурка32 12 сентября 2018, 08:38

      Манчини - проблема это ты

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 11 сентября 2018, 10:52

      Пока игра сборной Италии при Манчини не впечатляет.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 11 сентября 2018, 09:52

      Так ведь правильная тактика игры в футбол была озвучена в песне: "Вы все должны голы забивать, а ваш вратарь - все голы отбивать"))))))))))) Ха-ха))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 11 сентября 2018, 09:43

      Угу.
      Проблема в том, что не забивают и пропускают.
      Умница. Все понимает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Топс7 11 сентября 2018, 09:25

      Зря они вообще с Манчини связались

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 11 сентября 2018, 09:07

      Проблема вовсе не в бабине, дол...б сидел в кабине

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 сентября 2018, 09:05

      Апологеты этого "топ-тренера" теперь могут набрать в рот воды, сесть голой задницей на печь и ждать пока закипит...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +387

      Vizual 11 сентября 2018, 08:53

      Манчини: «Проблема в том, что тренер сборной Италии Манчини»

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 11 сентября 2018, 08:52

      Лишнее доказательство, что Манчини далеко не «маэстро, выигрывавший АПЛ»

      5
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