Манчини: «Проблема в том, что сборная Италии не забивает»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о причинах поражения команды в матче второго тура Лиги наций с Португалией.

«В этой встрече мы допускали ошибки. Нам стоит ограничить их количество. Но все игроки выложились на сто процентов. Сейчас мы будем искать решения, искать моменты, чтобы забивать голы.

В первом тайме мы больше соперника владели мячом. Это важно, потому что мы играли с двумя нападающими.

Нашим игрокам еще есть куда расти. Когда молодые футболисты начинают играть на таком уровне, они сталкиваются с проблемами, и это нормально.

Еще нам стоит прибавить в физике. Но главная проблема в том, что мы не забиваем», – сказал Манчини.

Матч второго тура Лиги наций Португалия – Италия завершился со счетом 1:0.