Манчини не включил Балотелли в состав сборной Италии на матч против Португалии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини оставил нападающего Марио Балотелли вне заявки на матч второго тура Лиги наций с Португалией.

После встречи первого тура с Польшей (1:1) форвард подвергся серьезной критике за свое выступление.

Вместе с Балотелли в состав не вошли Алессио Краньо, Даниэле Ругани, Николо Дзаниоло, Кристиано Бираги, Давиде Дзаппакоста и Лоренцо Пеллегрини.

Вратари: Сиригу, Перин, Доннарумма.

Защитники: Эмерсон, Кьеллини, Кришито, Романьоли, Кальдара, Лаццари, Бонуччи.

Полузащитники: Жоржиньо, Бонавентура, Бенасси, Гальярдини, Бернардески, Барелла, Кристанте.

Нападающие: Дзадза, Белотти, Инсинье, Берарди, Кьеза, Иммобиле.

Матч Португалия – Италия состоится сегодня и начнется в 21:45 по московскому времени.