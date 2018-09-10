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    Манчини не включил Балотелли в состав сборной Италии на матч против Португалии

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини оставил нападающего Марио Балотелли вне заявки на матч второго тура Лиги наций с Португалией.

    После встречи первого тура с Польшей (1:1) форвард подвергся серьезной критике за свое выступление.

    Вместе с Балотелли в состав не вошли Алессио Краньо, Даниэле Ругани, Николо Дзаниоло, Кристиано Бираги, Давиде Дзаппакоста и Лоренцо Пеллегрини.

    Вратари: Сиригу, Перин, Доннарумма.

    Защитники: Эмерсон, Кьеллини, Кришито, Романьоли, Кальдара, Лаццари, Бонуччи.

    Полузащитники: Жоржиньо, Бонавентура, Бенасси, Гальярдини, Бернардески, Барелла, Кристанте.

    Нападающие: Дзадза, Белотти, Инсинье, Берарди, Кьеза, Иммобиле.

    Матч Португалия – Италия состоится сегодня и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

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    10.09.2018 13:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +355

      kvm5 10 сентября 2018, 16:12

      интриги

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100738

      zigbert 10 сентября 2018, 14:44

      Манчини видней.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 сентября 2018, 14:10

      Ну, а нам то, что с этого, не поставил, так не поставил

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 10 сентября 2018, 13:45

      Да давно уже спекся ваш Марио, страдает херней как на поле так и вне поля, очередной загубленный талант поймавший звезду на ранней стадии

      6
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    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 10 сентября 2018, 13:42

      Дело тренера и его право решать кого ставить, а кого нет.

      0
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