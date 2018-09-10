Манчини не включил Балотелли в состав сборной Италии на матч против Португалии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини оставил нападающего Марио Балотелли вне заявки на матч второго тура Лиги наций с Португалией.
После встречи первого тура с Польшей (1:1) форвард подвергся серьезной критике за свое выступление.
Вместе с Балотелли в состав не вошли Алессио Краньо, Даниэле Ругани, Николо Дзаниоло, Кристиано Бираги, Давиде Дзаппакоста и Лоренцо Пеллегрини.
Вратари: Сиригу, Перин, Доннарумма.
Защитники: Эмерсон, Кьеллини, Кришито, Романьоли, Кальдара, Лаццари, Бонуччи.
Полузащитники: Жоржиньо, Бонавентура, Бенасси, Гальярдини, Бернардески, Барелла, Кристанте.
Нападающие: Дзадза, Белотти, Инсинье, Берарди, Кьеза, Иммобиле.
Матч Португалия – Италия состоится сегодня и начнется в 21:45 по московскому времени.
Источник: Football Italia