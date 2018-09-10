Мбаппе набрал 10 очков по системе «гол+пас» за Францию в 2018 году

В прошедшее воскресенье вечером состоялся матч второго тура Лиги наций в группе А, в котором встречались сборные Франции и Голландии. Игра завершилась со счетом 2:1.

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе отметился в этой встрече забитым голом. Для 19-летнего футболиста этот гол стал восьмым в текущем году за сборную. Всего на его счету 10 (8+2) очков по системе «гол+пас» в матчах за национальную команду в текущем календарном году.

Вторым по данному показателю идет форвард «Атлетико» Антуан Гризманн. На его счету 7 (4+3) баллов.