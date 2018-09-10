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    Мбаппе набрал 10 очков по системе «гол+пас» за Францию в 2018 году

    В прошедшее воскресенье вечером состоялся матч второго тура Лиги наций в группе А, в котором встречались сборные Франции и Голландии. Игра завершилась со счетом 2:1.

    Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе отметился в этой встрече забитым голом. Для 19-летнего футболиста этот гол стал восьмым в текущем году за сборную. Всего на его счету 10 (8+2) очков по системе «гол+пас» в матчах за национальную команду в текущем календарном году.

    Вторым по данному показателю идет форвард «Атлетико» Антуан Гризманн. На его счету 7 (4+3) баллов.

    Источник: Opta

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    10.09.2018 08:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 10 сентября 2018, 11:43

      Растет новая звезда.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      тёска 10 сентября 2018, 09:57

      Гризман пенальтист,мбапе не догнать по голам с игры

      1
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