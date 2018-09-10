Дешам: «Жиру часто несправедливо критикуют, он очень важен для Франции»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отметил атмосферу на стадионе «Стад де Франс» в матче второго тура Лиги наций с Голландией.

«Игра прошла в отличной атмосфере, чего хотелось бы видеть и в будущем. Это был первый матч на «Стад де Франс» после чемпионата мира в России.

После такого единения с болельщиками мы просто обязаны были победить. Теперь можно насладиться успехом.

Жиру? Очень рад за него. Для нас весьма полезен, сегодня забил победный гол. Его часто несправедливо критикуют», – сказал Дешам.

Матч второго тура Лиги наций Франция – Голландия завершился со счетом 2:1.