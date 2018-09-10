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    Дешам: «Жиру часто несправедливо критикуют, он очень важен для Франции»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отметил атмосферу на стадионе «Стад де Франс» в матче второго тура Лиги наций с Голландией.

    «Игра прошла в отличной атмосфере, чего хотелось бы видеть и в будущем. Это был первый матч на «Стад де Франс» после чемпионата мира в России.

    После такого единения с болельщиками мы просто обязаны были победить. Теперь можно насладиться успехом.

    Жиру? Очень рад за него. Для нас весьма полезен, сегодня забил победный гол. Его часто несправедливо критикуют», – сказал Дешам.

    Матч второго тура Лиги наций Франция – Голландия завершился со счетом 2:1.

    Источник: Goal.com

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    10.09.2018 06:19
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