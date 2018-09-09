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  • Семак: «В период работы трансферного окна нам не удалось усилиться должным образом»

Семак: «В период работы трансферного окна нам не удалось усилиться должным образом»

9 сентября 2018, 20:34
9

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что петербургский клуб недостаточно усилился во время летнего трансферного окна.

«Я высказывал пожелания относительно трансферов. Руководство согласилось, но в период работы трансферного окна нам не удалось усилиться должным образом.

А что касается Маркизио, я всегда говорил, что если у нас есть возможность пригласить сильного игрока, мы ей воспользуемся. Мы рады, что Клаудио присоединился к нам. Особенно в свете того, что мы лишились Нобоа. И мы с нетерпением ждем наших травмированных игроков», – сказал Семак.

40 тысяч фанатов смотрели на Аршавина и Маркизио. Но встретили их слабо

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (9)
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anatolich72
1536518363
Нытьё из Питера из года в год.
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Рубик Докоян
1536518636
Весь лимит денежных средств выбрали в прошлом сезоне для Манчини. А теперь ФФП держит..., ну мужчины знают своё самое больное место... Поэтому придётся играть с теми кто есть. На подходе Кокорин и Маммана, может у Шатова ещё игра пойдёт. Этого состава хватит для решения задачи попасть в групповой этап ЛЧ на следующий сезон и посмотреть свой уровень на фоне команд играющих в ЛЕ.
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alikatos
1536520836
Кто ето маск
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кузнецов артем
1536521884
Только Сентябрь а тренер Зенита говорит что ему нужно усиление, он после Уфы пришел в Зенит и говорит надо усиливать...
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Владислав Vlad
1536531440
Что происходит в Питере??? Как ни тренер, так ему опять игроков мало.
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Полная Канистра
1536546266
чем больше солёных огурцов тем лучше для зени в Уфе ведь столько не просил и играли отменно
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zigbert
1536562946
От усиления не откажется ни один тренер. Конечно все сдерживает большое количество игроков на балансе Зенита.
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