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    Семак: «В период работы трансферного окна нам не удалось усилиться должным образом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что петербургский клуб недостаточно усилился во время летнего трансферного окна.

    «Я высказывал пожелания относительно трансферов. Руководство согласилось, но в период работы трансферного окна нам не удалось усилиться должным образом.

    А что касается Маркизио, я всегда говорил, что если у нас есть возможность пригласить сильного игрока, мы ей воспользуемся. Мы рады, что Клаудио присоединился к нам. Особенно в свете того, что мы лишились Нобоа. И мы с нетерпением ждем наших травмированных игроков», – сказал Семак.

    40 тысяч фанатов смотрели на Аршавина и Маркизио. Но встретили их слабо

    Источник: Sport24

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    09.09.2018 20:34
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 10 сентября 2018, 10:02

      От усиления не откажется ни один тренер. Конечно все сдерживает большое количество игроков на балансе Зенита.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 сентября 2018, 05:24

      чем больше солёных огурцов тем лучше для зени в Уфе ведь столько не просил и играли отменно

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 10 сентября 2018, 01:17

      Что происходит в Питере??? Как ни тренер, так ему опять игроков мало.

      4
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      Рейтинг: +4681

      Викос > Владислав Vlad 10 сентября 2018, 08:23

      погода такая:)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +976

      г.Онега 10 сентября 2018, 00:36

      Так надо вам ещё избавиться от пару игроков ,Эрнани и Краневиттер толку нуль от них

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 9 сентября 2018, 22:38

      Только Сентябрь а тренер Зенита говорит что ему нужно усиление, он после Уфы пришел в Зенит и говорит надо усиливать...

      2
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      Рейтинг: +90

      alikatos 9 сентября 2018, 22:20

      Кто ето маск

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 сентября 2018, 21:43

      Весь лимит денежных средств выбрали в прошлом сезоне для Манчини. А теперь ФФП держит..., ну мужчины знают своё самое больное место... Поэтому придётся играть с теми кто есть. На подходе Кокорин и Маммана, может у Шатова ещё игра пойдёт. Этого состава хватит для решения задачи попасть в групповой этап ЛЧ на следующий сезон и посмотреть свой уровень на фоне команд играющих в ЛЕ.

      3
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 9 сентября 2018, 21:39

      Нытьё из Питера из года в год.

      3
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