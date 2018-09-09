Семак: «В период работы трансферного окна нам не удалось усилиться должным образом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что петербургский клуб недостаточно усилился во время летнего трансферного окна.

«Я высказывал пожелания относительно трансферов. Руководство согласилось, но в период работы трансферного окна нам не удалось усилиться должным образом.

А что касается Маркизио, я всегда говорил, что если у нас есть возможность пригласить сильного игрока, мы ей воспользуемся. Мы рады, что Клаудио присоединился к нам. Особенно в свете того, что мы лишились Нобоа. И мы с нетерпением ждем наших травмированных игроков», – сказал Семак.

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