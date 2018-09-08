Терри покинул клинику «Вилла Стюарт» в сопровождении Трабукки

Бывший защитник «Челси» Джон Терри должен в ближайшее время присоединиться к «Спартаку».

Сегодня 37-летниий футболист прошел медицинский осмотр в римской клинике «Вилла Стюарт» перед подписанием контракта с московским клубом. Англичанин покинул учреждение в сопровождении футбольного агента Марко Трабукки, который уже принял участие в нескольких трансферах «Спартака».

По информации СМИ, Терри заключит с красно-белыми соглашение по схеме «1+1», а его зарплата составит 2 миллиона евро в год.

Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось