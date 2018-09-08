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    Терри покинул клинику «Вилла Стюарт» в сопровождении Трабукки

    Бывший защитник «Челси» Джон Терри должен в ближайшее время присоединиться к «Спартаку».

    Сегодня 37-летниий футболист прошел медицинский осмотр в римской клинике «Вилла Стюарт» перед подписанием контракта с московским клубом. Англичанин покинул учреждение в сопровождении футбольного агента Марко Трабукки, который уже принял участие в нескольких трансферах «Спартака».

    По информации СМИ, Терри заключит с красно-белыми соглашение по схеме «1+1», а его зарплата составит 2 миллиона евро в год.

    Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

    Источник: Gianlucadimarzio

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    08.09.2018 14:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 8 сентября 2018, 15:38

      2 млн евро, жесть... лучше бы за эти деньги купили Беляева, парень явно больше года проиграет, да и ЦЗ он отличный

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +24274

      DOCTOR PENALTY 8 сентября 2018, 15:20

      Успехов Джону в Спартаке!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24274

      DOCTOR PENALTY > sssrspartak 8 сентября 2018, 15:32

      хотелось бы!

      1
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