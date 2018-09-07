Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Головин – самый дорогой игрок «Монако» по версии Transfermarkt

    Полузащитник Александр Головин признан самым дорогим игроком «Монако» по версии Transfermarkt.

    Накануне портал обновил трансферную стоимость Головина, которая поднялась с 25 миллионов евро до 30. Благодаря этому он лидирует в рейтинге игроков «Монако».

    Россиянин опередил Маркоса Лопеса (28 миллионов), Джибриля Сидибе (23 миллиона), Юри Тилеманса (20 миллионов), Камиля Глика (18 миллионов) и Жемерсона (18 миллионов).

    Головин сменил ЦСКА на «Монако» прошедшим летом. Сумма трансфера оценивается в 30 миллионов. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

    Источник: Transfermarkt

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.09.2018 11:10
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 12:06

      Жаль игры его пока не видим.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 сентября 2018, 19:02

      И это свидетельствует не сколько об афигенности Санька, сколько о том, что нынче дела у Монако не совсем в порядке... Но, тем не менее Санёк способен и дальше прогрессировать поднимаю свой ценник на более заоблачно-хорошие высоты.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 7 сентября 2018, 13:08

      Да если учесть что он больше будет лечится нежели играть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +649

      Sanches65 7 сентября 2018, 12:35

      За Головина Барселона предлагала 10 млн.это и есть его настоящая цена. А 30 млн. это скрытая спонсорская помощь, т.к.напрямую финансировать ЦСКА ни Абрамовичу ни Рыболовлеву нельзя, у них свои команды в ЛЧ. На каких условиях была оказана эта помощь мы никогда не узнаем. Ну а руководство Монако это косвенно подтвердило, объявив что в основном составе его не будет, во всяком случае первый год. Чудеса покупать на лавку футболиста за 30 млн.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +886

      xColaz > Sanches65 7 сентября 2018, 15:35

      Твоя проблема в том, что руководство Монако покупала Головина как раз в основной состав с первого же сезона, лишь пояснив, что судить о результатах по первому же сезону не стоит

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 7 сентября 2018, 12:09

      молодец голова

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 7 сентября 2018, 11:47

      Приятная новость

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 7 сентября 2018, 11:46

      Пора бы и Бомбардиру признать и поднять цену до 30 млн в карточке Головина)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 7 сентября 2018, 11:31

      Хочется пожелать Александру скорейшего выхода в основе и чтобы без травм игралось!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 7 сентября 2018, 11:14

      Нормально!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 сентября 2018, 11:13

      Теперь Сане осталось по игре превосходить своих партнёров по команде.

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11