Головин – самый дорогой игрок «Монако» по версии Transfermarkt

Полузащитник Александр Головин признан самым дорогим игроком «Монако» по версии Transfermarkt.

Накануне портал обновил трансферную стоимость Головина, которая поднялась с 25 миллионов евро до 30. Благодаря этому он лидирует в рейтинге игроков «Монако».

Россиянин опередил Маркоса Лопеса (28 миллионов), Джибриля Сидибе (23 миллиона), Юри Тилеманса (20 миллионов), Камиля Глика (18 миллионов) и Жемерсона (18 миллионов).

Головин сменил ЦСКА на «Монако» прошедшим летом. Сумма трансфера оценивается в 30 миллионов. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.